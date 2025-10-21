Việt Nam và Bulgaria có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Bulgaria sau 50 năm, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), một mối quan hệ thủy chung, tin cậy và đã được thử thách, vun đắp qua nhiều thập kỷ, từ những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đây cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao lần thứ tư trong 3 năm qua, thể hiện mối quan hệ chính trị tốt đẹp và sự tin cậy chiến lược giữa lãnh đạo hai bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Bulgaria Rumen Radev nhân dịp Tổng thống thăm Việt Nam hồi tháng 11/2024. Ảnh: Phạm Hải

Ngoài ra, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Bulgaria đều đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập khu vực, quốc tế.

Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương tăng gần 30% so với năm trước, phản ánh xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực.

Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nhiều mặt hàng thế mạnh của Việt Nam sang Bulgaria duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là các nhóm hàng nông sản, dệt may và công nghiệp nhẹ.

Trong lĩnh vực đầu tư, Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) từ tháng 9/2023, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho hợp tác song phương.

Doanh nghiệp Bulgaria ngày càng quan tâm đến thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, chế biến nông sản và logistics.

Ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam coi Bulgaria là “cửa ngõ” vào thị trường Liên minh châu Âu (EU), nhờ vị trí địa lý chiến lược, hạ tầng giao thông phát triển và môi trường kinh doanh cải thiện mạnh mẽ.

Hợp tác lao động đang nổi lên như một hướng đi mới đầy triển vọng. Trước nhu cầu thiếu hụt nhân lực của Bulgaria, ngày càng nhiều lao động Việt Nam sang làm việc trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, chế biến thực phẩm, chăm sóc sức khỏe…

Hợp tác giáo dục - khoa học tiếp tục là điểm sáng. Hàng năm, hai bên duy trì trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh. Nhiều trường đại học, viện nghiên cứu đã ký kết thỏa thuận hợp tác học thuật và nghiên cứu.

Hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Hai Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria và Bulgaria - Việt Nam thường xuyên phối hợp tổ chức triển lãm ảnh, giao lưu hữu nghị, chiếu phim và các sự kiện quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam tại Bulgaria, góp phần thắt chặt tình cảm và tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc.

Cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa sở tại.