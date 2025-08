Sáng 4/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các điển hình tiên tiến Công an nhân dân dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua, các phong trào thi đua đã đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt các điển hình tiên tiến Công an nhân dân dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9. Ảnh: Phạm Hải

Đặc biệt, trong lực lượng Công an nhân dân, truyền thống anh hùng tiếp tục được phát huy mạnh mẽ thông qua các kết quả, thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tổng Bí thư khẳng định, những đóng góp đó đã góp phần duy trì hòa bình, ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Các điển hình tiên tiến là đại diện tiêu biểu cho nhiều chiến công, thành tích và hành động đẹp của cán bộ, chiến sĩ công an trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Tổng Bí thư cho rằng đây cũng là dịp quan trọng để cùng nhìn lại kết quả phong trào thi đua, hoàn toàn có cơ sở để tự hào về những chiến công, thành tựu đã đạt được, đồng thời là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, suy nghĩ, tình cảm và hành động nhằm tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp trong thời gian tới.

Chia sẻ tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, các đại biểu đã được nghe lại thông tin liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán – vụ việc mà khi đó, Tổng Bí thư đang giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an nên nắm rất rõ.

“Khi đó, lãnh đạo bộ đã đặt câu hỏi: Tại sao thị trường chứng khoán lại cao như vậy? Trong bối cảnh dịch bệnh, các chỉ số kinh tế đều giảm, nhưng thị trường chứng khoán lại tăng mạnh. Chỉ số duy nhất là chứng khoán tăng cao đến gần 2.000 điểm (hiện nay gần 1.500 điểm).

Các đồng chí nhận định, có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán.

Nếu có dấu hiệu của tội phạm thì công an phải điều tra, xác minh, làm rõ. Phải tìm ra ai là người thao túng, thao túng ở đâu, bằng cách nào?”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Tổng Bí thư nêu rõ, việc giải quyết câu hỏi đó đã mở ra hướng điều tra, làm rõ bản chất vụ án. Trong đó, FLC là một ví dụ điển hình của hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

“Dồn tất cả nguồn tiền vào thị trường chứng khoán. Làm sao mà có thể lãi được đến mức như thế. Phải làm trong sạch thị trường, để nó vận hành đúng với giá trị thực. Đây là bài học mà chúng ta đã xử lý rất kịp thời, đúng tinh thần – làm một vụ, nhưng cảnh tỉnh được cả lĩnh vực”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, mỗi điển hình, mỗi hành vi đẹp, mỗi kết quả công tác của lực lượng đều gợi lên những suy ngẫm sâu sắc. Từ các cấp lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ, từng người dân, từng cô bác, anh chị cùng tham gia với lực lượng công an ở cơ sở đều đóng góp bằng những hình ảnh, việc làm cụ thể, đầy ý nghĩa.

Cạm bẫy là những “viên đạn bọc đường”

Tổng Bí thư cho rằng, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ công an trên mọi lĩnh vực công tác là rất lớn, do đó, chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an phải luôn sát với thực tiễn.

Tổng Bí thư Tô Lâm động viên các điển hình tiên tiến. Ảnh: Phạm Hải

Theo Tổng Bí thư, cần đặc biệt quan tâm đến chế độ, chính sách; bảo đảm đầy đủ điều kiện làm việc để cán bộ, chiến sĩ có thể phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư bày tỏ xúc động khi chứng kiến nhiều hình ảnh cán bộ công an gần dân, sát dân. Có những cán bộ gắn bó cả cuộc đời với mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đây là lĩnh vực đầy hiểm nguy, nơi mà không chỉ bản thân người cán bộ mà cả gia đình, vợ con họ cũng trở thành mục tiêu theo dõi, đe dọa của tội phạm.

Chính vì vậy, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải có chính sách bảo vệ cán bộ một cách toàn diện, bởi tội phạm ngày nay không từ bất kỳ thủ đoạn nào để lôi kéo, mua chuộc cán bộ, chiến sĩ. Nếu không giữ vững bản lĩnh, rất dễ rơi vào sa ngã. Khi không lôi kéo được bằng những "viên đạn bọc đường", chúng sẵn sàng dùng đến “đạn thật” để tiêu diệt. Thậm chí, khi cán bộ đã vượt qua được các thủ đoạn ấy, vẫn kiên cường vững vàng, chúng tiếp tục sử dụng các phương thức khác như xuyên tạc, nói xấu, chia rẽ...

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Phải tạo điều kiện môi trường cho các đồng chí làm việc tốt hơn, trưởng thành hơn, vững vàng hơn, tin tưởng hơn".

Tổng Bí thư đề nghị các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng CAND, mỗi người cần có một sáng kiến, hành động cụ thể, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước và đơn vị.

Tổng Bí thư mong muốn những điển hình tiên tiến được nhân rộng, lan tỏa trong lực lượng, trong nhân dân, được sự ủng hộ của nhân dân.