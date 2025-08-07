Về chính trị, hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Hàn Quốc tiếp tục là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam. Năm 2024, kim ngạch song phương đạt 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm trước.

Trong đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 25,6 tỷ USD, tăng 9,1%; nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 55,9 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập siêu từ Hàn Quốc có giá trị 30,3 tỷ USD.

Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì như Đối thoại kinh tế cấp Phó Thủ tướng, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam-Hàn Quốc, Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, năng lượng và công nghiệp. Hai bên đang phối hợp triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”.

Về hợp tác lao động hai bên đã ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) vào tháng 6/2023 với hiệu lực 2 năm kể từ ngày ký.

Năm 2024, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lao động ngoài nước lớn thứ 3 của Việt Nam. Khoảng 7.900 lao động EPS được Hàn Quốc tiếp nhận, nâng tổng số lao động Việt Nam tại Hàn Quốc lên khoảng 88.000 người (bao gồm lao động EPS, lao động tay nghề cao và lao động thời vụ).

Năm 2024 ghi nhận 4,6 triệu lượt người Hàn Quốc tới Việt Nam và 600 nghìn người Việt Nam tới Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên ghi nhận con số giao lưu nhân dân hai nước vượt mức 5 triệu người. Trong Quý 1/2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 1,26 triệu lượt du khách, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Năm 2024, tổng số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc là khoảng 320.000 người, tăng 50.000 người so với 2023.

Trong đó lưu học sinh là gần 100.000 người, trên 100.000 lao động khác, trên 40.000 cô dâu lấy chồng Hàn Quốc (không tính số đã nhập quốc tịch Hàn Quốc); số còn lại theo diện hợp tác đầu tư, thăm thân, làm việc ngắn hạn. Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện ước khoảng 1.000 người.

Ngày 6/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thông qua việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó sẽ tổ chức tốt các chuyến thăm cấp cao sắp tới; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế - thương mại – đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp Hàn Quốc tới đầu tư tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường lẫn nhau.

Hai nước cũng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực an ninh – quốc phòng, khoa học – công nghệ cũng như hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có cơ chế ASEAN – Hàn Quốc và Mekong – Hàn Quốc.

Hai bên cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2025 tại Hàn Quốc và Hội nghị Cấp cao Mekong – Hàn Quốc vào cuối năm 2025.







