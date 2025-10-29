Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (gọi tắt là Anh), chiều tối 28/10, theo giờ địa phương, tại Khách sạn Raffles ở thủ đô London, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ thân mật với đông đảo kiều bào đang sinh sống, lao động và học tập tại Anh, đại diện hội đoàn người Việt tại Anh cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng thay mặt cộng đồng bày tỏ vui mừng và xúc động khi Tổng Bí thư cùng phu nhân và các đồng chí trong đoàn ngay sau khi đến London đã dành hoạt động đầu tiên gặp mặt bà con kiều bào, điều này thể hiện tình cảm và sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Anh, khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng cho biết, hiện cộng đồng người Việt tại Anh có hơn 100.000 người, hòa nhập tích cực vào xã hội sở tại, đại đa số bà con có tinh thần yêu nước, nỗ lực duy trì bản sắc truyền thống, củng cố đoàn kết cộng đồng, “tương thân tương ái”, luôn hướng về Tổ quốc với những hành động, việc làm cụ thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cộng đồng các doanh nghiệp, trí thức người Việt tại Anh ngày một lớn mạnh, đang là cầu nối quan trọng về thương mại, hợp tác khoa học, công nghệ giữa hai nước. Thời gian qua, Đại sứ quán đã có nhiều nỗ lực trong triển khai công tác cộng đồng tại địa bàn, được cộng đồng ghi nhận và tin tưởng.

Trong không khí thân mật của buổi gặp, đại diện Hội người Việt Nam, Hội trí thức Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh bày tỏ được Tổng Bí thư và phu nhân cùng đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam đến thăm, gặp gỡ chính là niềm động viên khích lệ tinh thần lớn cho cộng đồng người Việt Nam nơi xa Tổ quốc.

Khẳng định cộng đồng người Việt vẫn giữ được bản sắc riêng của mình ở sở tại, nơi có nhiều cộng đồng người châu Á và cộng đồng quốc tế khác sinh sống, đó là những phẩm chất cần cù, hiếu học, nghĩa tình và trách nhiệm, tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên mạnh mẽ, hòa nhập nhưng vẫn giữ vững văn hóa truyền thống và hướng về nguồn cội; mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cũng như nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách để khuyến khích trí thức, du học sinh trở về cống hiến cho quê hương.

Ân cần hỏi thăm bà con, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng, xúc động trước sự đón tiếp ấm áp, nồng hậu, tràn đầy tình cảm quê hương của cộng đồng kiều bào tại Anh dành cho Tổng Bí thư và Đoàn công tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con, Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng khi kiều bào luôn hướng về quê hương, cập nhật tình hình đất nước cũng như quan tâm tới các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư cho biết chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Anh đang phát triển rất tốt đẹp.

Tổng Bí thư đề nghị phía Anh quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại Anh tiếp tục ổn định, tiếp tục phát triển và sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của Anh cũng như của Việt Nam, là cầu nối quan trọng trong mối quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh mối liên hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Anh, nơi ghi dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước, với các địa danh nổi tiếng như tấm biển xanh ghi tên Người tại tòa nhà New Zealand House ở đường Haymarket hay tấm bia đá ở cảng biển thành phố Newhaven.

Tổng Bí thư cho biết phát triển khoa học, công nghệ cần coi trọng nguồn nhân lực, đội ngũ trí thức, những người lao động có năng suất lao động cao, khẳng định Nhà nước có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút các chuyên gia hàng đầu nhằm tạo ra động lực kinh tế mới mạnh mẽ, phát huy tinh thần kiên cường, tự hào, tự tôn dân tộc của nhân dân ta, đồng thời nhắc nhở cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chú trọng giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, nhất là duy trì tiếng Việt cho các thế hệ tiếp theo.

Tổng Bí thư nhắn nhủ sinh viên Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu đạt thành tích cao, đóng góp có ích cho xã hội sở tại và hướng về quê hương, khẳng định Nhà nước sẵn sàng chào đón sinh viên, trí thức người Việt trở về nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân với cộng đồng người Việt Nam tại Anh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của kiều bào; khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đồng bào ta ở nước ngoài tạo điều kiện để bà con yên tâm sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài.

Đồng thời tin tưởng rằng với truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, trí tuệ và bản lĩnh Việt, cộng đồng người Việt Nam tại Anh cùng với cộng đồng trên toàn thế giới sẽ tiếp tục là nguồn sức mạnh, chung sức, đồng lòng cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc; mong muốn Đại sứ quán là chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy sức mạnh đoàn kết và phát huy có hiệu quả nguồn lực cộng đồng đóng góp cho phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng Đại sứ quán và cộng đồng những món quà quê hương và các bộ sách tiếng Việt cho các cháu thiếu nhi và các lớp tiếng Việt của cộng đồng để các em, các cháu hiểu biết thêm về lịch sử hào hùng và những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, từ đó thêm gắn kết với quê hương.

Theo TTXVN