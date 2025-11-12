Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh 8 thập kỷ qua, ngành đã viết nên những trang sử vẻ vang, góp phần quan trọng vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, trong mọi giai đoạn gian khó, từ chiến tranh, khủng hoảng kinh tế đến đại dịch Covid-19, bản lĩnh, ý chí tự lực và tinh thần sáng tạo của những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường luôn được tôi luyện, trở thành nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Nông nghiệp đã khẳng định vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 50 lần trong 3 thập kỷ, đạt hơn 62,5 tỷ USD vào năm 2024, đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới đã thay đổi căn bản diện mạo nông thôn với hơn 78% xã đạt chuẩn, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được xác định là trụ cột của phát triển bền vững, “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”. Nhờ vậy, tỷ lệ che phủ rừng được duy trì trên 42%, chất lượng môi trường được cải thiện rõ rệt. Việt Nam hiện xếp thứ 54/166 về phát triển bền vững, tăng 34 bậc so với năm 2016, đứng thứ hai trong khu vực ASEAN.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những biến động lớn về kinh tế, công nghệ và khí hậu, mục tiêu xuyên suốt của ngành là phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; bảo vệ, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh môi trường.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết trong giai đoạn mới, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất là hoàn thiện thể chế và mô hình quản trị hiện đại, bảo đảm đồng bộ pháp luật về đất đai, nước, rừng, môi trường, khí hậu và nông nghiệp; tăng cường phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình.

Thứ hai, phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh và tuần hoàn, nâng tầm thương hiệu nông sản Việt Nam, hướng tới sản xuất phát thải thấp và bền vững.

Thứ ba là quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, bảo đảm an ninh nguồn nước, số hóa dữ liệu tài nguyên - môi trường.

Thứ tư, thúc đẩy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, coi đây là động lực đột phá cho nông nghiệp và quản lý tài nguyên.

Thứ năm là nâng cao hiệu lực quản trị, huy động nguồn lực cho chuyển đổi xanh, tăng cường hợp tác quốc tế và chủ động tham gia các sáng kiến toàn cầu về phát thải ròng bằng “0”.