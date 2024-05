Ngày 23/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an tỉnh Kon Tum, Gia Lai triệt xóa đường dây mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ từ Kon Tum, Gia Lai về thị xã Nghi Sơn tiêu thụ.

Hơn 4 tháng lập chuyên án đấu tranh và kiên trì lần theo dấu vết tội phạm, ngày 17/5, công an đã phá thành công chuyên án và làm rõ 13 đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán vật liệu nổ trái phép.

Các đối tượng trong đường dây gồm: Nguyễn Thị Ngọc (SN 1984, trú thành phố Pleiku, Gia Lai); Huỳnh Thị Tuý SN 1965), Nguyễn Minh Viễn (SN 1972) đều trú thành phố Kon Tum (Kon Tum); Bùi Thị Bảy (SN 1972), Nguyễn Thị Hồng (SN 1979), Hoàng Thị Thuỷ (SN 1974), Trần Thị Phương (SN 1976), Nguyễn Thị Phương (SN 1982), Vũ Thị Sa (SN 1981), Lê Ngọc Thọ (SN 1973), Lê Ngọc Phú (SN 2000), Nguyễn Văn Hợp (SN 1973) và Mai Viết Hợp (SN 1983) đều trú tại phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá).

6 đối tượng bị tạm giữ hình sự và tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ 272,92kg vật liệu nổ, hơn 44m dây cháy chậm, 200 kíp nổ cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo công an, Ngọc, Túy, Viễn là các “đầu nậu” ở tỉnh Kon Tum và Gia Lai đã cung cấp thuốc nổ cho các đối tượng ở phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn mua về bán lại và sử dụng để đánh bắt hải sản trên biển.

Nhóm đối tượng này có thủ đoạn rất tinh vi và chỉ bán cho người quen, thường xuyên thay đổi cách thức liên lạc mua bán, địa điểm giao hàng và trao đổi với nhau bằng ký hiệu riêng cho từng loại vật liệu nổ.

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng: Ngọc, Tuý, Viễn, Hồng,Thuỷ và Phương.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.