Cú sốc bất ngờ sau khởi đầu hanh thông

Với tín hiệu tích cực từ hoạt động của doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ kinh tế vĩ mô, các nhịp điều chỉnh của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong năm 2024 nhìn chung diễn ra với biên độ hẹp hơn trước. Dù giằng co trong vùng 1.200 - 1.300 điểm vào nửa cuối năm 2024, chỉ số VN-Index khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm với 1.266,8 điểm, tăng 12,1% so với cuối năm 2023. Thanh khoản cải thiện, giá trị giao dịch bình quân đạt 21,1 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 19,9% so với năm trước.

Năm 2025, TTCK được kỳ vọng có bước ngoặt tích cực. Trong những tháng đầu năm, TTCK có sự khởi đầu đầy hứa hẹn. VN-Index liên tục đi lên, phá ngưỡng 1.300 điểm và đạt đỉnh 1.336,3 điểm vào ngày 17/3 - mức cao nhất trong vòng hai năm trở lại đây.

Nguồn: Vietnam Report tổng hợp

Tuy nhiên, khi Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch áp thuế đối ứng lên đến 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam vào ngày 2/4, thị trường nhanh chóng bị bao trùm bởi sắc đỏ. Sau đó, tâm lý thị trường dần ổn định khi Mỹ thông báo sẽ có những điều chỉnh. Cùng với đó, kết quả kinh doanh quý I/2025 khả quan từ nhiều doanh nghiệp niêm yết và hệ thống Korea Exchange (KRX) chính thức đi vào vận hành từ ngày 5/5 cũng góp phần khôi phục niềm tin, đưa VN-Index phục hồi trở lại vào giữa tháng 5.

Nhìn chung, TTCK Việt Nam đang trải qua một trong những giai đoạn bất định nhất khi chịu tác động đáng kể từ các yếu tố bên ngoài. Theo khảo sát của Vietnam Report, trong các kênh đầu tư phổ biến, chứng khoán được đánh giá là tiềm ẩn rủi ro cao nhất trong 12 tháng tới.

Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát nhà đầu tư cá nhân, tháng 5/2025

Ẩn số từ thuế quan chi phối tâm lý thị trường

Kết quả khảo sát của Vietnam Report phản ánh nhận định đa chiều của các doanh nghiệp đại chúng và chuyên gia về những yếu tố then chốt tác động đến quá trình vận động của TTCK Việt Nam năm 2025. Trong đó, hoạt động của Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong thúc đẩy nâng hạng TTCK được kỳ vọng mang lại tác động tích cực rõ nét nhất.

Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát chuyên gia và doanh nghiệp đại chúng, tháng 4-5/2025

Thuế quan - dù không được đề cập trực tiếp - đóng vai trò như một biến số quan trọng có thể tác động đến nhiều yếu tố nêu trên, đặc biệt là thương mại quốc tế, tỷ giá, vốn ngoại và lợi nhuận doanh nghiệp.

Căng thẳng thương mại toàn cầu hiện nay không chỉ là cuộc đối đầu giữa các cường quốc, mà còn là phép thử lớn đối với sự tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi. Diễn biến thuế quan sẽ tác động đáng kể đến triển vọng tăng trưởng trong nửa cuối năm 2025 của Việt Nam. Tuy nhiên, tác động cụ thể hiện vẫn chưa thể định lượng chính xác khi mức thuế quan cuối cùng vẫn được dự báo nằm trong phạm vi dao động lớn.

Điểm sáng là Việt Nam sở hữu một số đòn bẩy trong thương lượng như địa chính trị và thiện chí điều chỉnh thâm hụt thương mại; trong khi Chính phủ đẩy mạnh việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa, ổn định lãi suất, đẩy mạnh đầu tư công và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp. Nếu kết quả đàm phán tích cực, tâm lý thị trường sẽ được cải thiện rõ rệt. Ngược lại, nếu thông tin tiêu cực xuất hiện, thị trường nhiều khả năng sẽ điều chỉnh, dòng vốn đầu tư sẽ có sự dịch chuyển giữa các nhóm ngành tùy theo mức độ ảnh hưởng.

Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát chuyên gia và doanh nghiệp đại chúng, tháng 4-5/2025

Điểm sáng từ công nghệ và sự chuẩn hóa TTCK

Để thúc đẩy TTCK phát triển toàn diện, những yếu tố nền tảng như công nghệ và khuôn khổ vận hành thị trường ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Hệ thống KRX chính thức vận hành không chỉ giúp hiện đại hóa hạ tầng giao dịch theo chuẩn quốc tế mà còn tạo nền tảng kỹ thuật để phát triển các sản phẩm tài chính mới, giảm rủi ro giao dịch và hỗ trợ triển khai cơ chế thanh toán bù trừ trung tâm.

Song song với cải tiến kỹ thuật, việc sửa đổi khung pháp lý, bao gồm Luật Chứng khoán 2019 và các thông tư, quy định mới cũng đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của TTCK như Thông tư 68/2024/TT-BTC, Thông tư 18/2025/TT-BTC…

Sự đồng hành chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý tạo nên một làn sóng cải cách toàn diện, giúp thị trường Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Theo khảo sát của Vietnam Report, hơn 63,2% chuyên gia và doanh nghiệp tin rằng những chuyển động tích cực hiện nay sẽ là tiền đề vững chắc để TTCK được xem xét nâng hạng trong kỳ đánh giá tháng 9/2025 của FTSE.

Thuý Ngà