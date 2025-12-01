Lễ tôn vinh do Vietnam Report và Báo VietNamNet tổ chức diễn ra vào tháng 1/2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) lần thứ 19.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên ba tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm 2024 đến nay; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng Media Coding; Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

Trong khuôn khổ nghiên cứu, Vietnam Report công bố Top 5 Khách sạn - Resort được yêu thích nhất & Top 5 Khách sạn - Resort độc đáo nhất.

Du lịch, khách sạn tái lập thời hoàng kim - Vận tải hành khách bứt phá cùng nhịp

Năm 2024 đánh dấu bước phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam: gần 17,6 triệu lượt khách quốc tế, 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 840 nghìn tỷ đồng. Với doanh nghiệp, tốc độ phục hồi lại thận trọng hơn: 62,5% ghi nhận tăng doanh thu, 51,6% cải thiện lợi nhuận.

Sang năm 2025, thị trường tăng trưởng mạnh hơn. 10 tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 17,2 triệu lượt khách quốc tế, du lịch nội địa duy trì ở mức 125 triệu lượt khách. Doanh thu toàn ngành tăng mạnh: lữ hành +19,8%, lưu trú - ăn uống +14,6%, vượt đáng kể tốc độ tăng trưởng chung của dịch vụ tiêu dùng.

Sự bùng nổ của nhu cầu du lịch tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường vận tải hành khách (VTHK). Toàn ngành ghi nhận 5.079,8 triệu lượt khách, tăng 22,7% so với cùng kỳ; đường sắt tăng đột biến 107,7%; đường bộ tiếp tục là trụ cột, vận chuyển hơn 4,6 tỷ lượt khách. Vận tải đường biển suy giảm, chủ yếu do tâm lý e ngại sau sự cố lật tàu.

Theo thống kê của Vietnam Report, trong 3 quý đầu năm, 63,6% doanh nghiệp du lịch - khách sạn (DL-KS) ghi nhận doanh thu tăng, 45,5% tăng lợi nhuận; 50,0% doanh nghiệp VTHK tăng doanh thu, 25,3% duy trì ổn định, 75,1% tăng lợi nhuận.

Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp

Khảo sát của Vietnam Report cho thấy doanh nghiệp DL-KS-VTHK đang ưu tiên phát triển theo hướng bắt kịp xu hướng thị trường trong ngắn hạn, đồng thời tập trung đầu tư vào con người trong dài hạn.

Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp và đẩy mạnh marketing trên nền tảng số tiếp tục là mũi nhọn chiến lược (81,8%). Sự phát triển của công nghệ làm thay đổi cách toàn ngành kể chuyện. 90,0% doanh nghiệp xác định video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội là kênh truyền thông chủ lực nhờ khả năng truyền tải cảm xúc, tạo hiệu ứng lan tỏa.

Dẫu vậy, con người mới là tài sản trung tâm. Chiến lược dài hạn đặt trọng tâm vào phát triển nhân sự - yếu tố quyết định sự bền vững của thương hiệu (63,6%). Các doanh nghiệp chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, am hiểu công nghệ với năng lực chuyên môn cao.

Những xu hướng tiêu dùng mới

Theo khảo sát, 64,5% người tiêu dùng lạc quan vào triển vọng tài chính cá nhân trong năm tới. Sau giai đoạn thắt chặt chi tiêu, họ ngày càng ý thức rằng mỗi khoản chi phải mang lại giá trị cảm xúc hoặc lâu dài. Du lịch - vốn là ngành chịu tác động mạnh bởi tâm lý và thu nhập - trở thành “bài kiểm tra” rõ nhất.

Khảo sát cũng cho thấy xu hướng du lịch của người Việt phân hóa theo từng thế hệ.

Với Gen Z, du lịch là để khẳng định bản thân, khám phá lát cắt của cuộc sống: 53,8% sẽ đi nhiều hơn trong năm tới trong giới hạn (3-5 triệu); 31,0% chọn xe cá nhân làm phương tiện di chuyển, phản ánh tính linh hoạt và chủ động.

Gen Y nhìn du lịch như một khoảng dừng cần thiết giữa vòng xoáy công việc và trách nhiệm gia đình: 76,9% sẽ tăng chi tiêu cho du lịch - chủ yếu là nghỉ dưỡng/ bền vững; 69,6% chọn máy bay làm phương tiện, phản ánh mong muốn tiện lợi và tối ưu trải nghiệm.

Gen X lại chọn một nhịp đi khác - chậm hơn, tĩnh hơn, sâu hơn: phần lớn ưa chuộng du lịch tâm linh hoặc chăm sóc sức khỏe; 57,1% sẵn sàng chi trên 15 triệu đồng/chuyến.

Điểm chung là sự chuyển dịch từ tiêu dùng vật chất sang tiêu dùng giá trị - nơi trải nghiệm, cảm xúc và sự phát triển cá nhân trở thành thước đo chi tiêu. Du lịch vì thế trở thành biểu hiện của lối sống có chủ đích, hướng đến sự cân bằng và giá trị bền vững.

Ký ức lịch sử thắp lửa du lịch Việt

Năm 2025 đánh dấu sự nổi lên của xu hướng “du lịch sự kiện”, khi các sự kiện tầm cỡ quốc gia như A50 (Kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước) và A80 (Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9) trở thành động lực kích cầu du lịch, lan tỏa văn hóa, thúc đẩy truyền thông quốc gia.

Theo khảo sát, 98% người tiêu dùng biết đến các sự kiện này, trong đó 76,3% cho biết A50 - A80 tác động tích cực đến nhu cầu du lịch; 100% doanh nghiệp cũng khẳng định các sự kiện đã mang lại hiệu ứng tích cực cho hoạt động kinh doanh.

Tháng 4, TP.HCM ghi nhận doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 38%, lưu trú tăng 97%, ăn uống tăng 86%, doanh thu lữ hành tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tháng 8, Hà Nội đón 500.000 lượt khách quốc tế, 2,47 triệu lượt khách nội địa, tăng 23,8% so với cùng kỳ; tổng thu đạt 12.540 tỷ đồng, tăng 31,5%.

Thị trường DL-KS-VTHK cho thấy quỹ đạo tăng trưởng rõ ràng: nhu cầu phục hồi mạnh, dòng khách mở rộng và động lực tiêu dùng được củng cố. Bối cảnh mới yêu cầu các doanh nghiệp phải đổi mới sản phẩm, làm chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và quản trị thương hiệu một cách bài bản hơn.

