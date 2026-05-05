Sức mạnh hệ thống tên lửa Nga

Nga duy trì cấu trúc lực lượng tên lửa theo hướng “răn đe trước - phản công chắc”, trong đó các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), phóng từ tàu ngầm là trụ cột, còn các năng lực siêu vượt âm và tên lửa hành trình tầm xa tạo thêm lớp áp lực về tốc độ, quỹ đạo và khả năng đánh sâu từ nhiều hướng.

RS-28 Sarmat (ICBM hạng nặng) thường được nhắc tới như biểu tượng của “đòn răn đe tối đa” trong học thuyết tên lửa Nga, với vai trò kế thừa nhóm ICBM tải trọng lớn. Về thiết kế, đây là hệ thống thiên về sức chuyên chở và tầm bao phủ nhằm duy trì năng lực răn đe xuyên lục địa trong kịch bản khắc nghiệt nhất. Theo dữ liệu nguồn mở, Sarmat là ICBM triển khai từ hầm phóng, tầm bắn ước tính 10.000 - 18.000km. Vai trò chiến lược của Sarmat thường được nhìn nhận ở khả năng tạo “độ dày” răn đe, vừa mở rộng lựa chọn đường bay, vừa tăng dư địa mang tải trọng/biện pháp chế áp phòng thủ.

Tên lửa RS-28 Sarmat của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

RS-24 Yars (ICBM cơ động) lại đại diện cho triết lý “sống sót để đáp trả” nhờ khả năng triển khai linh hoạt và khó bị vô hiệu hóa ngay từ đầu. Hệ thống này cho phép cơ động, phân tán và thay đổi vị trí, khiến đối phương phải đối mặt bài toán trinh sát - tấn công phức tạp hơn. Theo dữ liệu tìm hiểu, Yars RS-24 là tên lửa 3 tầng sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn tối đa đạt 11.000 - 12.000km, đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ và châu Âu khi phóng từ lãnh thổ Nga.

Về chiến lược, Yars giúp Nga gia tăng độ tin cậy của năng lực “đòn đáp trả”, đặc biệt trong kịch bản cần bảo toàn lực lượng sau cú đánh phủ đầu.

RSM-56 Bulava (SLBM) là mắt xích quan trọng trong nhánh răn đe trên biển, lớp được coi là khó phát hiện và khó vô hiệu hóa nhất. Bulava được thiết kế để gắn với tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, từ đó duy trì năng lực đáp trả ngay cả khi cơ sở trên đất liền chịu sức ép. Theo dữ liệu, Bulava là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, tầm bắn khoảng 8.300km và có thể mang có thể mang theo 6 - 10 đầu đạn hạt nhân hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), với đương lượng nổ từ 100 - 150 kiloton.

Ở cấp chiến lược, Bulava củng cố “độ sống sót” của lực lượng răn đe Nga nhờ nền tảng phóng dưới biển.

Avangard (phương tiện lượn siêu vượt âm HGV) phản ánh nỗ lực dùng tốc độ và quỹ đạo cơ động để làm khó hệ thống cảnh báo - đánh chặn. Khác với tên lửa hành trình, HGV thường được phóng bằng tên lửa đạn đạo đẩy, sau đó lượn cơ động trong khí quyển, khiến việc dự đoán điểm rơi trở nên phức tạp hơn. Theo dữ liệu nguồn mở, Avangard được mô tả đạt tốc độ khoảng Mach 20 (tương đương 24.696 km/h) và tầm hoạt động lớn hơn 6.000 km.

Loại tên lửa này được phóng vượt ra ngoài tầng khí quyển Trái đất trước khi lao xuống tấn công nhiều mục tiêu trên phạm vi toàn cầu chỉ trong thời gian chưa đến 30 phút. Tốc độ của Avangard đạt khoảng 9,5 km/giây, tức gấp hơn 27 lần vận tốc âm thanh hay trên 33.000 km/h.

Về vai trò, Avangard thường được xem là “lớp tăng áp xuyên thủng”, buộc đối phương phải nâng cấp phòng thủ hoặc điều chỉnh học thuyết đánh chặn.

Kh-47M2 Kinzhal (tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay ALBM) tạo lợi thế ở góc tiếp cận linh hoạt, vì nền tảng mang phóng trên không có thể thay đổi hướng/điểm phóng theo tình huống. Kinzhal thường được nhắc đến như một công cụ tấn công tốc độ cao trong các kịch bản cần rút ngắn thời gian cảnh báo.

Kinzhal được trang bị động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, cho phép đạt vận tốc tối đa khoảng Mach 10 (tương đương gần 10.000 km/h), đồng thời duy trì tốc độ siêu thanh trên Mach 5 (6.174 km/h) trong suốt quãng đường bay.

Về tầm bắn, nếu xét riêng tên lửa, Kinzhal có thể hoạt động trong phạm vi khoảng 460 - 480 km. Tuy nhiên, khi kết hợp với bán kính chiến đấu của máy bay chuyên chở, tầm hoạt động có thể mở rộng tới 2.000km và thậm chí đạt khoảng 3.000 km khi triển khai cùng máy bay Tu-22M3, qua đó trở thành một phương tiện răn đe chiến lược có tính linh hoạt cao.

3M-14 Kalibr (tên lửa hành trình phóng từ biển - tấn công mặt đất) là công cụ giúp Nga mở rộng năng lực đánh sâu bằng lực lượng hải quân, tận dụng tàu mặt nước/tàu ngầm làm bệ phóng phân tán. Dòng Kalibr thường được nhắc đến như “xương sống” của năng lực tấn công mặt đất từ biển trong nhiều tình huống hiện đại. Theo dữ liệu, 3M-14 Kalibr là tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến/tàu ngầm, tầm bắn ước tính khoảng 1.500 - 2.500km.

Về vai trò, Kalibr cho phép duy trì sức ép tầm xa mà không nhất thiết phải đưa máy bay vào vùng phòng không dày đặc.

Kh-101/Kh-102 (tên lửa hành trình phóng từ trên không ALCM) là lớp vũ khí ưu tiên “đánh ngoài vùng nguy hiểm” cho không quân chiến lược, đồng thời nhấn mạnh yếu tố bay thấp để giảm khả năng bị phát hiện sớm. Nhóm này tạo năng lực tấn công tầm xa từ các nền tảng máy bay ném bom/tiêm kích nhất định, gia tăng lựa chọn về hướng tiếp cận và thời điểm phóng.

Theo dữ liệu, Kh-101 nổi bật với tầm bắn xa, độ chính xác cao và khả năng tàng hình trước radar, kết hợp hệ thống dẫn đường hiện đại. Tên lửa có sai số mục tiêu dưới 7m dù sở hữu tầm bắn tới 5.500km. Ngoài ra, Kh-101 còn linh hoạt trong việc mang nhiều loại đầu đạn và có thể triển khai từ các máy bay ném bom chiến lược, giúp mở rộng phạm vi tấn công và tăng khả năng răn đe.

Vai trò chiến lược của Kh-101/102 nằm ở năng lực tấn công từ khoảng cách xa hơn, giảm rủi ro cho nền tảng mang phóng.

Iskander (SS-26, tên lửa đạn đạo chiến thuật/tầm ngắn) là công cụ then chốt ở tầng chiến dịch - khu vực, phục vụ các kịch bản xung đột gần và tạo áp lực lên mục tiêu giá trị ở tuyến sau. Điểm nổi bật là tính cơ động và khả năng triển khai nhanh, khiến việc săn lùng - đánh chặn khó khăn hơn so với hệ thống cố định. Theo dữ liệu, Iskander là tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm bắn khoảng 400 - 500km.

Ở góc nhìn chiến lược, Iskander thường được xem là “đòn đánh nhanh” trong không gian tác chiến khu vực, góp phần tăng sức răn đe theo hướng “leo thang có kiểm soát”.