Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Phần Lan, tối 22/10 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Sofia.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn tại sân bay, về phía Bulgaria có: ông Atanas Zafirov, Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa, Phó Thủ tướng; ông Roussi Ivanov, Thư ký Đối ngoại Phủ Tổng thống; ông Mircho Ivanov, Cục trưởng Cục Lễ tân, Phủ Tổng thống.

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt; cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Sofia. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Bí thư diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Bungaria chuyển đổi thể chế năm 1990.

Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của Việt Nam dành cho đối tác, bạn bè truyền thống đã có những hỗ trợ, đóng góp quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay...

Chuyến thăm lần này sẽ là dịp để lãnh đạo hai nước định hướng mang tính chiến lược, đưa quan hệ Việt Nam - Bulgaria lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ thông tin, lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, y sinh... Đồng thời, đây cũng là dịp để hai nước xây dựng vững chắc cầu nối tin cậy gắn kết Bulgaria với ASEAN và ngược lại, Việt Nam với EU.

Là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, từ năm 1950, tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Tháng 8/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria, đặt nền móng, mở ra giai đoạn phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu về vật chất cũng như tinh thần mà Bulgaria dành cho Việt Nam.

Người dân Việt Nam luôn khắc ghi hình ảnh hàng nghìn học sinh, sinh viên, nhân dân Bulgaria xuống đường phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Bệnh viện Việt - Bun ở Thái Bình, Trường Mầm non Việt - Bun tại Thủ đô Hà Nội là món quà nghĩa tình mà nhân dân Bulgaria trao tặng nhân dân Việt Nam. Bulgaria từng đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn chuyên gia có trình độ đại học, trên đại học và hàng chục ngàn lao động có tay nghề…

Ảnh: TTXVN

Về chính trị, ngoại giao, hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương, qua đó tạo dựng nền móng tin cậy chính trị sâu sắc.

Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng liên tục trong những năm trở lại đây. Về giáo dục - đào tạo, hai nước đã ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2028 và đang xem xét nghiên cứu mở rộng môi trường hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực thế mạnh của Bulgaria như công nghệ thông tin, an ninh mạng, chính phủ điện tử, quản trị công…

Hợp tác quốc phòng, an ninh, văn hóa, lao động... đang ngày càng có nhiều bước phát triển mới. Hai bên cũng đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học; thành lập Ủy ban hợp tác về khoa học - công nghệ, trong đó tập trung vào những lĩnh vực mới.