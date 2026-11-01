Vietnam Report vừa công bố Top 30 Tập đoàn Đầu tư chiến lược Việt Nam (Alpha30) năm 2026, ghi nhận các tập đoàn nổi bật về hiệu quả đầu tư, năng lực quản trị chiến lược và tầm ảnh hưởng. Đây là năm thứ hai liên tiếp bảng xếp hạng được công bố.

Alpha30 - Top 30 Tập đoàn Đầu tư chiến lược Việt Nam tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình holding, sở hữu hoặc kiểm soát một danh mục công ty thành viên. Trong mô hình này, tập đoàn giữ vai trò định hướng chiến lược, phân bổ vốn và kết nối nguồn lực giữa các đơn vị.

Để đánh giá những năng lực này, Alpha30 kết hợp phân tích định lượng và định tính trên ba trụ cột: Hiệu quả đầu tư và tài chính; Quản trị và sức bật; Tầm ảnh hưởng và năng lực lãnh đạo.

Lễ công bố Top 30 Tập đoàn Đầu tư chiến lược Việt Nam năm 2026 do Vietnam Report và Báo VietNamNet tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 1/2027 tại TP. Hà Nội.

Từ quy mô tích lũy đến khả năng chuyển hóa nguồn lực

Theo dữ liệu của Vietnam Report, Alpha30 0 có tổng quy mô tài sản khoảng 4,29 triệu tỷ đồng, doanh thu khoảng 1,73 triệu tỷ đồng, tổng lao động khoảng 560 nghìn người.

Trong số các doanh nghiệp có mặt ở cả hai kỳ công bố, hơn 80% tăng doanh thu, hơn 95% cải thiện lợi nhuận, gần 80% tăng cả hai chỉ tiêu so với cùng kỳ năm trước. Xét 5 năm gần nhất, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu và lợi nhuận ở mức trung vị lần lượt đạt 10,1% và 12,4%. Hơn 70% doanh nghiệp cải thiện ROE trong năm gần nhất, nhưng chỉ khoảng 33% doanh nghiệp duy trì ROE từ 10% trở lên trong giai đoạn 2023-2025.

Đáng chú ý, 80% doanh nghiệp Alpha30 năm 2025 tiếp tục hiện diện năm 2026. 8/10 doanh nghiệp đứng đầu vẫn trong Top 10, cho thấy vị thế của nhóm dẫn đầu tương đối ổn định.

Những con số trên cho thấy quy mô tài sản tạo nền tảng phát triển, nhưng khả năng phân bổ vốn hiệu quả và duy trì sức sinh lời mới là yếu tố quyết định sức mạnh dài hạn của tập đoàn.

Từ bản sắc đến tiến hóa của “DNA chiến lược”

Năm 2025, khái niệm mã gien “DNA” đầu tư chiến lược lần đầu được Vietnam Report sử dụng để nhận diện sự khác biệt trong cách 9 tập đoàn điển hình hình thành lợi thế và định hướng phát triển. Năm 2026, trọng tâm mở rộng sang cách những bản sắc đó tiến hóa.

Từ tích lũy tài sản sang quản trị vòng đời vốn

Khi danh mục mở rộng, tài sản được đánh giá lại về khả năng tạo giá trị và mức độ phù hợp với chiến lược chung. Ví dụ, Gemadept hoàn tất tái cấu trúc các liên doanh với CJ Logistics nhằm tăng quyền kiểm soát ở mảng Cảng – Logistics và rút vốn khỏi mảng ít liên quan; PAN chuyển nhượng Bibica khi nhận ra cơ hội phát triển tiếp theo phù hợp hơn với chủ sở hữu khác.

Từ hệ sinh thái khép kín sang hệ sinh thái mở

Các tập đoàn kết nối nguồn lực bên ngoài để triển khai những dự án yêu cầu nguồn vốn lớn, công nghệ và chuyên môn sâu, dẫn đến lợi thế cộng hưởng mở rộng sang mạng lưới đối tác. “DNA” điển hình là T&T Energy và TotalEnergies hợp tác phát triển dự án LNG Long Sơn; nhà máy tái chế DPEC của Phú Thái với các đối tác Hàn Quốc.

Từ mở rộng quy mô sang xây dựng năng lực và nâng vị thế

Các quyết định đầu tư ngày càng hướng tới những năng lực giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng mới hoặc đảm nhận các khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng thông qua nhiều con đường khác nhau như CMC Global với NTT DATA và NTT DATA Vietnam, Vietjet với Pratt & Whitney và FTAI Aviation.

Từ giá trị hợp nhất sang kiểm chứng giá trị từng tài sản

Khi công ty thành viên tiếp cận nhà đầu tư bên ngoài, giá trị của tập đoàn có thêm tham chiếu ở cấp đơn vị. Việc Elmet hoàn tất mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials vừa bổ sung cổ đông chiến lược và kết nối thị trường, vừa tạo tham chiếu định giá từ bên ngoài trong khi Masan vẫn giữ quyền kiểm soát.

Cơ hội tạo Alpha và hướng phát triển của mô hình tập đoàn Việt Nam

Theo Vietnam Report, kinh tế xanh, công nghệ sâu, y tế và logistics thế hệ mới là những lĩnh vực có tiềm năng tạo Alpha3 kế cận. Song, triển khai dự án hay bổ sung công nghệ chỉ là bước đầu; khả năng tạo Alpha cần được kiểm chứng qua mức độ khai thác tài sản, doanh thu, dòng tiền và hiệu quả vốn.

Nghiên cứu của Vietnam Report cũng cho thấy các tập đoàn Việt Nam đang đầu tư chọn lọc và tổ chức nguồn lực linh hoạt hơn. Ba xu hướng nổi bật góp phần định hình mô hình tập đoàn đầu tư chiến lược trong giai đoạn tới bao gồm: từ đa ngành sang danh mục có chủ đích (như Tasco Auto hoàn tất mua lại Vĩnh Phát Motors để phát triển năng lực sản xuất, lắp ráp xe thương mại điện, năng lượng mới); từ sở hữu tài sản sang kiểm soát và luân chuyển vốn (như Gelex Infrastructure chính thức niêm yết trên HOSE); và từ tập đoàn trong nước sang mạng lưới vốn - công nghệ - thị trường xuyên biên giới (như FPT mua bộ phận thiết kế và phát triển tại Ba Lan của Nippon Seiki Europe, thành lập FPT Poland).

Bước sang năm thứ hai, nghiên cứu Alpha30 của Vietnam Report đi sâu vào khả năng chuyển hóa nguồn lực của các tập đoàn. Cùng quá trình tích lũy nguồn lực, điều chỉnh đầu tư và tổ chức danh mục, khả năng chuyển nguồn vốn thành năng lực sản xuất, công nghệ và thị trường sẽ quyết định đóng góp của các Alpha trong chặng đường phát triển tiếp theo.

(Nguồn: Vietnam Report)