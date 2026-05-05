Sức mạnh hệ thống tên lửa Nga
Nga duy trì cấu trúc lực lượng tên lửa theo hướng “răn đe trước - phản công chắc”, trong đó các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), phóng từ tàu ngầm là trụ cột, còn các năng lực siêu vượt âm và tên lửa hành trình tầm xa tạo thêm lớp áp lực về tốc độ, quỹ đạo và khả năng đánh sâu từ nhiều hướng.
RS-28 Sarmat (ICBM hạng nặng) thường được nhắc tới như biểu tượng của “đòn răn đe tối đa” trong học thuyết tên lửa Nga, với vai trò kế thừa nhóm ICBM tải trọng lớn. Về thiết kế, đây là hệ thống thiên về sức chuyên chở và tầm bao phủ nhằm duy trì năng lực răn đe xuyên lục địa trong kịch bản khắc nghiệt nhất. Theo dữ liệu nguồn mở, Sarmat là ICBM triển khai từ hầm phóng, tầm bắn ước tính 10.000 - 18.000km. Vai trò chiến lược của Sarmat thường được nhìn nhận ở khả năng tạo “độ dày” răn đe, vừa mở rộng lựa chọn đường bay, vừa tăng dư địa mang tải trọng/biện pháp chế áp phòng thủ.
RS-24 Yars (ICBM cơ động) lại đại diện cho triết lý “sống sót để đáp trả” nhờ khả năng triển khai linh hoạt và khó bị vô hiệu hóa ngay từ đầu. Hệ thống này cho phép cơ động, phân tán và thay đổi vị trí, khiến đối phương phải đối mặt bài toán trinh sát - tấn công phức tạp hơn. Theo dữ liệu tìm hiểu, Yars RS-24 là tên lửa 3 tầng sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn tối đa đạt 11.000 - 12.000km, đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ và châu Âu khi phóng từ lãnh thổ Nga.
Về chiến lược, Yars giúp Nga gia tăng độ tin cậy của năng lực “đòn đáp trả”, đặc biệt trong kịch bản cần bảo toàn lực lượng sau cú đánh phủ đầu.
RSM-56 Bulava (SLBM) là mắt xích quan trọng trong nhánh răn đe trên biển, lớp được coi là khó phát hiện và khó vô hiệu hóa nhất. Bulava được thiết kế để gắn với tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, từ đó duy trì năng lực đáp trả ngay cả khi cơ sở trên đất liền chịu sức ép. Theo dữ liệu, Bulava là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, tầm bắn khoảng 8.300km và có thể mang có thể mang theo 6 - 10 đầu đạn hạt nhân hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), với đương lượng nổ từ 100 - 150 kiloton.
Ở cấp chiến lược, Bulava củng cố “độ sống sót” của lực lượng răn đe Nga nhờ nền tảng phóng dưới biển.
Avangard (phương tiện lượn siêu vượt âm HGV) phản ánh nỗ lực dùng tốc độ và quỹ đạo cơ động để làm khó hệ thống cảnh báo - đánh chặn. Khác với tên lửa hành trình, HGV thường được phóng bằng tên lửa đạn đạo đẩy, sau đó lượn cơ động trong khí quyển, khiến việc dự đoán điểm rơi trở nên phức tạp hơn. Theo dữ liệu nguồn mở, Avangard được mô tả đạt tốc độ khoảng Mach 20 (tương đương 24.696 km/h) và tầm hoạt động lớn hơn 6.000 km.
Loại tên lửa này được phóng vượt ra ngoài tầng khí quyển Trái đất trước khi lao xuống tấn công nhiều mục tiêu trên phạm vi toàn cầu chỉ trong thời gian chưa đến 30 phút. Tốc độ của Avangard đạt khoảng 9,5 km/giây, tức gấp hơn 27 lần vận tốc âm thanh hay trên 33.000 km/h.
Về vai trò, Avangard thường được xem là “lớp tăng áp xuyên thủng”, buộc đối phương phải nâng cấp phòng thủ hoặc điều chỉnh học thuyết đánh chặn.
Kh-47M2 Kinzhal (tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay ALBM) tạo lợi thế ở góc tiếp cận linh hoạt, vì nền tảng mang phóng trên không có thể thay đổi hướng/điểm phóng theo tình huống. Kinzhal thường được nhắc đến như một công cụ tấn công tốc độ cao trong các kịch bản cần rút ngắn thời gian cảnh báo.
Kinzhal được trang bị động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, cho phép đạt vận tốc tối đa khoảng Mach 10 (tương đương gần 10.000 km/h), đồng thời duy trì tốc độ siêu thanh trên Mach 5 (6.174 km/h) trong suốt quãng đường bay.
Về tầm bắn, nếu xét riêng tên lửa, Kinzhal có thể hoạt động trong phạm vi khoảng 460 - 480 km. Tuy nhiên, khi kết hợp với bán kính chiến đấu của máy bay chuyên chở, tầm hoạt động có thể mở rộng tới 2.000km và thậm chí đạt khoảng 3.000 km khi triển khai cùng máy bay Tu-22M3, qua đó trở thành một phương tiện răn đe chiến lược có tính linh hoạt cao.
3M-14 Kalibr (tên lửa hành trình phóng từ biển - tấn công mặt đất) là công cụ giúp Nga mở rộng năng lực đánh sâu bằng lực lượng hải quân, tận dụng tàu mặt nước/tàu ngầm làm bệ phóng phân tán. Dòng Kalibr thường được nhắc đến như “xương sống” của năng lực tấn công mặt đất từ biển trong nhiều tình huống hiện đại. Theo dữ liệu, 3M-14 Kalibr là tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến/tàu ngầm, tầm bắn ước tính khoảng 1.500 - 2.500km.
Về vai trò, Kalibr cho phép duy trì sức ép tầm xa mà không nhất thiết phải đưa máy bay vào vùng phòng không dày đặc.
Kh-101/Kh-102 (tên lửa hành trình phóng từ trên không ALCM) là lớp vũ khí ưu tiên “đánh ngoài vùng nguy hiểm” cho không quân chiến lược, đồng thời nhấn mạnh yếu tố bay thấp để giảm khả năng bị phát hiện sớm. Nhóm này tạo năng lực tấn công tầm xa từ các nền tảng máy bay ném bom/tiêm kích nhất định, gia tăng lựa chọn về hướng tiếp cận và thời điểm phóng.
Theo dữ liệu, Kh-101 nổi bật với tầm bắn xa, độ chính xác cao và khả năng tàng hình trước radar, kết hợp hệ thống dẫn đường hiện đại. Tên lửa có sai số mục tiêu dưới 7m dù sở hữu tầm bắn tới 5.500km. Ngoài ra, Kh-101 còn linh hoạt trong việc mang nhiều loại đầu đạn và có thể triển khai từ các máy bay ném bom chiến lược, giúp mở rộng phạm vi tấn công và tăng khả năng răn đe.
Vai trò chiến lược của Kh-101/102 nằm ở năng lực tấn công từ khoảng cách xa hơn, giảm rủi ro cho nền tảng mang phóng.
Iskander (SS-26, tên lửa đạn đạo chiến thuật/tầm ngắn) là công cụ then chốt ở tầng chiến dịch - khu vực, phục vụ các kịch bản xung đột gần và tạo áp lực lên mục tiêu giá trị ở tuyến sau. Điểm nổi bật là tính cơ động và khả năng triển khai nhanh, khiến việc săn lùng - đánh chặn khó khăn hơn so với hệ thống cố định. Theo dữ liệu, Iskander là tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm bắn khoảng 400 - 500km.
Ở góc nhìn chiến lược, Iskander thường được xem là “đòn đánh nhanh” trong không gian tác chiến khu vực, góp phần tăng sức răn đe theo hướng “leo thang có kiểm soát”.
Sức mạnh hệ thống tên lửa Mỹ
Mỹ phát triển hệ thống tên lửa theo hướng “chính xác - tích hợp - triển khai toàn cầu”, kết hợp giữa răn đe hạt nhân dựa nhiều vào nhánh tàu ngầm, năng lực tấn công thông thường tầm xa (đặc biệt bằng tên lửa hành trình) và mạng lưới phòng thủ tên lửa nhiều tầng.
LGM-30 Minuteman III (ICBM hiện hữu) là phần lõi của nhánh răn đe trên bộ trong nhiều thập kỷ và vẫn được duy trì như một lực lượng hầm phóng trực chiến. Dù ra đời từ thời Chiến tranh Lạnh nhưng hệ thống này được kéo dài vòng đời bằng các gói nâng cấp nhằm duy trì độ tin cậy. Theo dữ liệu, Minuteman III sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với các bộ vi xử lý được hiện đại hóa hoàn toàn. Đặc biệt, công nghệ mồi bẫy tinh vi giúp LGM-30G Minuteman III dễ dàng đánh lừa các radar cảnh báo sớm và tên lửa đánh chặn của đối phương. Minuteman III là ICBM triển khai từ các hầm chứa ngầm dưới đất, với tầm bắn khoảng 13.000km.
Về vai trò chiến lược, Minuteman III góp phần tạo “độ phân tán mục tiêu” và tăng lựa chọn đáp trả ở nhánh trên bộ.
LGM-35A Sentinel (ICBM thế hệ mới) cho thấy Mỹ coi trọng việc thay thế cả một “hệ thống răn đe” chứ không chỉ là một quả tên lửa, bao gồm hạ tầng hầm phóng, thông tin liên lạc và vận hành. Cách tiếp cận này nhấn mạnh độ an toàn, bảo mật và hiệu quả lâu dài của nhánh trên bộ. Theo tài liệu, tên lửa LGM-35A Sentinel đạt tầm bắn xa tới 13.000km với độ chính xác cao.
Về cấu hình, Sentinel sử dụng đầu đạn W87-1 nâng cấp kết hợp với phương tiện tái nhập Mk21A do công ty Lockheed Martin phát triển, đồng thời tích hợp hệ thống chỉ huy - kiểm soát (NC3) hiện đại, tạo nên nền tảng kỹ thuật số linh hoạt, thích ứng tốt với chiến trường hiện đại. Không chỉ dừng ở tên lửa, chương trình còn bao gồm việc xây dựng lại toàn bộ hạ tầng phóng với khoảng 450 hầm chứa mới, thay thế hoàn toàn hệ thống cũ của Minuteman III.
Về chiến lược, Sentinel nhằm duy trì khả năng răn đe bền vững, giảm rủi ro “già hóa hạ tầng” trong kịch bản cạnh tranh dài hạn.
UGM-133 Trident II D5 (tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM) là trụ cột răn đe quan trọng bậc nhất của Mỹ nhờ lợi thế nền tảng phóng dưới biển. Trident D5 được xem như năng lực “đáp trả bảo đảm” vì tàu ngầm mang phóng khó bị phát hiện và có thể hoạt động trong không gian rộng. Theo dữ liệu, Trident II D5 là mẫu SLBM được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn khoảng 12.000km, tốc độ đạt Mach 15 (18.522 km/h) cùng hệ thống dẫn đường hiện đại.
Về chiến lược, Trident D5 là “xương sống” của lực lượng răn đe Mỹ, giúp bảo đảm năng lực đáp trả ngay cả trong kịch bản bị tấn công trước.
Tomahawk (tên lửa hành trình phóng từ biển) là một trong những công cụ tấn công thông thường tầm xa nổi bật nhất của Mỹ, gắn liền với năng lực đánh sâu từ hải quân. Tomahawk được coi là vũ khí “đánh xa - linh hoạt - triển khai rộng” do có thể phóng từ tàu mặt nước và tàu ngầm. Theo dữ liệu nguồn mở, Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm (subsonic), phóng từ tàu/tàu ngầm với tầm bắn khoảng 2.500km.
Vai trò chiến lược của Tomahawk nằm ở khả năng tấn công chính xác từ ngoài vùng nguy hiểm, mở màn hoặc duy trì sức ép tầm xa mà không nhất thiết phải triển khai lực lượng không quân trực diện.
JASSM-ER (tên lửa hành trình tàng hình phóng từ trên không, biến thể tầm xa) nhấn mạnh triết lý “đối đầu” của Mỹ, đánh mục tiêu giá trị cao từ ngoài vùng phòng không đối phương. JASSM-ER được thiết kế để tăng độ sống sót cho nền tảng mang phóng, đặc biệt trong giai đoạn đầu chiến dịch khi hệ thống phòng không của đối phương còn mạnh. Theo tài liệu, JASSM-ER là tên lửa hành trình cận âm có tính năng giảm bị phát hiện, với tầm phóng 900 - 1.000 km. Về độ chính xác, JASSM-ER sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp định vị GPS, quán tính (INS) và đầu dò hồng ngoại, giúp tấn công chính xác ngay cả trong môi trường gây nhiễu. Đồng thời, tên lửa mang đầu đạn xuyên phá nặng khoảng 450kg, đủ sức tiêu diệt các mục tiêu kiên cố như hầm ngầm, sở chỉ huy hay cơ sở hạ tầng quan trọng
Về chiến lược, JASSM-ER là mắt xích giúp Mỹ duy trì năng lực “đánh sâu chính xác” mà vẫn hạn chế rủi ro cho phi đội mang phóng.
LRHW (Dark Eagle, vũ khí siêu vượt âm tầm xa) phản ánh xu hướng tăng tốc ở lớp vũ khí tốc độ cao của Mỹ nhằm rút ngắn thời gian phản ứng và mở rộng lựa chọn tấn công trong môi trường chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD). LRHW được mô tả là hệ thống phóng từ mặt đất, mang phương tiện lượn siêu vượt âm, đi kèm tổ hợp chỉ huy - hỗ trợ triển khai. Theo tài liệu, vũ khí này có tầm bắn được báo cáo khoảng 3.500km và phương tiện lượn có thể bay ở Mach 5 (6.174 km/h) trở lên. Cấu trúc một khẩu đội LRHW gồm 4 bệ phóng (TEL) với mỗi bệ mang 2 quả đạn.
