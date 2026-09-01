Việt Nam và Myanmar chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/5/1975, nhưng sự liên kết giữa hai nước, hai dân tộc cùng chung sống tại khu vực Đông Nam Á bắt nguồn từ rất sớm.

Ngay sau khi hai nước giành độc lập, đích thân hai Lãnh tụ kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Aung San đã quan tâm thiết lập và vun đắp quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai dân tộc. Tháng 11/1954, Tổng thống U Nu đã thăm Việt Nam và tháng 2/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Myanmar, đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

Trải qua những thăng trầm lịch sử, quan hệ giữa Việt Nam và Myanmar luôn gắn bó, thủy chung và ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất. Năm 2017, Việt Nam và Myanmar nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác toàn diện.

Trước đó, ngày 26/8, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng Bộ trưởng Ngoại giao Tin Maung Swe đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar. Hai bên đã xác định nhiều định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, ưu tiên những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển của mỗi nước, như hạ tầng, công nghệ thông tin, sản xuất hàng tiêu dùng, nông nghiệp và chuyển đổi số.

Hai nước cũng phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều.

Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức trình Quốc thư lên Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing hồi cuối tháng 7. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Myanmar

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Min Aung Hlaing. Tổng thống khẳng định sự coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, được đặt nền móng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tướng Aung San và các thế hệ lãnh đạo của hai nước.

Tổng thống đánh giá cao các thành quả phát triển của Việt Nam, cảm ơn Việt Nam đã luôn nhất quán ủng hộ Myanmar trong quá trình phát triển, xây dựng đất nước cũng như tại ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế. Ông khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Myanmar, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh thành công, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, logistics, chuyển đổi số và khoa học - công nghệ.