1. F-35 Lightning II

Thông số kỹ thuật

Tốc độ tối đa: ~Mach 1.6 (gần 1.976 km/h)

Tầm bay: ~2.200km

Bán kính chiến đấu: ~1500km

Tàng hình: Cao (thiết kế tàng hình toàn diện)

Radar: AN/APG-81 AESA

Tải trọng vũ khí: ~8,1 tấn

Khả năng tác chiến

F-35 không phải là máy bay nhanh nhất hay cơ động nhất, nhưng lại là tiêm kích mạnh nhất về tác chiến mạng. Máy bay có khả năng thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu chiến trường theo thời gian thực với các lực lượng khác như tàu chiến, vệ tinh và radar mặt đất.

Điểm mạnh:

Hợp nhất cảm biến

Đánh mục tiêu trước khi bị phát hiện

Đa nhiệm: không đối không + không đối đất

Quốc gia sở hữu

Mỹ, Bỉ, CH Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Hy Lạp, Italia, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan và Thụy Sĩ

Giá thành

Khoảng 120 - 145 triệu USD/chiếc tùy phiên bản