Cây cảnh phong thủy từ lâu là một phần không thể thiếu trong không gian sống của nhiều gia đình.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Kim tiền, Thiết mộc lan, nhiều người đang tìm kiếm những loại cây vừa mang ý nghĩa tốt lành, vừa sở hữu vẻ đẹp độc đáo, khác biệt để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Dưới đây là 3 gợi ý hoàn hảo, hội tụ đầy đủ yếu tố thẩm mỹ và phong thủy.

Sen đá ống điếu

Sen đá ống điếu thường được người chơi cây cảnh gọi chung cho một số loài thuộc chi Crassula, phổ biến là Crassula perforata hoặc Crassula marnieriana.

Điểm nổi bật của loài cây này chính là thân cây mọc thẳng đứng, các cặp lá hình tròn hoặc hơi tam giác mọc đối xứng và ôm sát thân, tạo thành những đốt đều đặn giống như những chiếc ống điếu xếp chồng lên nhau.

Sen đá ống điếu với dáng đứng vươn cao, tượng trưng cho sự thăng tiến và ý chí bền bỉ.

Màu sắc của lá thay đổi từ xanh lục nhạt đến xanh xám, đôi khi ửng hồng hoặc tím nhạt ở viền lá khi được tiếp xúc với ánh sáng mạnh.

Về mặt phong thủy, hình dáng trụ tròn vươn cao của sen đá ống điếu tượng trưng cho sự phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Các đốt lá xếp chồng lên nhau được ví như những bậc thang dẫn đến thành công. Sức sống mãnh liệt, khả năng chịu hạn tốt của cây còn là biểu tượng của sự bền bỉ, kiên trì và khả năng vượt qua khó khăn, từ đó mang đến nguồn năng lượng tích cực và sự ổn định cho gia chủ.

Loài cây này rất hợp để đặt trên bàn làm việc hoặc trong phòng khách, như một lời nhắc nhở về sự nỗ lực không ngừng.

Cây vạn lộc

Nếu sen đá ống điếu gây ấn tượng bởi hình dáng thì cây vạn lộc thuộc chi Aglaonema, là giống lai cảnh quan phổ biến với đặc trưng lá màu đỏ hồng nổi bật.

Cây vạn lộc rực sắc đỏ hồng, là biểu tượng của phú quý, may mắn và tài lộc dồi dào.

Thuộc họ Ráy, có nguồn gốc từ Indonesia và Thái Lan, cây vạn lộc là loại thân thảo, mọc thành bụi, lá dày, bề mặt bóng loáng. Điểm đặc biệt nhất là màu sắc của lá: phần lớn lá có màu đỏ hồng hoặc đỏ thẫm, viền lá màu xanh lục, tạo nên một sự tương phản vô cùng bắt mắt.

Chính màu đỏ chủ đạo này đã khiến cây vạn lộc trở thành biểu tượng của sự phú quý, may mắn và thành công.

Trong phong thủy, cây vạn lộc được cho là có ý nghĩa “vạn sự như ý, tài lộc dồi dào”. Sắc đỏ của cây thuộc hành Hỏa, rất phù hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Thổ (theo quy luật tương sinh Hỏa sinh Thổ).

Theo quan niệm phong thủy, cây vạn lộc được cho là mang ý nghĩa thu hút tài lộc và may mắn.

Đặc biệt, hiện tượng cây vạn lộc ra hoa (hoa màu trắng hoặc hồng nhạt) được xem là một điềm lành, báo hiệu những điều tốt đẹp sắp đến với gia chủ.

Sen đá đuôi lừa

Khác với hình dáng vươn thẳng của sen đá ống điếu, sen đá đuôi lừa (Sedum morganianum) lại mang một vẻ đẹp mềm mại, đầy chất thơ.

Sen đá đuôi lừa mềm mại rủ xuống, mang ý nghĩa tình cảm gắn bó và sức sống mãnh liệt.

Loài cây mọng nước này có nguồn gốc từ Mexico và Honduras, sở hữu những thân cây dài, mảnh, rủ xuống. Trên thân là những chiếc lá mọng nước, nhỏ xinh, xếp sát nhau như những chuỗi ngọc bích hay hình dáng giống như chiếc đuôi của con lừa, từ đó có tên gọi dân dã.

Theo quan niệm phong thủy, sen đá đuôi lừa tượng trưng cho ý chí kiên cường, sự bền bỉ và sức sống mãnh liệt.

Hình ảnh những chiếc lá xếp đan xen vào nhau, bám chặt trên thân cây còn là biểu tượng của tình bạn, tình yêu bền chặt, thủy chung và sự gắn bó keo sơn.

Màu xanh mát mắt của lá cũng giúp mang lại cảm giác thư thái, bình an. Với vẻ đẹp độc đáo, loài cây này thường được trồng trong các chậu treo, để những cành lá rủ xuống như một thác nước xanh, tạo điểm nhấn nghệ thuật cho không gian sống và cũng là món quà ý nghĩa dành tặng người thân, bạn bè.