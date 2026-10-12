Ông Nguyễn Cảnh Hồng - Phó Chủ tịch Eurowindow Holding, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Eurowindow - vừa vinh dự được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026.

Vinh danh doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế

Ngày 11/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), VCCI tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và vinh danh các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026. Chương trình năm nay ghi nhận những doanh nhân có thành tích nổi bật trong giai đoạn 2021-2025.

Trong số những doanh nhân tiêu biểu được vinh danh, ông Nguyễn Cảnh Hồng là gương mặt có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành xây dựng, vật liệu xây dựng Việt Nam.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng được vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026

Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của vị doanh nhân, người lãnh đạo bản lĩnh của Eurowindow, Eurowindow Holding trong suốt hơn hai thập kỷ qua, dành nhiều tâm huyết cho việc phát triển thương hiệu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại, cho ra đời các giải pháp vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng, kiến tạo nên những công trình xanh, kiến trúc bền vững.

Góp phần dẫn dắt xu hướng thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam

Hơn hai thập kỷ trước, khi thị trường trong nước vẫn chủ yếu sử dụng các dòng cửa truyền thống, ông Nguyễn Cảnh Hồng cùng ban lãnh đạo Eurowindow đã tiên phong đưa cửa uPVC theo tiêu chuẩn châu Âu vào Việt Nam. Quyết định này góp phần tạo nên cuộc cách mạng trong ngành cửa, thay đổi tư duy, thói quen sử dụng cửa của người Việt và dẫn dắt nhu cầu thị trường.

Từ một sản phẩm còn mới mẻ vào năm 2002, cửa uPVC ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Cách nhìn về hệ cửa cũng dần thay đổi: không chỉ có chức năng đóng mở mà trở thành một cấu phần quan trọng, quyết định khả năng cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng và diện mạo kiến trúc công trình.

Dưới sự lãnh đạo, điều hành của ông Nguyễn Cảnh Hồng, Eurowindow tiếp tục mở rộng danh mục với cửa nhôm, vách nhôm kính lớn, cửa gỗ, cửa chống cháy, các sản phẩm kính và nội thất. Song song với đa dạng hóa sản phẩm, doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, phát triển các giải pháp vật liệu có khả năng hạn chế truyền nhiệt, giảm tiếng ồn, tiết kiệm năng lượng, đáp ứng xu hướng kiến trúc xanh và yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả vận hành công trình.

Đến nay, sản phẩm Eurowindow đã hiện diện tại hàng trăm nghìn công trình trong và ngoài nước. Trong đó, nhiều giải pháp được lựa chọn tại các công trình đạt chứng nhận xanh quốc tế như Techcombank Tower Hà Nội, TechnoPark Tower, The Metropole Thủ Thiêm và Nexus TP.HCM. Đây là minh chứng cho năng lực của doanh nghiệp Việt trong việc đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về kỹ thuật, chất lượng và phát triển bền vững.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, dưới sự định hướng của ông Nguyễn Cảnh Hồng, Eurowindow còn tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, hiệp hội và tổ chức trong ngành xây dựng triển khai các hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền, phổ biến về các giải pháp vật liệu xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Thông qua những hoạt động này, doanh nghiệp góp phần kết nối các nhà sản xuất, kiến trúc sư, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế, thúc đẩy việc ứng dụng vật liệu hiện đại vào thực tiễn xây dựng.

Khát vọng chung tay xanh hóa đô thị Việt Nam

Từ tiên phong phát triển vật liệu xây dựng xanh, Eurowindow Holding đang từng bước hiện thực hóa khát vọng chung tay xanh hóa đô thị Việt Nam. Hàng loạt dự án được triển khai từ Bắc vào Nam đều hướng tới đáp ứng tiêu chí công trình xanh. Định hướng này không dừng ở việc kiến tạo hạ tầng hiện đại, mà còn hướng tới đánh thức tiềm năng của những vùng đất, hình thành các khu đô thị hiện đại, bền vững, trở thành điểm nhấn mới của khu vực - nơi con người có thể sống gần gũi với thiên nhiên giữa nhịp sống đô thị.

Eurowindow Holding đang từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển các công trình xanh tại nhiều địa phương. Tại Nghệ An, doanh nghiệp phát triển dự án Eurowindow Sport Garden và Eurowindow Central Avenue; tại Thanh Hóa, doanh nghiệp góp mặt với dự án Eurowindow Light City bên bờ sông Mã. Hành trình này sẽ tiếp tục được mở rộng với các dự án đang chuẩn bị triển khai tại Hưng Yên và Tây Ninh.

Phối cảnh khu đô thị Eurowindow Light City (Thanh Hóa) - dự án đáp ứng tiêu chí công trình xanh của Eurowindow Holding

Với sự hiện diện ngày càng rộng trên bản đồ Việt Nam, Eurowindow Holding hướng tới nhân rộng mô hình khu đô thị đáp ứng tiêu chí công trình xanh, góp phần tạo diện mạo mới cho những vùng đất giàu tiềm năng và nâng cao chất lượng sống của người dân. Hành trình ấy cũng tiếp nối tư duy mà ông Nguyễn Cảnh Hồng cùng đội ngũ lãnh đạo kiên trì theo đuổi hơn hai thập kỷ: đón đầu xu hướng, đưa những giải pháp mới vào thực tiễn và kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Từ quyết định đưa một dòng cửa mới vào thị trường hơn hai thập kỷ trước đến các giải pháp vật liệu xây dựng hiện đại và những công trình xanh hôm nay, hành trình của doanh nhân Nguyễn Cảnh Hồng cho thấy sự kiên định với mục tiêu tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển của ngành xây dựng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.

Ngọc Diệp