Cây trầu bà Trầu bà là một trong những loại cây leo quen thuộc nhất, nổi bật với khả năng sinh trưởng nhanh, lá xanh tốt và rậm rạp quanh năm. Cây có sức sống mạnh mẽ, ít sâu bệnh, phù hợp làm giàn leo ban công mà không tốn nhiều công chăm sóc. Về phong thủy, trầu bà mang ý nghĩa sinh sôi, phát triển, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, được xem là phù hợp với hầu hết các mệnh trong ngũ hành. Cây trầu bà không chỉ dễ chăm sóc mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Cây thường xuân Thường xuân có tốc độ phát triển nhanh, tán lá xanh mướt quanh năm, thân mọc từng đốt phân nhánh thành mạng lưới dày đặc, tạo hiệu ứng như một tấm rèm xanh phủ kín ban công. Cây còn có mùa hoa nhẹ nhàng vào đầu thu. Trong phong thủy, thường xuân tượng trưng cho sự gắn kết lâu bền, tình cảm gia đình bền chặt, thường được nhiều gia chủ lựa chọn với mong muốn vun đắp hạnh phúc.

Cây cúc tần Ấn Độ Khác với các loại cây bám giàn thẳng đứng, cúc tần Ấn Độ có xu hướng mọc rủ xuống, thân leo dài như một tấm lụa tạo thành bức rèm xanh tự nhiên rất được ưa chuộng cho ban công chung cư. Cây chịu được biên độ nắng lớn, xanh quanh năm dù không ra hoa nhiều, phù hợp với những gia đình muốn không gian xanh mát nhưng đơn giản, dễ chăm sóc. Cây cúc tần Ấn Độ.

Cây hoa giấy Hoa giấy là "nữ hoàng" của các loại cây leo ngoại thất, nổi bật với khả năng ra hoa rực rỡ và tốc độ sinh trưởng đáng kinh ngạc. Cực kỳ ưa nắng, càng nắng gắt cây càng ra nhiều hoa. Chịu hạn tốt, không cần tưới quá nhiều nước. Cần cắt tỉa mạnh sau mỗi đợt hoa để kích thích ra hoa mới. Hoa giấy tượng trưng cho sự sung túc, may mắn, tình yêu bền vững và sự bảo vệ. Màu sắc rực rỡ của hoa mang lại sinh khí dồi dào cho ngôi nhà. Cây hoa giấy