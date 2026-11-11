Tổng thống Chile và phu nhân sắp thăm Việt Nam

Bộ Ngoại giao vừa cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11.

Chuyến thăm của Tổng thống Chile và phu nhân diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngay từ những năm 1960, khi Việt Nam đang trong cuộc đấu tranh vì độc lập và thống nhất đất nước, phong trào đoàn kết với Việt Nam tại Chile đã phát triển mạnh mẽ. Hình ảnh ông Salvador Allende, khi đó là Chủ tịch Thượng viện và sau này là Tổng thống, đến thăm Việt Nam vào tháng 5/1969, giữa lúc chiến sự đang ác liệt, đã trở thành một biểu tượng đặc biệt, là sự lựa chọn đứng về phía lẽ phải.

Cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự gặp gỡ của hai tầm nhìn, hai khát vọng, hai niềm tin vào tương lai của hai dân tộc. Chính từ nền tảng đó, năm 1971, Chile đã trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet. Ảnh: Tân Hoa Xã

Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Chile - đối tác có tầm quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latin.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 39%. Chile là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latin và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN.

Chính phủ Chile luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Chile đã ký Hiệp định thương mại tự do song phương và cùng là thành viên của APEC và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), có điểm tương đồng trong nhiều lĩnh vực.

Các lĩnh vực hợp tác mới như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch, khai thác khoáng sản chiến lược… cho thấy hai nước không chỉ hợp tác vì hiện tại, mà còn chuẩn bị cho tương lai dài hạn trong một thế giới đang có những biến chuyển chưa từng có.