Một buổi sáng đẹp trời, khi dạo bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Kayla (tới từ Bỉ) và Sien (tới từ Mỹ) tình cờ phát hiện chiếc ban công xinh xắn nằm trên tầng 2 ngôi nhà cổ với tường vàng đậm, cửa gỗ xanh da trời, những chậu cây nhỏ tươi tốt.

Một vài vị khách ngồi trên chiếc ghế gỗ sát ban công, thảnh thơi nhâm nhi ly đồ uống và ngắm nhìn dòng xe ngược xuôi.

"Chẳng cần suy nghĩ nhiều, chúng tôi băng qua đường, tìm tới quán cà phê sở hữu chiếc ban công tuyệt vời đó", Kayla chia sẻ.

Chiếc ban công thu hút sự tò mò của du khách. Ảnh: Nguyễn Huy

Theo tấm bảng chỉ dẫn bằng gỗ cũ, họ bước vào con ngõ rộng chưa tới 1m và leo qua cầu thang dốc chênh vênh. Phía sau cánh cửa gỗ nhỏ là một quán cà phê ấm cúng, phong cách cổ điển nhưng rộng rãi hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của 2 nữ du khách.

Họ hỏi thăm chủ quán rồi đi thẳng qua hai gian phòng để tới chiếc ban công ngập nắng, gió thổi mát lạnh. Đây là không gian mà bất cứ vị khách nào tới quán đều ưa thích. Bởi từ ban công có thể phóng tầm mắt nhìn ra Hồ Gươm, ngã tư giao phố Hàng Khay và Đinh Tiên Hoàng tấp nập.

"Tôi thấy may mắn vì tìm ra quán cà phê thú vị này. Nó mang nét xưa cũ, giống Hà Nội trong những thước phim lãng mạn", Kayla chia sẻ.

Sien đồng tình với người bạn và nói thêm: "Nếu có thời gian, tôi có thể ngồi đây cả ngày để trò chuyện cùng bạn bè hoặc làm việc".

Kayla (áo đỏ) và Sien thưởng thức cà phê cốt dừa và thảnh thơi ngắm phố phường từ ban công. Ảnh: Nguyễn Huy

Quán cà phê nằm trong con ngõ 9A Hàng Khay, được ra đời từ năm 2009. Anh Nguyễn Đức Cường (chủ quán) chia sẻ, quán cà phê mở ngay tại căn nhà gia đình anh sinh sống suốt 3 thế hệ, với rất nhiều kỷ niệm. Những năm 2000, anh em anh Cường lập gia đình và chuyển ra ở riêng, chỉ có mẹ anh ở lại ngôi nhà.

"Năm 2009, vợ chồng tôi cùng các thành viên trong gia đình quyết định cải tạo nhà, mở một quán cà phê nhỏ để đón bạn bè, đối tác, tăng thêm thu nhập… Đây cũng là nơi để con, cháu trong nhà trải nghiệm việc kinh doanh, rèn kỹ năng mềm ngoài giờ học", anh Cường chia sẻ.

Anh Cường - chủ quán cà phê. Ảnh: Nguyễn Huy

16 năm qua, căn nhà đã được sửa chữa nhiều lần. Lần trùng tu gần nhất - cũng là cuộc "thay áo" toàn diện nhất - diễn ra sau dịch Covid-19. Những bức vách ngăn phòng lúc xưa được giữ nguyên nhưng đổi màu sơn vàng ấm áp, khoét cửa vòm xinh xắn.

Anh Cường giữ những mảng tường gạch đỏ thô sơ, hệ trần gỗ, cửa gỗ, nền gỗ, ban công lát gạch hoa… để mỗi vị khách đều cảm nhận được sự cổ kính, nhuốm màu thời gian của ngôi nhà.

Chủ quán nhấn nhá cho không gian bằng hệ thống đèn giả sợi đốt kiểu cổ điển, thả từ trần gỗ xuống, vài chiếc đèn bàn, đèn rọi, đèn góc nhỏ xinh xắn, hình dáng cách điệu.

