1. Không giống như hành trình vào chung kết, Tottenham gặp MU tại San Mames thể hiện vị thế của hai đội trên bảng xếp hạng Premier League.

Một trận đấu nghèo nàn về mặt chuyên môn, thiếu ý tưởng rõ ràng, đúng như cách báo chí Anh từng mỉa mai về chung kết Europa League giữa các đội xếp vị trí 16 và 17 ở đấu trường quốc nội.

Tottenham giành danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ 1984. Ảnh: EFE

Không ai thể hiện được tầm vóc của mình. Trận chung kết ở Bilbao khác xa những gì người hâm mộ chờ đợi.

Cuối cùng, Tottenham là đội giành chiến thắng với bàn thắng duy nhất của Brennan Johnson – phát hiện lớn nhất của Spurs mùa này.

Chiến thắng không đủ để đảm bảo tương lai cho Ange Postecoglou. “Tôi là người chiến thắng”, ông khẳng định.

Nhà cầm quân người Australia mong muốn được tiếp tục: “Chúng tôi vẫn đang xây dựng đội bóng và cần bổ sung thêm”.

Trong khi đó, sau những kết quả thảm họa ở Premier League, MU vẫn tiếp tục chìm trong vũng lầy.

2. Chung kết Europa League 2024/25 chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội bóng tuyệt vọng, đang tìm đường thoát khỏi mùa giải thảm họa.

Chỉ có một đội có thể tìm được sự cứu rỗi tại San Mames, trong khi kẻ còn lại sẽ đối mặt với thất bại toàn diện của một dự án được đổ vào hàng trăm triệu bảng, cùng hàng loạt quyết định sai lầm từ thượng tầng.

Johnson ghi bàn duy nhất trận chung kết. Ảnh: EFE

Mùa giải tệ hại nhất của cả hai tại Premier League trong nhiều thập kỷ, bị chỉ trích suốt cả mùa, chỉ còn một lối thoát là trận chung kết Europa League – với chiếc vé Champions League mùa sau.

Vì vậy, Tottenham và MU bước vào trận đấu như thể đang tham dự trận chiến trụ hạng, mà không phải một trong những bữa tiệc của bóng đá châu Âu.

Spurs lẫn Quỷ đỏ bị nuốt chửng bởi sự căng thẳng và liên tục mắc sai lầm. Hai hàng thủ mong manh, dễ vỡ, không che chắn được cho các thủ môn Vicario và Andre Onana.

Tottenham nhập cuộc năng động hơn. Mazraoui phải phá bóng trong tình huống Richarlison có cơ hội dứt điểm ngay ở pha tấn công đầu tiên.

Tình huống thứ hai đến sau sai lầm của Maguire, dẫn đến một quả tạt nguy hiểm trôi qua trước khung thành Onana. MU cố gắng giữ thế trận, và lên bóng chủ yếu nhờ sai sót của đối phương hơn là năng lực thực sự.

Phía bên kia, pha ra vào hụt của Vicario tạo điều kiện cho Amad Diallo – cầu thủ năng nổ nhất phía Quỷ đỏ – tung cú sút chéo góc nhưng đi chệch hướng.

Cả hai đội đều chơi thứ bóng đá nhàm chán, thiếu sáng tạo dù vẫn đầy nỗ lực. Casemiro cố gắng đẩy đội bóng lên phía trước, nhưng đội trưởng Bruno Fernandes lại mải mê với những cử chỉ than phiền.

Trận đấu không có nhiều điểm nhấn chuyên môn. Ảnh: PA

3. Tưởng chừng hiệp 1 kết thúc với kết quả hòa không bàn thắng, thì trong một pha phối hợp bên cánh trái tạo nên khác biệt.

Sarr tung ra quả tạt vào trong, Johnson áp sát sút trượt, bóng đập Shaw bay về phía khung thành, và chính tiền đạo người Xứ Wales kịp thời chạm nhẹ ghi bàn bất chấp nỗ lực của Onana.

Johnson bật khóc sau bàn thắng. Một pha lập công may mắn, xứng tầm với sự tệ hại của trận đấu. Dù vậy, với hàng nghìn CĐV Tottenham, đó là bàn thắng đẹp nhất mùa.

Người hâm mộ Tottenham phát cuồng trên khán đài, hát vang “Oh, when the Spurs go marching in”. Trong khi đó, các CĐV MU chỉ còn biết ôm đầu chịu đựng.

Không còn lựa chọn nào khác, MU bước vào hiệp hai với tinh thần mới, nhưng vẫn là lối chơi rời rạc mà không có sự cải thiện.

Tottenham co cụm phòng ngự, run rẩy bảo vệ kết quả, và chỉ biết phá bóng lên phía trước, nơi không có cầu thủ áo trắng nào chờ sẵn. Spurs của Postecoglou không còn “Angeball”, mà phòng ngự theo phong cách Jose Mourinho.

Đây không phải lần đầu tiên điều đó diễn ra. Vì kết quả, Postecoglou phải chuyển từ phong cách tấn công, pressing tầm cao đặc trưng của mình sang một bản thiết kế của Mourinho – người từng dẫn Spurs vài năm trước.

Sự tuyệt vọng của các cầu thủ MU. Ảnh: PA

Hệ thống phòng ngự kiểu Mourinho và sự thực dụng của Tottenham khiến MU bế tắc, cố gắng thực hiện các quả tạt vào vòng cấm để tận dụng nhược điểm của Vicario ở khâu bóng bổng.

Trong một lần như vậy, Vicario xử lý vụng về để Hojlund có cơ hội đánh đầu về khung thành trống. Van de Ven đã kịp bay người móc bóng cứu thua trên vạch vôi.

Sự xuất hiện của Garnacho mang lại sinh khí cho MU, nhưng áp lực mà Quỷ đỏ tạo ra là chưa đủ.

Lần đầu tiên MU của Ruben Amorim thất bại ở Europa League. Đáng buồn thay, đó lại là trận chung kết và những chiếc áo đỏ đổ sụp trong tuyệt vọng.