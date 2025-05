Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chiều nay tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 09 ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân (CAND).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an - nhấn mạnh sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo, giáo dục, rèn luyện tư cách người công an cách mạng.

6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng CAND có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, là kim chỉ nam cho sự rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, đáp lại sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong gần 80 năm qua - dù chiến tranh hay hòa bình xây dựng đất nước, dù khó khăn, gian khổ hay đứng trước muôn vàn thử thách, hy sinh - CAND vẫn một lòng một dạ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng.

"Đã có hàng ngàn tấm gương cán bộ, chiến sỹ công an dũng cảm quên mình vì sự nghiệp của Đảng; hàng vạn cán bộ, chiến sỹ ngày đêm tận tụy, âm thầm chấp nhận mọi gian khổ, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mỗi chiến công, mỗi gương người tốt việc tốt, mỗi sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị, cán bộ, chiến sỹ công an đã góp phần làm cho xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh hơn; tài sản của nhà nước, tính mạng của nhân dân được bảo vệ tốt hơn; đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Bí thư, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quán triệt, triển khai với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú... Những việc làm này đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng.

Theo Tổng Bí thư, về nhận thức, hầu hết các cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị, địa phương đã ý thức cao trong việc giữ gìn danh dự, lòng tự trọng, trách nhiệm đối với công việc và phục vụ nhân dân; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Về hành động, lực lượng công an đã thể hiện rõ bản lĩnh, phẩm chất anh hùng với những kết quả rất nổi bật.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đình Hiếu

"Các đồng chí đã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham mưu góp phần hoạch định chính sách đối ngoại, đối nội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh quốc gia, giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp kéo dài nhiều năm; kiên quyết đấu tranh với các đối tượng chống đối trọng điểm, kể cả ở bên ngoài; kiềm chế, liên tục kéo giảm tội phạm qua các năm, củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, xây dựng, hoàn thiện pháp luật...", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nhận định ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, chấp nhận gian khổ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ vượt lên mọi khó khăn, thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc...