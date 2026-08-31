Cây kim ngân

Nếu phải chọn một loài cây đại diện cho tinh thần của năm 2026, cây kim ngân chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua.

Mới đây, thương hiệu hoa tươi nổi tiếng 1-800-Flowers.com đã chính thức trao danh hiệu "Cây của năm 2026" cho kim ngân.

Giải thích cho danh hiệu này, bà Mallory Green, trưởng nhóm thiết kế hoa của đơn vị tổ chức, cho biết cây kim ngân tượng trưng cho sự ổn định và tăng trưởng hữu hình.

Cây kim ngân được săn đón nhất vì vừa hút tài lộc vừa thanh lọc không khí.

Điểm nhận diện của kim ngân là phần thân thường được tết bện chắc chắn và tán lá xanh bóng xòe rộng. Theo quan niệm phong thủy phổ biến, những chiếc lá thường có 5 thùy của kim ngân được liên tưởng đến sự cân bằng của ngũ hành: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy.

Mang trong mình ý nghĩa thịnh vượng và hài hòa, kim ngân được tin là có khả năng kích hoạt cung tài lộc, hút vượng khí và mang lại sự may mắn cho gia chủ.

Kim ngân được ưa chuộng không chỉ bởi hình dáng đẹp và ý nghĩa phong thủy mà còn vì khả năng thích nghi tương đối tốt với môi trường trong nhà.

Cây kim tiền

Cây kim tiền (Zamioculcas zamiifolia) từ lâu đã là cái tên quen thuộc với những ai yêu thích cây để bàn và cây nội thất.

Có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới Đông và Nam Phi, cây kim tiền sở hữu sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc, chịu hạn tốt và thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo cho dân văn phòng và những căn hộ ít nắng.

Trong đời sống tâm linh, cây kim tiền là biểu tượng rõ ràng nhất của tài lộc và sự giàu có. Những tán lá xanh bóng giúp không gian thêm sinh động và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Theo quan niệm phong thủy, có thể đặt kim tiền ở hướng Đông hoặc Đông Nam trong nhà, những hướng đại diện cho hành Mộc - yếu tố tượng trưng cho tiền tài và may mắn.

Cây trầu bà

Một số nghiên cứu trong môi trường phòng thí nghiệm cho thấy cây trồng trong nhà có thể hấp thụ một số hợp chất hữu cơ bay hơi, nhưng hiệu quả trong không gian sống thực tế còn hạn chế.

Cây trầu bà leo xanh mướt không chỉ là "lá phổi xanh" lọc sạch khí độc mà còn tượng trưng cho sự phát triển bền vững và vượng khí dồi dào.

Một chậu trầu bà có thể giúp không gian thêm xanh mát và dễ chịu, nhưng không nên xem cây như giải pháp thay thế cho thông gió hoặc các thiết bị xử lý không khí.

Trong phong thủy, trầu bà leo xanh mướt là biểu tượng của sự bền vững, phát triển dài lâu và thu hút tài lộc, vượng khí.

Với nhiều giống khác nhau như trầu bà xanh, trầu bà đế vương hay trầu bà vàng, gia chủ có thể dễ dàng lựa chọn để tô điểm cho mọi không gian, từ bàn làm việc đến góc phòng khách hay ban công.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ thuộc nhóm thực vật CAM (Sansevieria trifasciata) có khả năng hấp thụ CO2 vào ban đêm, khác với nhiều loại cây nội thất thông thường

Đặc điểm này khiến lưỡi hổ thường được lựa chọn để đặt trong phòng ngủ, đồng thời tạo thêm mảng xanh và cảm giác thư giãn cho không gian.

Cây lưỡi hổ với những chiếc lá vươn thẳng cứng cáp - "vệ sĩ thầm lặng" thải oxy về đêm, xua đuổi tà khí và mang lại bình an cho giấc ngủ.

Trong nghiên cứu của NASA năm 1989, một số loài cây nội thất, trong đó có lưỡi hổ, được thử nghiệm về khả năng loại bỏ một số hợp chất hữu cơ bay hơi như benzene, formaldehyde và trichloroethylene trong môi trường kiểm soát.

Về mặt phong thủy, những chiếc lá vươn thẳng đứng, cứng cáp của lưỡi hổ tượng trưng cho sự dũng mãnh, quyết đoán, giúp gia chủ vượt qua chướng ngại, xua đuổi tà khí và thu hút bình an, may mắn.

Lưỡi hổ viền vàng thường được cho là phù hợp với người mệnh Thổ và Kim, giúp gia tăng vượng khí.

Cây lan ý

Cây lan ý (Spathiphyllum) không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh tao với bông hoa trắng muốt mà còn được xếp vào nhóm những cây lọc không khí siêu hiệu quả.

Một số nghiên cứu trong môi trường kiểm soát cho thấy lan ý có khả năng hấp thụ một số hợp chất trong không khí như formaldehyde, xylene và ammonia.

Tuy nhiên, các kết quả này không đồng nghĩa một chậu lan ý có thể làm sạch đáng kể không khí trong nhà hoặc thay thế hệ thống thông gió.

Chính vì vậy, đặt một chậu lan ý trên bàn làm việc không chỉ tạo không gian xanh, sảng khoái mà còn giúp không gian làm việc thêm xanh mát và dễ chịu.

Trong phong thủy, lan ý mang biểu tượng của sự may mắn, thành đạt và thịnh vượng. Loài cây này được tin là có thể cải thiện phong thủy, mang lại cảm giác thư thái, bớt căng thẳng trong công việc và cuộc sống.