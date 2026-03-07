Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp nhiều người tìm kiếm những món quà vừa ý nghĩa vừa thiết thực. Bên cạnh hoa và mỹ phẩm, các thiết bị công nghệ thông minh ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến nhờ khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và nâng cao trải nghiệm giải trí hằng ngày.

Dưới đây là một số thiết bị công nghệ phù hợp với phái nữdo các chuyên gia của Mashable bình chọn, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, từ bạn gái. người yêu đến bạn đời hay mẹ.

AirPods Pro 3 - lựa chọn cho người yêu âm nhạc

Sau nhiều năm khuyến nghị các mẫu tai nghe của Bose, các chuyên gia đã quay lại với tai nghe của Apple sau khi AirPods Pro 3 ra mắt vào tháng 9/2025.

Trong quá trình thử nghiệm, sản phẩm cho khả năng chống ồn chủ động rất ấn tượng, thời lượng pin khoảng 8 giờ và đặc biệt được tích hợp cảm biến đo nhịp tim – tính năng được đánh giá cao với người tập thể thao.

Kính thông minh Ray-Ban Meta thế hệ 2 – dành cho người thích công nghệ mới

Ra mắt tháng 9/2025, phiên bản thứ hai của dòng kính thông minh hợp tác giữa Ray-Ban và Meta được đánh giá là bản nâng cấp đáng giá. Thiết bị có thể quay video 3K từ góc nhìn của người đeo và hỗ trợ dịch trực tiếp nhờ AI của Meta, hoàn toàn rảnh tay.

Oura Ring 4 – thiết bị theo dõi sức khỏe dạng nhẫn

Đối với những người không thích đồng hồ thông minh, Oura Ring là lựa chọn tinh tế hơn. Thế hệ thứ tư của chiếc nhẫn này theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, tuổi tim mạch và nhiều chỉ số khác. Phiên bản mới sử dụng 18 kênh tín hiệu cảm biến để cải thiện độ chính xác.

Apple AirTag – giải pháp cho người hay mất đồ

AirTag được xem là món quà công nghệ nhỏ gọn nhưng hữu ích. Thiết bị giúp theo dõi các vật dụng như chìa khóa, hành lý hoặc thậm chí thú cưng. Với mức giá khoảng 30 USD, đây cũng là một lựa chọn phổ biến cho quà tặng nhỏ.

Echo Pop – loa thông minh giá rẻ

Loa thông minh mới của Amazon có thiết kế nhỏ gọn, nhiều màu sắc và giá rẻ hơn thế hệ Echo Dot trước đó. Dù kích thước nhỏ, thiết bị vẫn mang lại âm thanh khá tốt và cho phép người dùng hỏi Alexa về thời tiết, phát nhạc hoặc đặt nhắc nhở.

Sony WH-1000XM6 – tai nghe chống ồn cao cấp

Trong phân khúc tai nghe chống ồn, Sony tiếp tục dẫn đầu với mẫu WH-1000XM6 ra mắt năm 2025. Sản phẩm mang lại chất lượng âm thanh và khả năng chống ồn được đánh giá cao, đồng thời quay trở lại thiết kế gập gọn giúp thuận tiện khi di chuyển.

Mặt nạ LED chăm sóc da

Các thiết bị chăm sóc da bằng ánh sáng LED đang trở thành xu hướng. Mẫu Shark CryoGlow nổi bật nhờ số lượng bóng LED nhiều hơn các đối thủ và mỗi bóng đều có thể phát ánh sáng đỏ, xanh hoặc hồng ngoại gần để phủ toàn bộ khuôn mặt. Người dùng có thể chọn chế độ chống lão hóa hoặc hỗ trợ điều trị mụn.

Pin sạc dự phòng mini cho điện thoại

Một phụ kiện công nghệ đơn giản nhưng hữu ích là pin sạc dự phòng cỡ nhỏ của Anker. Thiết bị vừa vặn trong lòng bàn tay và tích hợp đầu cắm USB-C gập gọn, giúp sạc nhanh điện thoại khi cần.

Nút tai chống ồn Loop Dream

Đối với những người khó ngủ hoặc thường xuyên di chuyển, nút tai silicone Loop Dream có thể giảm tới 27 dB tiếng ồn. Thiết kế mềm và vừa khít tai giúp đeo thoải mái khi ngủ mà không gây áp lực như tai nghe.

Máy in ảnh mini cho điện thoại

Máy in Bluetooth của Fujifilm cho phép in ảnh trực tiếp từ điện thoại thông qua ứng dụng Instax Mini Link. Thiết bị giúp biến các bức ảnh trong điện thoại thành ảnh in vật lý chỉ trong vài giây, phù hợp với người trẻ.

Đèn chiếu sáng cho livestream

Một chiếc đèn LED gắn màn hình giúp tạo ánh sáng tự nhiên và tôn da, phù hợp cho họp trực tuyến hoặc livestream. Thiết bị cho phép điều chỉnh độ sáng, nhiệt độ màu và lưu các thiết lập sẵn.

Máy ghi âm AI của Anker

Thiết bị ghi âm mới của Anker được tích hợp AI, có thể ghi âm chỉ với một nút bấm và tự động tạo bản chép lời kèm tóm tắt trong ứng dụng. Sản phẩm hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ và có tổng thời lượng sử dụng lên đến 40 giờ khi tính cả hộp sạc.

PhoneSoap – hộp khử khuẩn điện thoại bằng tia UV

PhoneSoap 3 sử dụng tia UV để tiêu diệt tới 99,99% vi khuẩn trên điện thoại. Thiết bị cũng có thể khử khuẩn chìa khóa, tai nghe và đồng thời hoạt động như một bộ sạc điện thoại.

(Theo Mashable)