Tối 14/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Chile tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile (1971-2026), khẳng định tình hữu nghị và quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa hai quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh về thành tựu 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile. Thông qua các tư liệu, triển lãm đã tái hiện hành trình bền bỉ của tình đoàn kết giữa hai dân tộc, từ những chuyến thăm cấp cao, các dự án hợp tác kinh tế - thương mại đến những hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và nhân dân.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về thành tựu 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nasly Isabel Bernal Prado - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam - cho biết Chile là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Theo bà Nasly Isabel Bernal Prado, sau hơn nửa thế kỷ, hai nước đã xây dựng được mối quan hệ trưởng thành, tin cậy và mang tính chiến lược, không ngừng thích ứng với những thách thức của từng giai đoạn phát triển.

Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Chile tại Đông Nam Á, trong khi Chile là đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng bền vững với cơ cấu hàng hóa đa dạng, bổ trợ cho nhau.

Đại sứ Chile nhấn mạnh, đà phát triển này được củng cố bởi các cơ chế hội nhập kinh tế quan trọng như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile có hiệu lực từ năm 2014 và việc hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bà Nasly Isabel Bernal Prado phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh đó, quan hệ song phương tiếp tục được tăng cường kể từ khi hai nước nâng cấp lên Đối tác toàn diện vào năm 2007. Những chuyến thăm cấp cao trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy đối thoại chính trị, mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác mới và tái khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc vun đắp mối quan hệ dựa trên sự tin cậy, tôn trọng và hợp tác cùng phát triển.

Đồng thời, hai nền kinh tế cũng có nhiều cơ hội để đa dạng hóa thương mại và thúc đẩy các dòng đầu tư mới, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

"Nhìn lại 55 năm lịch sử chung, chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng mối quan hệ giữa Chile và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác" - bà Nasly Isabel Bernal Prado khẳng định.

Đại sứ Chile cũng bày tỏ mong muốn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng để các thế hệ tương lai kiến tạo mối quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng gần gũi, năng động và hiệu quả hơn.