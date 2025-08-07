Thông báo này được đưa ra ngay sau khi CEO Apple Tim Cook và Tổng thống Trump công bố một kế hoạch đầu tư mới trị giá 100 tỷ USD tại Phòng Bầu dục.

"Chúng tôi sẽ áp đặt một mức thuế rất lớn lên chip và bán dẫn, nhưng tin tốt cho các công ty như Apple là, nếu bạn đang xây dựng [nhà máy] ở Mỹ, hoặc đã cam kết xây dựng, sẽ không có khoản phí nào", ông Trump nói với các phóng viên.

Tuyên bố của ông Trump được xem là một thắng lợi lớn đối với Apple và CEO Tim Cook, vốn phải đối mặt với các mối đe dọa thuế quan leo thang từ chính phủ, nguy cơ làm tăng chi phí sản xuất cho iPhone và máy tính chủ lực.

Apple công bố cam kết đầu tư mới trị giá 100 tỷ USD

Khoản đầu tư 100 tỷ USD của Apple tại Mỹ sẽ bao gồm một chương trình sản xuất mới được thiết kế để đưa nhiều hoạt động sản xuất về Mỹ hơn. Chương trình Sản xuất tại Mỹ của công ty sẽ hợp tác với các nhà cung cấp như nhà sản xuất kính Corning, Applied Materials, Texas Instruments và nhiều công ty khác.

CEO Apple Tim Cook có thể tạm "thở phào" trước chính sách thuế mới của ông Donald Trump. Ảnh: Apple

Apple cho biết Corning sẽ dành toàn bộ một nhà máy ở Kentucky cho việc sản xuất kính Apple, tăng lực lượng lao động của công ty đó tại tiểu bang này lên 50%. Corning vốn đã là nhà cung cấp cho Apple, sản xuất kính cho chiếc iPhone đầu tiên tại chính nhà máy này.

Trước đó, Apple thông báo chi 500 tỷ USD tại Mỹ trong bốn năm tới. Cam kết mới trị giá 100 tỷ USD sẽ nâng tổng số cam kết tích lũy của Apple lên 600 tỷ USD.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đẩy mạnh chính sách thuế quan, vốn sẽ làm tăng chi phí cho Apple trên toàn bộ chuỗi cung ứng quốc tế. Ông Trump dự định áp thuế 50% đối với Ấn Độ - một thị trường sản xuất chủ chốt bên cạnh Trung Quốc.

Hầu hết iPhone được bán tại Mỹ đến từ Ấn Độ, trong khi phần lớn các sản phẩm khác, bao gồm Apple Watch, iPad và MacBook, được sản xuất tại Việt Nam.

Trong một cuộc gọi với các nhà phân tích vào tuần trước, CEO Tim Cook cho biết trong khi Apple cố gắng tối ưu hóa chuỗi cung ứng của mình, cuối cùng công ty sẽ "làm nhiều hơn" tại Mỹ.

Khoản đầu tư được Apple hứa hẹn, dù đáng kể, vẫn chưa đạt được mục tiêu chuyển toàn bộ sản xuất về Mỹ mà Tổng thống Trump và các quan chức Nhà Trắng mong muốn. Đầu năm nay, Tổng thống đã đe dọa áp thuế ít nhất 25% lên Apple nếu họ không sản xuất iPhone tại Mỹ.

Tuy nhiên, việc này là một thách thức khổng lồ đối với Apple, khi các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc và Ấn Độ sử dụng hàng trăm nghìn nhân công và liên quan đến các quy trình sản xuất được tùy chỉnh cao độ.

(Theo Bloomberg)