Tổng thống Myanmar và phu nhân thăm Việt Nam trong 3 ngày theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Tham gia đoàn có: Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Khin Maung Yi; Bộ trưởng Ngoại giao Tin Maung Swe; Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi Min Naung; Bộ trưởng Công nghiệp và Phát triển các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ Charlie Than; Bộ trưởng Thương mại Tun Ohn; Tổng Tham mưu trưởng, Đại tướng Ko Ko Oo; Thủ hiến vùng Yangon Aung Naing Thu; Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Trung tướng Zaw Myo Tin; Đại sứ Myanmar tại Việt Nam Wai Linn; Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Khaing Khaing Soe; Thứ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Liên lạc Thet Win Aung; Thứ trưởng Kế hoạch, Đầu tư và Ngoại thương Thant Sin Lwin; Thứ trưởng Văn hóa, Khách sạn và Du lịch Phyo Zaw Soe.

Đón Tổng thống Min Aung Hlaing và phu nhân Kyu Kyu Hla cùng đoàn tại sân bay có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long; lãnh đạo một số cục, vụ Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao.

Ảnh: Minh Nhật

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân đến Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Min Aung Hlaing kể từ sau khi Myanmar hoàn tất Tổng tuyển cử (1/2026) và thành lập Chính phủ mới (4/2026), đồng thời là hoạt động trao đổi đoàn ở cấp cao nhất giữa hai bên kể từ năm 2019.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, góp phần tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Dự kiến lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân sẽ diễn ra vào ngày mai do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì. Tổng thống Myanmar sẽ có các cuộc hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam và có một số hoạt động khác.

Trong bối cảnh ASEAN đang nỗ lực nâng cao hiệu quả phối hợp và hỗ trợ Myanmar tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề Myanmar, việc Việt Nam đón Tổng thống Min Aung Hlaing thăm chính thức thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam, đóng góp vào nỗ lực chung của ASEAN vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của Myanmar và khu vực cũng như thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Trải qua hơn 50 năm thăng trầm lịch sử, quan hệ hai nước đạt được nhiều bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế - thương mại được coi là điểm sáng trong quan hệ hai nước, trong đó Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar năm 2020, với kim ngạch thương mại song phương đạt gần 1 tỷ USD và 25 dự án với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ USD.

Một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam hoạt động kinh doanh thành công, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế của Myanmar.

Sau khi Myanmar xảy ra trận động đất vào tháng 3/2025, Việt Nam đã cử đội cứu hộ, cứu nạn hơn 100 người cùng trang thiết bị, vật tư y tế, đồ thiết yếu và viện trợ 300.000 USD hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả.