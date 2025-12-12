Vững vàng vượt sóng lớn

2025 được đánh giá là năm Tổng công ty GAET phải đối mặt nhiều thách thức do tình hình kinh tế - chính trị thế giới đầy biến động như: xung đột Nga - Ukraine, tình hình bất ổn tại Trung đông và khu vực Asean; Mỹ áp thuế đối ứng cao đặt ra thách thức trong hoạt động xuất nhập khẩu hay tình trạng cấm vận, đứt gãy chuỗi cung ứng vẫn tiếp diễn. Bên cạnh đó, thiên tai liên tiếp, số ngày dừng hoạt động kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp tăng cao, nhu cầu sản lượng vật liệu nổ nội địa nhiều nơi suy giảm... cũng tiếp tục tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của tổng công ty.

Trong bối cảnh đó, Tổng công ty GAET đã thể hiện bản lĩnh vững vàng của một doanh nghiệp quân đội nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức từ thị trường trong và ngoài nước, vươn lên hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với các kết quả nổi bật như: kết quả nổi bật về kinh tế và quốc phòng, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2025 đã đạt được kết quả tích cực. Trong đó: Doanh thu hoàn thành 107,51% KH năm; Lợi nhuận hoàn thành 105,00% KH năm; Thu nhập của cán bộ công nhân viên, người lao động GAET cũng được đảm bảo và cải thiện, mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 117,78% KH năm. Đây là thành quả của nỗ lực của Ban lãnh đạo Tổng công ty nhằm cải cách chính sách tiền lương, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người lao động.

Đại tá Phan Chiến Thắng - Tổng Giám đốc Tổng công ty GAET khẳng định: “Trong quá trình hoạt động, GAET luôn xác định phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng. Qua từng năm, với rất nhiều nỗ lực phấn đấu, giá trị sản lượng hàng hóa, doanh thu, thu nhập của GAET không ngừng tăng lên, năm sau cao hơn năm trước… Những thành quả này không chỉ bắt đầu từ chiến lược sản xuất kinh doanh nhạy bén, sáng tạo mà còn là tinh thần thi đua vượt khó của toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động Tổng công ty GAET”.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lần thứ XI ra mắt Đại hội.

Khẳng định vai trò doanh nghiệp quốc phòng - an ninh

Với kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và mạng lưới đối tác khách hàng rộng lớn cùng với nền tảng công nghệ sản xuất hiện đại, đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001: 2015, trong năm 2025, GAET đã triển khai thành công nhiều hợp đồng cung cấp, sửa chữa, nâng cấp vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội, trong đó nổi bật là các dự án chuyển giao công nghệ sản xuất cho các nhà máy trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Tổng công ty cũng bảo đảm cung ứng vật liệu nổ công nghiệp cho các công trình giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện; cung ứng dịch vụ khoan, nổ mìn trọn gói cho hàng nghìn công trình lớn thông qua mạng lưới kho vật liệu nổ công nghiệp trải rộng khắp cả nước và xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp sang thị trường Lào.

Lãnh đạo Tổng công ty chụp ảnh lưu niệm cùng Hội phụ nữ nhân ngày 20/10

Trên tinh thần nhất quán “lấy tín tạo tầm”, GAET đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín nhằm đảm bảo nguồn hàng chất lượng, đồng thời tích cực mở rộng thị trường quốc tế, mạnh mẽ vươn ra “biển lớn”.

Từ năm 2023, GAET chứng minh bản lĩnh hội nhập và năng lực quốc tế hóa khi thành công xuất khẩu nhiều đơn hàng sản phẩm công nghiệp quốc phòng ra các thị trường quốc tế, có những đơn hàng xuất khẩu đạt giá trị hàng trăm triệu USD.

Bên cạnh đó, GAET tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng thông qua tham gia các sự kiện Triển lãm quốc tế nhiều nước trên thế giới như: Triển lãm Quốc phòng Quốc tế tại UAE, Triển lãm Quốc tế về Quốc phòng và An ninh tại Tây Ban Nha, Triển lãm Quốc tế về CNQP tại Ba Lan, Triển lãm Quốc tế tại Ai Cập, Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào 2025 cùng nhiều sự kiện lớn khác.

Đại tá Phan Chiến Thắng - Tổng giám đốc Tổng công ty GAET thăm và động viên cán bộ, người lao động tại công trường

Đại diện GAET khẳng định, những dấu ấn đột phá của GAET đến từ sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng uỷ và ban lãnh đạo; cùng sự đoàn kết, tư tưởng chính trị vững vàng và tinh thần không ngừng cống hiến của toàn thể người lao động. Để tạo nên sức mạnh nội sinh đó, tổng công ty đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, rộng cửa thu hút nhân tài, đồng thời đảm bảo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên. Với GAET, con người là trọng tâm và cũng là động lực quan trọng để phát triển bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước.

Trong giai đoạn mới, Tổng công ty GAET cam kết không ngừng đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, tập trung cao độ cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng, vươn cao hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

(Nguồn: Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng)