Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, doanh số bán hàng của toàn phân khúc xe MPV đã đạt 12.559 xe, giảm 9,3% so với năm ngoái. Trong tháng này, ghi nhận sự sụt giảm mạnh mẽ của các mẫu xe đến từ thương hiệu KIA là Carnival và Carens.

Mẫu xe dẫn đầu là Mitsubishi Xpander cũng không ngoại lệ nhưng vẫn đủ tạo khoảng cách khá xa với các đối thủ xếp dưới. Trong khi đó, sự vươn lên mạnh mẽ của Hyundai Stargazer và Custin đã giúp cho hai mẫu xe này lần đầu cùng góp mặt trong bảng xếp hạng của tháng 12 này, đồng thời đẩy các đối thủ của KIA rời khỏi top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng.

Dưới đây là doanh số cụ thể các mẫu xe trong phân khúc xe MPV tại Việt Nam theo công bố của VAMA, TC Motor trong tháng 12/2024:

1. Mitsubishi Xpander: 1.989 xe

Kết thúc tháng cuối cùng của năm 2024, doanh số bán hàng của Mitsubishi Xpander đã đạt 1.989 xe, dù giảm 17,9% so với tháng trước (2.422 xe) và giảm 29,2 so với tháng 12/2023. Dẫu vậy, kết quả vẫn đủ giúp mẫu xe này tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trong phân khúc MPV tháng 12/2024. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, đã có 19.498 xe Xpander được bán ra thị trường, giảm nhẹ 1,2% so với năm ngoái.

Mitsubishi Xpander hút khách là nhờ thiết kế hiện đại, nội thất 7 chỗ rộng rãi, đủ trang bị tiện nghi an toàn và giá bán phù hợp với 560 - 698 triệu đồng. Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp nhưng phiên bản nâng cấp mới nhất đã được tinh chỉnh lại hộp số để tối ưu khả năng vận hành. Xe đang được bán với 3 phiên bản (MT, AT và AT Premium) và mẫu Xpander Cross có thiết kế SUV.

2. Toyota Innova Cross: 1.203 xe

Toyota Innova Cross bất ngờ vươn lên mạnh mẽ trên bảng xếp hạng, ở vị trí thứ 2 với 1.203 xe đã bán ra trong tháng 12 này, tăng 61,7% so với tháng trước (744 xe). Nhưng so với tháng 12/2023, Innova Cross tăng đáng kể 437%. Doanh số lũy kế cả năm 2024, Toyota Việt Nam bán được 6.034 xe Innova Cross.

Toyota Innova Cross thế hệ mới ra mắt vào giữa tháng 10/2023 với thay đổi lớn trên nhiều phương diện, trang bị tiện nghi an toàn cũng được gia tăng đáng kể so với thế hệ cũ. Kiểu dáng xe MPV lai SUV giúp cho mẫu xe này trở nên hút khách hàng hơn. Toyota Innova Cross có 2 phiên bản gồm xăng 2.0 V và hybrid 2.0 HEV với mức giá tương ứng lần lượt 810 và 990 triệu đồng.

Phiên bản Innova Cross 2.0 V trang bị động cơ xăng 2.0L. Trong khi đó, Innova Cross 2.0 HEV được trang bị hệ thống hybrid với động cơ xăng 2.0L kết hợp cùng 1 motor điện. Cả hai phiên bản đều dùng hộp số CVT.

3. Toyota Veloz Cross: 916 xe

Sau 6 tháng liên tiếp xếp ở vị trí thứ 2, Toyota Veloz Cross đã tụt xuống vị trí thứ 3 với 916 xe bán ra trong tháng 12/2024, giảm 20,1% so với tháng trước và giảm mạnh 45% so với tháng 12/2023. Doanh số lũy kế cả năm của Veloz Cross đạt 8.341 xe, giảm 10,5% so với năm ngoái.

Toyota Veloz Cross tại Việt Nam chỉ có 2 phiên bản và giá bán lần lượt là 638 và 660 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ xăng 1.5L và hộp số tự động CVT. Tuy có giá bán cao hơn đối thủ trực tiếp Xpander nhưng mẫu xe MPV của Toyota lại vượt trội hơn ở trang bị an toàn vì có các tính năng trợ lái nâng cao ADAS.

4. Hyundai Stargazer: 704 xe

Hyundai Stargazer đã quay trở lại bảng xếp hạng xe MPV bán chạy trong tháng 12 này ở vị trí thứ 4 khi đã có 704 xe được giao tới tay khách hàng, tăng 50,4% so với tháng trước (468 xe) và tăng mạnh 73% so với tháng 12/2023. Tổng doanh số xe Hyundai Stargazer bán ra trong năm 2024 đạt 4.159 xe, tăng nhẹ 7,8% so với năm ngoái.

Vào cuối tháng 4/2024, phiên bản nâng cấp của Hyundai Stargazer đã được giới thiệu nhưng chỉ có chút thay đổi nhẹ ở ngoại hình, động cơ 1.5L và hộp số vô cấp vẫn giữ nguyên. Xe có 3 phiên bản (tiêu chuẩn, X và X cao cấp) với giá bán dao động từ 489-599 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn từ 66-86 triệu đồng so với phiên bản trước đó từng được giới thiệu vào năm 2022.

5. Hyundai Custin: 444 xe

Với doanh số 444 xe bán ra trong tháng 12/2024, Hyudai Custin đã có 6 tháng tăng trưởng liên tiếp, trong đó tháng 12 này tăng 12,4% so với tháng 11 trước đó (395 xe) nhưng vẫn giảm mạnh 45% so với tháng 12/2023. Doanh số cộng dồn cả năm 2024 của Custin đạt 3.101 xe.

Hyundai Custin được lắp ráp tại Việt Nam và bán ra thị trường Việt từ tháng 10/2023. Được kỳ vọng sẽ là đối thủ xứng tầm với Toyota Innova Cross nhờ kích thước lớn và trang bị tiện nghi nhiều hơn.

Nhưng vì có giá bán chỉ thấp hơn chút ít, từ 820 - 974 triệu đồng nên Hyundai Custin khó cạnh tranh. Xe có 3 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ là 1.5T-GDi tiêu chuẩn, 1.5T-GDi đặc biệt và 2.0T-GDi cao cấp. Cả 2 tùy chọn này đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu trước.

Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!