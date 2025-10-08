Ngày 8/10, tại TP Đà Nẵng, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 (VINANST-16). Tham dự hội nghị có trên 400 đại biểu từ hơn 80 tổ chức trong và ngoài nước cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết hội nghị là hoạt động thiết thực triển khai kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ngày 4/9.

Theo đó, ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam phải phát triển bền vững, tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay quy mô, đồng thời xây dựng văn hóa an toàn làm nền tảng, phát triển năng lực nội sinh và làm chủ công nghệ hạt nhân.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng

Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, Việt Nam cần đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu, hạ tầng và đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị điều kiện khoa học - công nghệ cho việc phát triển chương trình điện hạt nhân trong tương lai.

"Hơn 40 năm qua, ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng. Từ nghiên cứu cơ bản, ứng dụng trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp đến an toàn bức xạ, quan trắc môi trường, đào tạo nguồn nhân lực và từng bước tiếp cận các công nghệ hạt nhân tiên tiến trên thế giới. Những đóng góp này đã góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an ninh năng lượng của đất nước" - Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết thành phố có hơn 500 cơ sở bức xạ, chủ yếu phục vụ y học hạt nhân, xạ trị ung bướu, kiểm tra an ninh, chiếu xạ công nghiệp và bảo quản thực phẩm, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo ông Ấn, quyết định số 245 của Thủ tướng về quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử đến năm 2030, tầm nhìn 2045, cùng với Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 sẽ tạo nền tảng pháp lý đột phá cho phát triển lĩnh vực này, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm địa phương trong quản lý an toàn bức xạ và khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ.

Nga sẵn sàng nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực chuyên ngành hạt nhân cho Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, bà Mizonova Maria Georgievna - Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng khẳng định Nga đã và đang là đối tác tin cậy của ngành hạt nhân Việt Nam; cung cấp thiết bị công nghệ cao, nhiên liệu hạt nhân và đào tạo chuyên gia có trình độ chuyên môn cao cho Việt Nam.

Các nhà khoa học của hai nước đang tiến hành những công trình nghiên cứu chung, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành.

Theo bà Mizonova, hai nước đang hợp tác trong nhiều dự án trọng điểm như cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai và chuẩn bị cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Bên cạnh đó, các đoàn đại biểu của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công Thương đã có nhiều chuyến thăm, làm việc tại Nga, khảo sát các cơ sở nghiên cứu và nhà máy điện hạt nhân hàng đầu, mở rộng hợp tác trong đào tạo chuyên gia và nghiên cứu ứng dụng.

"Việt Nam có thể phát triển toàn diện trong các lĩnh vực quan trọng như nhà máy điện hạt nhân có công suất lớn, những lò phản ứng nhỏ, y học hạt nhân, sản xuất tinh thể silic cho ngành công nghiệp bán dẫn và rất nhiều lĩnh vực khác.

Nga sẵn sàng hợp tác toàn diện với Việt Nam trong tất cả những hướng nói trên, xây dựng các công trình cần thiết, thực hiện nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực chuyên ngành và chuyển giao công nghệ hạt nhân hiện đại, an toàn” - bà Mizonova nhấn mạnh.

Bà cũng khẳng định Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Nga tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa, cung cấp thông tin và kết nối đối tác để thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực hạt nhân - một cấu phần quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.