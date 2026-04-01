The đài RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/3 đã thông báo về việc một máy bay vận tải quân sự An-26 bị rơi khi bay qua bán đảo Crưm, khiến toàn bộ 29 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

"Vào hồi 18h theo giờ Moscow, máy bay An-26 đã bị mất liên lạc khi đang thực hiện một chuyến bay thường lệ tại Crưm. Lực lượng cứu hộ đã tìm được vị trí máy bay rơi, xác nhận 6 thành viên phi hành đoàn và 23 hành khách đã thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga. Ảnh: Sputnik

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, "máy bay không có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài", qua đó loại bỏ khả năng bị các lực lượng Ukraine tấn công. Theo hãng tin RIA Novosti, máy bay được cho đã gặp trục trặc kỹ thuật dẫn đến việc bị rơi. Trong khi đó, nguồn tin của TASS tiết lộ máy bay đã đâm vào một ngọn núi.

An-26 là máy bay cánh quạt 2 động cơ, có từ thời Liên Xô. Máy bay thường được sử dụng cho hoạt động vận tải tầm ngắn và trung bình, với khả năng chở theo 40 binh sĩ hoặc 5,5 tấn hàng hóa.

Hồi tháng 9/2025, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) từng tuyên bố đã phá hủy 2 máy bay An-26 của Nga trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào bán đảo Crưm.