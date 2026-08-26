Hoa giấy Hoa giấy là lựa chọn hàng đầu cho ban công hướng Nam nhờ khả năng chịu nắng cực tốt và ra hoa quanh năm với đủ màu sắc rực rỡ như đỏ, hồng, tím, trắng. Trong phong thủy, hoa giấy tượng trưng cho sự sung túc, may mắn và tình yêu vĩnh cửu. Sắc hoa tươi tắn của hoa giấy giúp tăng cường năng lượng Hỏa tích cực, mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho gia chủ. Cây dễ trồng, dễ chăm sóc, chỉ cần tưới nước đều đặn và cắt tỉa định kỳ để cây ra hoa nhiều hơn. Hoa giấy là lựa chọn đáng cân nhắc cho ban công hướng Nam nhờ khả năng thích nghi với điều kiện nhiều nắng và nhiệt độ cao.

Cây lưỡi hổ Lưỡi hổ là loại cây cảnh phổ biến bởi vẻ đẹp mạnh mẽ, khả năng thanh lọc không khí hiệu quả (hấp thụ CO2 và thải O2 vào ban đêm) và đặc biệt là sức sống bền bỉ, chịu hạn tốt. Về phong thủy, lưỡi hổ được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại may mắn, tài lộc và sự bình an cho gia đình. Với hình dáng lá vươn thẳng, cứng cáp, lưỡi hổ rất phù hợp với năng lượng của hướng Nam, tạo cảm giác vững chãi và kiên cường. Cây lưỡi hổ phù hợp với ban công có nhiều ánh sáng.

Cây trầu bà Trầu bà là loại cây cảnh quen thuộc, dễ trồng và có khả năng thích nghi cao, dù ưa bóng râm nhưng một số loại trầu bà vẫn có thể phát triển tốt ở nơi có nắng nhẹ đến trung bình. Đặc biệt, trầu bà có khả năng thanh lọc không khí rất tốt. Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn. Cây giúp gia chủ tránh được những điều xui xẻo, mang lại sự bình an và phát triển trong công việc. Bạn có thể trồng trầu bà trong chậu treo hoặc để chúng leo giàn để tạo không gian xanh mát. Cây trầu bà treo ban công.