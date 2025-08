Từ phân khúc xe máy điện phổ thông đến xe máy điện cao cấp, Before All đang tạo dấu ấn riêng biệt trong cuộc đua xanh hoá giao thông bằng 4 mẫu xe máy điện nổi bật: BF, Faro, BC1 và Garow.

Before All BF - Xe điện cho mọi nhu cầu

Before All BF thu hút khách hàng nhờ khả năng đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu di chuyển khác nhau. Xe sử dụng động cơ công suất tối đa 2600W, cho phép vận hành ổn định, leo dốc tốt và tải khỏe, phù hợp với cả học sinh, sinh viên lẫn người đi làm.

Xe máy điện BF của Before All

Bên cạnh đó, BF được trang bị phanh đĩa, giảm xóc trước sau, đèn LED siêu sáng và chuẩn chống nước IP67, giúp xe vận hành an toàn trong điều kiện giao thông và thời tiết phức tạp. Mức giá niêm yết 24.960.000 đồng cũng được đánh giá là hợp lý trong phân khúc.

Before All Faro - Vẻ đẹp vượt thời gian

Ở phân khúc dành cho người dùng chú trọng thẩm mỹ, Before All Faro gây ấn tượng với thiết kế mềm mại, lấy cảm hứng từ thành phố Faro của Bồ Đào Nha. Xe sở hữu cụm đèn trước lớn, thân xe bo tròn thanh lịch và bảng màu trang nhã - phù hợp với nữ sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc những ai đề cao tính thẩm mỹ trong phương tiện cá nhân.

Xe máy điện Faro của Before All

Faro vận hành bằng động cơ 2050W, tốc độ tối đa 50km/h và quãng đường di chuyển 80km sau mỗi lần sạc. Xe cũng tích hợp các tiện ích như màn hình điện tử, cốp rộng, khóa thông minh, mang lại trải nghiệm tiện nghi trong sử dụng hàng ngày.

Before All BC1 - ‘Hơi thở của thanh xuân’

Được phát triển dành riêng cho học sinh trung học, Before All BC1 là lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ đang tìm kiếm một chiếc xe máy điện vừa an toàn, vừa thời trang. Xe nổi bật với thiết kế gọn gàng, hiện đại, mang hơi hướng scooter châu Âu - phù hợp với xu hướng thẩm mỹ của thế hệ Gen Z.

Xe máy điện Before All BC1

BC1 sử dụng động cơ vận hành ổn định, tốc độ phù hợp với độ tuổi học sinh, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích hữu dụng cho nhu cầu đi học hằng ngày như cốp chứa đồ rộng, sàn để chân thoải mái, phanh đĩa an toàn và đèn LED chiếu sáng cao cấp.

Với mức giá hợp lý, tính ứng dụng cao và thiết kế trẻ trung, Before All BC1 hiện là một trong những mẫu xe máy điện học sinh được ưa chuộng, góp phần lan tỏa lối sống xanh, an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng học đường.

Before All Garow - Đón đầu thời đại

Trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh và số hóa phương tiện giao thông, Before All Garow thể hiện tinh thần “đón đầu thời đại” của thế hệ người dùng mới. Mẫu xe mang thiết kế đậm chất tương lai, thể thao và mạnh mẽ, định vị ở phân khúc cao cấp dành cho những ai yêu thích công nghệ và sự khác biệt.

Garow được trang bị động cơ 1020W, vận hành ổn định trên nhiều địa hình. Hệ thống phanh đĩa, giảm xóc hai bên, cùng cụm đèn LED hiện đại mang lại cảm giác lái an toàn, hứng khởi nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát tối ưu.

Xe đạp điện Before All Garow

Thiết kế của Garow gây ấn tượng với yên xe đôi tách biệt, khung sườn chắc chắn, phù hợp với người dùng theo đuổi phong cách sống công nghệ, hiện đại và muốn khẳng định cá tính riêng trong từng hành trình.

Chọn Before All, hướng tới lối sống xanh

Khi xe điện không chỉ là phương tiện, mà trở thành lựa chọn phong cách sống - Before All đang cho thấy mình là thương hiệu tiên phong, không ngừng đổi mới để bắt kịp kỳ vọng của người dùng hiện đại.

Với BF - bền bỉ, Faro - thanh lịch, BC1 - “hơi thở của thanh xuân” và Garow - đón đầu thời đại, Before All kỳ vọng định nghĩa lại trải nghiệm di chuyển đô thị cho người dùng Việt.

Không chỉ tập trung vào thiết kế hay công nghệ, mỗi mẫu xe của Before All đều mang theo triết lý: xe điện là để sử dụng hàng ngày, phải bền, đẹp và an toàn. Chính điều này đã và đang giúp thương hiệu trở thành lựa chọn tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên hành trình xanh hóa cuộc sống, kiến tạo tương lai xanh.

Before All là thương hiệu xe điện với hệ thống đại lý toàn quốc

Sản phẩm của: Công ty TNHH Sản Xuất, Lắp Ráp Tuấn Nghĩa

Địa chỉ: CN3, KCN Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: (024)36448640

Website: Beforeall.vn

Minh Hoà