Cây vàng anh

Vàng anh là loài cây gắn liền với mùa thu. Vào khoảng tháng 9, tháng 10, những chùm hoa vàng rực rỡ bung nở, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy lãng mạn và ấn tượng.

Theo quan niệm phong thủy, màu vàng của hoa vàng anh thuộc hành Thổ, tượng trưng cho sự sung túc, giàu sang và quyền quý. Những chùm hoa sai trĩu cành được ví như "tiền vàng" đang đổ vào nhà, mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ.

Cây vàng anh với những chùm hoa vàng rực như đốm lửa, là loài cây đặc trưng của mùa thu.

Vàng anh có thân cây thẳng, tán lá rộng, tạo bóng mát tốt. Vào mùa thu, khi hoa nở rộ, toàn bộ tán cây như phủ một màu vàng rực, thu hút mọi ánh nhìn. Đây là loài cây được ưa chuộng trồng trong sân vườn, trước nhà hay ở các công trình công cộng.

Không chỉ đẹp, vàng anh còn dễ trồng, dễ chăm sóc, thích nghi tốt với nhiều điều kiện đất đai và khí hậu. Cây ưa nắng và có thể sống hàng trăm năm.

Vị trí đặt lý tưởng là trồng trước sân hoặc trong vườn để đón nắng mùa thu, vừa tạo bóng mát, vừa thu hút tài lộc.

Cây phong lá đỏ

Cây phong lá đỏ là loài cây đặc trưng của mùa thu, nổi bật với những tán lá chuyển màu từ xanh sang vàng, cam rồi đỏ rực. Hình ảnh lá phong rơi trong gió thu đã trở thành biểu tượng của sự lãng mạn và thi vị trong văn hóa phương Đông lẫn phương Tây.

Cây phong lá đỏ với sắc đỏ, vàng rực rỡ đặc trưng mùa thu, biểu tượng của sự thay đổi và may mắn.

Trong phong thủy, cây phong lá đỏ tượng trưng cho sự thay đổi tích cực, những khởi đầu mới và may mắn. Màu đỏ của lá thuộc hành Hỏa, mang năng lượng mạnh mẽ, giúp xua đuổi tà khí và thu hút vận may cho gia chủ.

Cây phong có tán lá đẹp, thích hợp trồng làm cảnh ở sân vườn hoặc trong chậu lớn. Vào mùa thu, cây khoác lên mình tấm áo rực rỡ, trở thành điểm nhấn ấn tượng cho không gian sống.

Phong lá đỏ ưa đất ẩm, thoát nước tốt và thích hợp với khí hậu mát mẻ. Với vẻ đẹp độc đáo, cây phong đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình yêu thích để trang trí không gian sống vào mùa thu.

Vị trí đặt lý tưởng là trồng trước sân, ban công hoặc góc vườn có nhiều ánh sáng để lá chuyển màu đẹp nhất.

Cây hoa cúc vàng

Cúc vàng là một trong những loài hoa quen thuộc trong mùa thu. Nhiều giống cúc được chăm sóc để nở vào mùa thu, tạo nên sắc vàng tươi tắn cho không gian sống. Trong văn hóa Á Đông, hoa cúc vàng là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và bình an.

Cây hoa cúc vàng với sắc vàng tươi thắm - loài hoa của sự trường thọ và may mắn trong văn hóa Á Đông.

Theo phong thủy, hoa cúc vàng thuộc hành Thổ, mang lại năng lượng ổn định và vững chắc. Đặt một chậu cúc vàng trong nhà hay trước sân vào mùa thu sẽ giúp gia chủ đón nhận nhiều điều tốt lành, đặc biệt là tài lộc và sức khỏe.

Cúc vàng có nhiều giống, từ cúc đơn đến cúc kép, với nhiều kích thước và hình dáng khác nhau.

Hoa có nhiều dạng cánh và kích thước khác nhau, tạo điểm nhấn cho sân vườn, ban công hoặc bệ cửa sổ. Cây dễ trồng, ưa sáng và phát triển tốt trong điều kiện mát mẻ của mùa thu. Vị trí đặt lý tưởng là trước sân, ban công hoặc bệ cửa sổ đón nắng để hoa nở đều và đẹp.

Cây mộc hương

Mộc hương là loài cây quen thuộc trong vườn nhà người Việt. Vào mùa thu, những bông hoa nhỏ li ti màu vàng nhạt nở rộ, tỏa hương thơm ngọt ngào, ấm áp khắp không gian. Mùi hương của mộc hương gắn liền với những đêm thu yên bình, gia đình sum vầy.

Cây mộc hương với những bông hoa nhỏ li ti, hương thơm ngọt ngào đặc trưng mùa thu, biểu tượng của sự ấm áp và hạnh phúc gia đình.

Theo quan niệm phong thủy, mộc hương thường được gắn với ý nghĩa may mắn, tài lộc và sự hòa thuận; hương thơm của hoa cũng tạo cảm giác dễ chịu cho không gian sống.

Mộc hương có dáng nhỏ nhắn, tán lá xanh mướt quanh năm, ít sâu bệnh và dễ chăm sóc. Cây ưa sáng, ưa ẩm và có khả năng chịu bóng nhẹ. Đặc biệt, mộc hương có thể trồng trong chậu nhỏ, phù hợp với những không gian hạn chế.

Vị trí đặt lý tưởng là trồng trước sân, ban công hoặc gần cửa sổ để tận hưởng hương thơm lan tỏa.

Theo quan niệm phong thủy, các gam màu vàng, đỏ, cam thường được gắn với hành Thổ hoặc Hỏa. Để cây phát triển tốt và tạo điểm nhấn cho không gian, nên đặt ở vị trí đón nắng sáng nhưng tránh gió mạnh, đồng thời cần chăm sóc đều đặn với lượng nước vừa đủ.