Về chiến lược, LRHW nhằm tạo lựa chọn tấn công nhanh vào mục tiêu “giá trị cao/nhạy cảm về thời gian” trong kịch bản cạnh tranh cường độ cao.
ATACMS (tên lửa chiến thuật SRBM) là lớp hỏa lực tầm xa chiến dịch phục vụ lục quân, thường được nhìn nhận như công cụ đánh vào mục tiêu ở tuyến sau như sở chỉ huy, kho tàng, trận địa phòng không hay điểm nút hậu cần. Hệ thống này được xây dựng để cơ động, triển khai nhanh, đáp ứng nhu cầu “đánh sâu” trên chiến trường khu vực. Theo dữ liệu, ATACMS là tên lửa đạn đạo tầm ngắn cơ động, với tầm bắn khoảng 165km (Block I) và 300km (Block IA).
Về chiến lược, ATACMS giúp tăng “độ sâu hỏa lực” của lục quân, bổ trợ cho không quân và hải quân trong tác chiến hợp nhất.
SM-3 (đạn đánh chặn của Aegis BMD) thể hiện thế mạnh đặc trưng của Mỹ là phát triển mạng lưới đánh chặn có thể triển khai cơ động trên biển và cả biến thể đặt trên bờ. Từ góc độ phòng thủ, SM-3 tập trung vào đánh chặn ngoài khí quyển/giai đoạn giữa hành trình đối với các mục tiêu đạn đạo. Theo dữ liệu nguồn mở, biến thể SM-3 Block IIA có tầm đánh chặn khoảng 2.500km và tốc độ khoảng 4km/giây; hệ thống phóng bằng ống Mk 41 VLS trên tàu/địa điểm tương thích.
Về chiến lược, SM-3 tạo thêm “lớp phòng thủ cơ động”, tăng lựa chọn phản ứng và khả năng bảo vệ khu vực/đồng minh trong hệ kiến trúc phòng thủ nhiều tầng.
THAAD (hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối) bổ sung một lớp đánh chặn ở pha cuối, đồng thời được nhấn mạnh là có thể đánh chặn cả trong và ngoài khí quyển. Đây là một mắt xích quan trọng khi kết hợp với các lớp khác như Patriot và Aegis trong mô hình phòng thủ phân tầng. Theo dữ liệu, THAAD có thể đánh chặn mục tiêu ở độ cao từ 40 - 200km, cả trong và ngoài tầng khí quyển, với tầm bắn hiệu quả 200km và khả năng bao phủ khu vực bán kính 100 - 150km. Một bệ phóng mang tối đa 8 quả đạn đánh chặn.
Về chiến lược, THAAD giúp Mỹ và đồng minh tăng năng lực phòng thủ điểm/khu vực trước các mối đe dọa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, đồng thời tạo thêm thời gian và không gian cho chỉ huy ra quyết định.
So sánh tổng quan hệ thống tên lửa của Nga và Mỹ
- Ở lớp răn đe chiến lược, cả hai bên đều dựa vào sức mạnh “hạt nhân” của năng lực đòn đáp trả, nhưng cách chú trọng có phần khác nhau. Nga nổi bật với ICBM cơ động và các cấu phần nhấn mạnh khả năng xuyên thủng, trong khi Mỹ đặt trọng tâm rất lớn vào SLBM như Trident D5 nhờ độ sống sót của nền tảng tàu ngầm.
- Ở tiêu chí khả năng xuyên thủng phòng thủ, Nga được chú ý nhiều nhờ lớp vũ khí siêu vượt âm/HGV và các phương án tốc độ cao như Avangard và Kinzhal, vốn làm phức tạp hóa bài toán dự báo quỹ đạo và thời gian phản ứng.
- Với độ chính xác và tác chiến thông thường tầm xa, Mỹ có lợi thế rõ nét nhờ hệ sinh thái tên lửa hành trình triển khai rộng của hải quân và không quân (Tomahawk, JASSM-ER) và khả năng tích hợp vào tác chiến hợp nhất.
- Nga cũng có năng lực đánh sâu đáng kể bằng tên lửa hành trình phóng từ biển và phóng từ không (Kalibr, Kh-101/102), song bức tranh tổng thể thường được mô tả nghiêng nhiều hơn về răn đe và gây sức ép chiến lược.
3. Ở tiêu chí khả năng triển khai và sống sót, Nga được hưởng lợi từ bệ phóng cơ động (Yars, Iskander) và nhánh trên biển (Bulava), trong khi Mỹ tạo ưu thế nhờ mạng lưới toàn cầu và nhánh tàu ngầm chiến lược (Trident D5). Về phòng thủ tên lửa, Mỹ có một lớp năng lực mà Nga ít chú trọng tương đương, thể hiện qua kiến trúc đánh chặn đa tầng với SM-3 và THAAD.