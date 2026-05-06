Sức mạnh hệ thống phòng không của Nga

Nga được đánh giá là một trong những quốc gia sở hữu hệ thống phòng không mạnh nhất thế giới, với mô hình phòng thủ nhiều lớp và khả năng đánh chặn tầm xa. Trụ cột là các tổ hợp S-300 và S-400 Triumf, có thể tiêu diệt máy bay, mục tiêu tàng hình và tên lửa hành trình. Đặc biệt, S-400 theo dõi tới 300 mục tiêu, tấn công ở khoảng cách 600km và độ cao 40 - 50km.

Ở thế hệ mới, S-500 Prometey được phát triển để đánh chặn tên lửa đạn đạo, vũ khí siêu thanh và máy bay. Hệ thống này sử dụng radar mảng pha chủ động, có thể phát hiện mục tiêu ở 600km, đánh chặn ở độ cao tới 200km, theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc.

Các tên lửa như 40N6M và 77N6-N đạt tốc độ từ Mach 5 (tương đương 6.174 km/h) trở lên, thời gian phản ứng chỉ 3 - 4 giây, cho phép đối phó tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), vệ tinh quỹ đạo thấp và mục tiêu siêu vượt âm. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng phát hiện và tiêu diệt máy bay tàng hình như F-22, F-35.

Hệ thống phòng không Nga được tổ chức theo nhiều tầng gồm:

Tầm xa: S-300, S-400, S-500

Tầm trung: Buk, S-350

Tầm gần: Tor, Pantsir

Cấu trúc này tạo thành “lá chắn” phòng thủ dày đặc, tăng khả năng sống sót. Bên cạnh đó, nhiều tổ hợp được đặt trên xe cơ động, giúp di chuyển linh hoạt và giảm nguy cơ bị tấn công.