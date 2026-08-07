Antonov An-225 Mriya Antonov An-225 Mriya, với tên gọi "Giấc mơ" trong tiếng Ukraine, từng là máy bay vận tải lớn nhất thế giới và là biểu tượng của kỹ thuật hàng không Liên Xô. Được thiết kế ban đầu vào những năm 1980 để vận chuyển tàu con thoi Buran, An-225 là một cỗ máy độc nhất vô nhị với 6 động cơ phản lực và sải cánh rộng đến 88,4m. Trọng tải tối đa của An-225 lên tới 250 tấn, cho phép máy bay chuyên chở những món hàng siêu trường, siêu trọng mà không một phi cơ nào khác có thể làm được. Tầm hoạt động của Mriya đạt khoảng 15.400km khi không tải và khoảng 4.000km khi mang tải trọng tối đa. Thật không may, chiếc An-225 duy nhất trên thế giới đã bị phá hủy trong cuộc xung đột tại Ukraine vào tháng 2/2022. Mặc dù vậy, di sản và tầm ảnh hưởng của mẫu máy bay này trong lịch sử hàng không vẫn còn nguyên vẹn và là một minh chứng cho đỉnh cao của kỹ thuật vận tải hàng không hạng nặng. Máy bay Antonov An-225 Mriya. Ảnh: Wikipedia.

Antonov An-124 Ruslan Nếu An-225 là huyền thoại, Antonov An-124 Ruslan chính là xương sống thực sự của ngành vận tải hàng không hạng nặng, cả trong quân sự lẫn dân sự. Được phát triển song song với An-225, An-124 là máy bay vận tải lớn thứ hai thế giới và là máy bay vận tải quân sự lớn nhất đang hoạt động với số lượng đáng kể. Mẫu máy bay này được thiết kế để vận chuyển các thiết bị quân sự lớn như xe tăng, pháo binh và các hệ thống phòng không. An-124 có khả năng mang trọng tải lên đến 150 tấn. Với 4 động cơ phản lực mạnh mẽ, máy bay có tầm hoạt động khoảng 5.400km khi mang trọng tải tối đa và có thể bay xa tới 14.000km khi không tải. Điểm đặc biệt của An-124 là khả năng mở khoang mũi và khoang đuôi, cho phép chất dỡ hàng hóa từ cả hai phía cùng với hệ thống cần cẩu tích hợp giúp việc bốc xếp trở nên dễ dàng hơn. An-124 Ruslan đang được Không quân Nga, Không quân Ukraine và một số hãng hàng không vận tải thương mại chuyên biệt sử dụng. Siêu vận tải cơ An-124 Ruslan. Ảnh: Antonov

Lockheed C-5 Galaxy Lockheed C-5 Galaxy là máy bay vận tải chiến lược lớn nhất và mạnh nhất trong biên chế của Không quân Mỹ. Được đưa vào sử dụng từ năm 1969, C-5 đã trải qua nhiều đợt nâng cấp để duy trì khả năng hoạt động hiệu quả. Máy bay được thiết kế để vận chuyển mọi loại thiết bị quân sự của Mỹ, từ xe tăng M1 Abrams đến trực thăng tấn công Apache qua các châu lục. Với trọng tải tối đa lên tới 122 tấn, C-5 Galaxy có thể chuyên chở một lượng lớn hàng hóa hoặc binh lính. Tầm hoạt động của máy bay đạt khoảng 4.400km khi mang tải tối đa và có thể lên tới 10.400km khi không tải, cho phép thực hiện các nhiệm vụ không vận chiến lược liên lục địa mà không cần tiếp nhiên liệu. C-5 nổi bật với khả năng mở cả khoang mũi và khoang đuôi, tạo ra một đường hầm xuyên suốt thân máy bay để chất dỡ hàng hóa nhanh chóng và thuận tiện.

Boeing C-17 Globemaster III Boeing C-17 Globemaster III là một trong những máy bay vận tải quân sự hiện đại và linh hoạt nhất thế giới. Được đưa vào biên chế từ những năm 1990, C-17 kết hợp khả năng vận tải chiến lược (tầm xa) với khả năng vận tải chiến thuật (hoạt động từ các sân bay dã chiến). Điều này khiến máy bay trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều quốc gia và là một tài sản vô giá trong các hoạt động quân sự và nhân đạo. C-17 có khả năng mang trọng tải lên đến 77,5 tấn, đủ để chuyên chở một xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams hoặc 3 trực thăng tấn công AH-64 Apache. Tầm hoạt động của máy bay là khoảng 4.480km khi mang tải tối đa và có thể đạt tới 10.395km khi không tải, với khả năng tiếp nhiên liệu trên không để mở rộng phạm vi hoạt động. Điểm mạnh vượt trội của C-17 là khả năng cất cánh và hạ cánh trên các đường băng ngắn (chỉ khoảng 1.000m), thậm chí là đường băng không trải nhựa. C-17 Globemaster III được sử dụng rộng rãi trong Không quân Mỹ, Vương quốc Anh, Canada, Australia, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Siêu máy bay hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III. Ảnh: military.com