Không gian ấm áp phía trong quán. Ảnh: Nguyễn Huy

Theo anh Cường, tên quán được đặt theo tiếng Pháp, mang ý nghĩa là "tầng lầu", thể hiện cho vị trí đặc biệt của quán. Các món đồ uống từ cà phê, ca cao, nước ép, trà… đều do vợ anh Cường và các cháu tự học rồi thử pha chế, tìm ra công thức riêng.

"Nhà tôi sử dụng thế nào thì pha chế cho khách như vậy. Chúng tôi không mất chi phí mặt bằng nên sẽ dành đầu tư nguyên liệu chất lượng", anh Cường cho biết.

"Trước đây, quán do vợ tôi và các cháu quản lý, vận hành. Bây giờ thì tôi và con trai phụ trách chính. Buổi nào con không đi học sẽ ra trông nom, pha chế, phục vụ khách", anh nói thêm.

Chủ quán cũng cho hay, anh là người kỹ tính nên đồ dùng pha chế hay không gian quán luôn được dọn dẹp sạch sẽ.

Quán mở cửa từ khoảng 9h tới 22h, thường đông vào trưa và chiều. Ảnh: Nguyễn Huy

Món đồ uống bán chạy nhất của quán là cà phê trứng. Bột cà phê Tây Nguyên được anh Cường ủ phin qua đêm. Buổi sáng, anh sẽ thu nước cà phê đen sánh, cho vào chai và bảo quản trong tủ lạnh, để bán trong ngày. Mùi hương cà phê tỏa ra, kích thích khứu giác.

Lòng đỏ trứng gà và một chút kem được đánh bằng máy cho tới khi bông xốp, khử hoàn toàn mùi tanh. "Khách gọi tới đâu tôi sẽ làm cà phê trứng tới đó. Cà phê được rót vào ly, cho vào lò vi sóng làm nóng. Kem trứng đánh tươi rồi khéo léo đổ vào ly cà phê nóng ấm", anh Cường cho hay.

Cà phê trứng của quán có giá 55.000 đồng/cốc. Các món đồ uống khác cũng dao động trong mức 40.000-60.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Huy

Ngoài cà phê trứng, cà phê cốt dừa cũng là món đồ uống hấp dẫn khách quốc tế. Trong đó, cà phê đen hay bạc xỉu lại là món được những vị khách "ruột" của quán ưa chuộng nhất.

Cà phê cốt dừa được du khách nước ngoài ưa chuộng. Ảnh: Nguyễn Huy

Ông Greg (tới từ Úc) có 2 tuần khám phá Hà Nội và các điểm đến lân cận. Những ngày ở Hà Nội ông và bạn đồng hành thường tìm tới các quán cà phê có phong cách xưa cũ, bình yên.

"Chúng tôi đã tới 10 quán cà phê khác nhau và thường thưởng thức cà phê trứng - món đồ uống tôi không thể tìm thấy ở Melbourne. Tôi biết tới quán này qua những bức ảnh rất đẹp trên Instagram. Thật tuyệt vời khi nơi này còn đẹp hơn cả ảnh. Ban công thoáng đãng, khung cảnh đẹp. Bên trong thì ấm áp và yên bình", ông nhận xét.

Greg tấm tắc khen hương vị hài hòa, kem trứng thơm và béo ngậy, độ ngọt hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của ông. Ảnh: Nguyễn Huy

Quán cà phê này được nhiều khách gọi đùa là "cà phê hướng nội". Suốt những năm qua, chủ quán gần như không truyền thông, giới thiệu quán trên các nền tảng mạng xã hội. Trên Google Maps, quán nhận được 4,5/5 sao từ 256 lượt đánh giá của khách hàng. Họ biết tới quán chủ yếu do xem bài giới thiệu từ các vị khách khác.

Con ngõ hẹp và chiếc cầu thang chênh vênh cũng là điểm check-in yêu thích của du khách. Ảnh: Nguyễn Huy

Không gian du khách có thể nhìn ngắm từ ban công của quán. Ảnh: Nguyễn Huy