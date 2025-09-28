Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hai nước nói chung và tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện nói riêng, đặc biệt là trong năm kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Duma Quốc gia Nga tăng cường hợp tác, phối hợp với Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm triển khai sáng kiến “Quốc hội thông minh”, hoàn thiện cơ sở pháp lý, ủng hộ và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức hai nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực…

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin cho biết cá nhân ông và Duma Quốc gia Nga luôn ủng hộ thúc đẩy hợp tác mọi mặt với Việt Nam, sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai nước không ngừng mở rộng cơ chế và hướng hợp tác mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin ghi nhận vai trò quan trọng của cơ chế hợp tác Ủy ban liên Nghị viện trong việc giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, cam kết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin xem triển lãm ảnh về quan hệ hai nước

Hai bên bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn nhằm khai thông hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, trong đó có việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong năng lượng - dầu khí, cũng như trong thúc đẩy hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Duma Quốc gia Nga đã nhanh chóng phê chuẩn các thỏa thuận về hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và tại Nga...

Hai lãnh đạo cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác nhân văn, giáo dục - đào tạo, trong đó có việc Nga đào tạo cho Việt Nam những ngành nghề mà Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tại phiên họp Ủy ban hợp tác liên Nghị viện

Về hợp tác trên kênh nghị viện, hai bên thống nhất ủng hộ các cơ quan chuyên môn hai nước tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc, đa dạng hơn hình thức tiếp xúc để kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lập pháp...

Cùng ngày, hai lãnh đạo đã đồng chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.

Phát biểu khai mạc, hai Chủ tịch nhất trí khẳng định cơ chế hợp tác liên nghị viện đã trở thành kênh hợp tác hiệu quả, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy lĩnh vực hợp tác then chốt, phù hợp với lợi ích của hai nước.

Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga

Hai lãnh đạo cũng khẳng định việc tổ chức các phiên họp của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện theo cơ chế định kỳ luân phiên hàng năm cho thấy quyết tâm của cơ quan lập pháp hai nước trong củng cố, thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Phiên họp đã nghe báo cáo tổng hợp về tình hình hợp tác và kết quả triển khai thực hiện các kết luận của phiên họp lần 3 được tổ chức tại Nga hồi tháng 9/2024.

Đại biểu hai bên đã tập trung thảo luận về 5 chủ đề trọng tâm. Trong đó có công tác hỗ trợ về mặt lập pháp cho sự phát triển quan hệ kinh tế - thương mại; hoàn thiện môi trường kinh doanh và đầu tư; công tác lập pháp, giám sát nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng; vai trò của cơ quan lập pháp trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế...; công tác lập pháp, giám sát nhằm thúc đẩy hợp tác trong khoa học, công nghệ; sự hỗ trợ của Quốc hội với việc tăng cường hợp tác nhân văn, trong đó có giáo dục, văn hóa và du lịch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và các đại biểu dự phiên họp

Từ góc nhìn của các nhà lập pháp, các đại biểu Quốc hội và nghị sĩ của hai nước chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế và pháp luật, cùng đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác, trong đó đặc biệt là lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm...

Kết thúc phiên họp, hai bên thống nhất thông qua thông cáo chung về kết quả của phiên họp lần thứ 4, theo đó xác định rõ định hướng hợp tác liên nghị viện hai nước, phù hợp với tính chất quan hệ song phương và nhu cầu trong bối cảnh mới.

Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga sẽ được luân phiên tổ chức tại Nga vào năm 2026.