1. F-35 Lightning II
Thông số kỹ thuật
Tốc độ tối đa: ~Mach 1.6 (gần 1.976 km/h)
Tầm bay: ~2.200km
Bán kính chiến đấu: ~1500km
Tàng hình: Cao (thiết kế tàng hình toàn diện)
Radar: AN/APG-81 AESA
Tải trọng vũ khí: ~8,1 tấn
Khả năng tác chiến
F-35 không phải là máy bay nhanh nhất hay cơ động nhất, nhưng lại là tiêm kích mạnh nhất về tác chiến mạng. Máy bay có khả năng thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu chiến trường theo thời gian thực với các lực lượng khác như tàu chiến, vệ tinh và radar mặt đất.
Điểm mạnh:
Hợp nhất cảm biến
Đánh mục tiêu trước khi bị phát hiện
Đa nhiệm: không đối không + không đối đất
Quốc gia sở hữu
Mỹ, Bỉ, CH Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Hy Lạp, Italia, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan và Thụy Sĩ
Giá thành
Khoảng 120 - 145 triệu USD/chiếc tùy phiên bản
2. F-22 Raptor
Thông số kỹ thuật
Tốc độ tối đa: ~Mach 2.25 (hơn 2.778 km/h)
Tầm bay: ~3.000 km
Bay hành trình siêu âm: Có
Tàng hình: Rất cao
Radar: AN/APG-77 AESA
Tải trọng: ~8 tấn
Khả năng tác chiến
F-22 được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Với khả năng tàng hình và radar cực mạnh, máy bay có thể phát hiện và tiêu diệt đối phương trước khi bị phát hiện.
Điểm mạnh:
Không chiến ngoài tầm nhìn (BVR)
Cận chiến cực mạnh
Khả năng sống sót cao
Được đánh giá là tiêm kích không chiến mạnh nhất thế giới hiện nay
Quốc gia sở hữu
Chỉ có Mỹ (không xuất khẩu)
Giá thành
Khoảng 150 - 165 triệu USD/chiếc
3. Su-57
Thông số kỹ thuật
Tốc độ tối đa: ~Mach 2 (2.469,6 km/h)
Tầm bay: ~3.500km
Động cơ: vector lực đẩy 3D
Tàng hình: trung bình - cao
Tải trọng: ~10 tấn
Khả năng tác chiến
Su-57 được thiết kế với trọng tâm là cơ động và đa nhiệm, đặc biệt mạnh trong không chiến gần.
Điểm mạnh:
Cơ động cực cao
Mang tên lửa R-37M tầm siêu xa (>300km)
Đa nhiệm: không đối không + không đối đất
Phù hợp cả chiến tranh hiện đại và truyền thống
Quốc gia sở hữu
Nga (đang mở rộng triển khai)
Giá thành
Khoảng 40 - 50 triệu USD/chiếc (ước tính)
4. J-20
Thông số kỹ thuật
Tốc độ: ~Mach 2 (ước tính 2.469,6 km/h)
Tầm bay: hơn 5.500km
Tàng hình: cao
Vũ khí chính: PL-15 tầm xa
Khả năng tác chiến
J-20 được tối ưu cho đánh chặn tầm xa và tiêu diệt mục tiêu chiến lược như máy bay cảnh báo sớm (AWACS), máy bay tiếp nhiên liệu.
Điểm mạnh:
Tàng hình + tầm xa
Tấn công ngoài tầm nhìn
Chiến lược “đánh phủ đầu”
Quốc gia sở hữu
Trung Quốc
Giá thành
Chưa công bố (ước tính tương đương Su-57)
5. Rafale
Thông số kỹ thuật
Tốc độ: ~Mach 1.8 (hơn 2.222,6 km/h)
Tầm bay: ~3.700km
Radar: RBE2 AESA
Tải trọng: ~9.5 tấn
Khả năng tác chiến
Rafale là tiêm kích đa nhiệm toàn diện, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong cùng một chuyến bay.
Điểm mạnh:
Linh hoạt cao
Mang tên lửa Meteor tầm xa
Hoạt động tốt trong nhiều môi trường
Quốc gia sở hữu
Pháp, Ấn Độ, Ai Cập, Qatar…
Giá thành
Khoảng 249 triệu USD/chiếc
6. Eurofighter Typhoon
Thông số kỹ thuật
Tốc độ: ~Mach 2 (2.469,6 km/h)
Tầm bay: ~2.900km
Radar: Captor-E AESA (phiên bản mới)
Tải trọng: ~7,5 tấn
Khả năng tác chiến
Typhoon nổi bật với khả năng không chiến tốc độ cao và phản ứng nhanh.
Điểm mạnh:
Siêu cơ động
Không chiến hiệu quả
Khả năng nâng cấp liên tục
Quốc gia sở hữu
Anh, Đức, Italia, Tây Ban Nha
Giá thành
Khoảng 110 - 165 triệu USD/chiếc