Ngày 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân dịp thăm Việt Nam và đồng chủ trì hội thảo lý luận lần thứ 20 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế trao đổi cao nhất về lý luận giữa hai Đảng trong suốt 20 năm qua.

Tổng Bí thư đánh giá cao thành công của hội thảo là sự triển khai kịp thời nhận thức chung ở cấp cao, có ý nghĩa đặc biệt trong việc tổng kết sâu sắc những thành quả quan trọng và bài học kinh nghiệm của mỗi Đảng, mỗi nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thành công này cũng góp phần phát triển lý luận về mô hình chủ nghĩa xã hội hiện đại, đồng thời thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Lý Thư Lỗi, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Lý Thư Lỗi bày tỏ chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng đến hội thảo.

Ông báo cáo với Tổng Bí thư về việc hai bên đã phối hợp tổ chức rất thành công hội thảo đặc biệt được thực hiện theo nhận thức chung của hai Tổng Bí thư để trao đổi sâu sắc, toàn diện về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của hai nước trong kỷ nguyên, thời đại phát triển mới.

Trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt - Trung, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc. Trong kỷ nguyên phát triển mới của hai dân tộc hiện nay, hai Đảng, hai nước cần tiếp tục hợp tác đoàn kết, đồng hành vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Việt Nam quyết tâm cùng Trung Quốc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược bước vào giai đoạn mới, ngày càng toàn diện, sâu sắc và bền vững.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tập trung củng cố các nền tảng quan trọng của quan hệ song phương, trong đó không ngừng củng cố tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược giữa hai nước; phát huy vai trò đặc biệt của hợp tác kênh Đảng và nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác trên các kênh, các cấp.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên thúc đẩy gắn kết trình độ cao hơn giữa hai nền kinh tế; thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững; gắn kết hơn nữa về khoa học công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực mới then chốt, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên cùng nhau duy trì môi trường hòa bình, ổn định để cùng phát triển.

Ông Lý Thư Lỗi khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước Việt Nam triển khai tốt thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, đi sâu hợp tác thực chất, nâng tầm hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân.

Trước đó, ngày 12/11, tại tỉnh Ninh Bình, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức trọng thể hội thảo lý luận lần thứ 20.

Nhân hội thảo đặc biệt, đánh dấu chặng đường 20 năm hai Đảng tiến hành trao đổi lý luận thường kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng.

Hai Tổng Bí thư khẳng định vai trò quan trọng của cơ chế trao đổi lý luận cao nhất giữa hai Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự gắn bó và chia sẻ trách nhiệm trong bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với thực tiễn mỗi nước, cũng như mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai Đảng, hai nước.

Trong thư, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng đây là dịp quan trọng để hai Đảng trao đổi sâu sắc, toàn diện, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng làm sâu sắc hợp tác lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, phát triển đất nước, quản trị xã hội, thúc đẩy phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, vì lợi ích của nhân dân hai nước và tương lai tươi sáng hơn của chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, là Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Việc hai Đảng đi sâu trao đổi lý luận góp phần tìm tòi con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa xã hội thế giới, không ngừng viết nên chương mới hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước.