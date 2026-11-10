Trong tháng 11, khách hàng mua Toyota Corolla Cross được ưu đãi gói vay cố định lãi suất trong 2 năm hoặc nhận hỗ trợ chi phí tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Công nghệ Hybrid tối ưu khả năng vận hành

Một trong những điểm nổi bật của Toyota Corolla Cross là công nghệ Hybrid, kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện nhằm tối ưu hiệu suất vận hành, đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Trên phiên bản Corolla Cross HEV, động cơ xăng 1.8L 2ZR-FXE được thiết kế chuyên biệt cho hệ thống Hybrid, ứng dụng công nghệ điều phối van biến thiên kép Dual VVT-i và chu trình Atkinson. Sự kết hợp này giúp tối ưu hiệu suất sử dụng nhiên liệu mà vẫn đáp ứng nhu cầu vận hành hằng ngày.

Corolla Cross được phát triển trên nền tảng kiến trúc toàn cầu mới TNGA của Toyota

Điểm đáng chú ý của hệ thống Hybrid là khả năng phối hợp linh hoạt giữa động cơ xăng và mô-tơ điện tùy theo điều kiện di chuyển. Khi xe vận hành ở tốc độ thấp hoặc trong một số tình huống phù hợp, mô-tơ điện có thể tham gia dẫn động, góp phần giảm lượng xăng tiêu thụ. Trong khi đó, động cơ xăng và mô-tơ điện có thể phối hợp để đáp ứng nhu cầu tăng tốc.

Hệ thống còn kết hợp với hộp số Hybrid có thiết kế nhỏ gọn, hướng đến khả năng truyền động mượt mà, hạn chế cảm giác giật khi thay đổi tốc độ.

Bên cạnh hệ truyền động, Corolla Cross được phát triển trên nền tảng kiến trúc toàn cầu mới TNGA của Toyota. Nền tảng này góp phần cải thiện độ ổn định thân xe, khả năng kiểm soát và cảm giác lái, đặc biệt khi di chuyển trên những hành trình dài.

Với bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 5,2 m, Corolla Cross cũng thể hiện lợi thế trong môi trường đô thị, nơi người lái thường xuyên phải quay đầu, di chuyển qua những tuyến phố hẹp hoặc xoay xở trong bãi đỗ xe.

Hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái, an toàn

Nổi bật trên Toyota Corolla Cross là hệ thống cảnh báo tiền va chạm, có khả năng phát hiện nguy cơ va chạm phía trước và đưa ra cảnh báo cho người lái. Trong những tình huống nhất định, hệ thống có thể hỗ trợ lực phanh hoặc tự động kích hoạt phanh nhằm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hệ thống điều khiển hành trình chủ động DRCC cũng mang lại sự thuận tiện khi di chuyển trên đường trường. Thông qua radar bố trí phía trước và camera, công nghệ này có thể nhận diện phương tiện cùng chiều, từ đó tự động điều chỉnh tốc độ để duy trì khoảng cách phù hợp với xe phía trước.

Trong điều kiện giao thông đô thị, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA hỗ trợ phát hiện các phương tiện đang tiến đến từ hai bên khi xe lùi, đặc biệt tại những vị trí có tầm nhìn hạn chế.

Corolla Cross có khả năng phát hiện nguy cơ va chạm phía trước và đưa ra cảnh báo cho người lái.

Đáng chú ý, hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe PKSB có thể hạn chế công suất động cơ và chủ động can thiệp phanh khi phát hiện nguy cơ va chạm với vật cản phía trước hoặc phía sau trong quá trình di chuyển tốc độ thấp, lùi hoặc đỗ xe.

Thiết kế hiện đại, đáp ứng nhu cầu gia đình

Bên cạnh công nghệ, Corolla Cross sở hữu diện mạo trẻ trung với lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong, cụm đèn hậu LED sắc nét và thiết kế mâm xe hiện đại.

Tại thị trường Việt Nam, Corolla Cross có hai phiên bản: Corolla Cross Xăng và Corolla Cross HEV

Mẫu SUV 5 chỗ hướng đến nhóm khách hàng cá nhân và gia đình cần một phương tiện linh hoạt, vừa phục vụ việc đi lại hằng ngày, vừa đáp ứng những chuyến đi xa.

Tại thị trường Việt Nam, Corolla Cross được giới thiệu với 2 phiên bản gồm: Corolla Cross xăng, giá từ 820 triệu đồng và Corolla Cross HEV, giá từ 865 triệu đồng.

Với mức chênh lệch 45 triệu đồng giữa hai phiên bản, Corolla Cross HEV mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng quan tâm đến công nghệ điện hóa và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Sự kết hợp giữa công nghệ Hybrid, nền tảng TNGA cùng các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến cho thấy định hướng của Toyota trong việc nâng cao trải nghiệm vận hành, đồng thời đáp ứng nhu cầu về một mẫu SUV đô thị tiện nghi, linh hoạt, an toàn.

Nhằm gia tăng lựa chọn tài chính cho người mua xe, trong tháng 11, Toyota triển khai 2 phương án ưu đãi dành cho khách hàng mua Corolla Cross. Với gói vay ưu đãi, khách hàng được hưởng lãi suất cố định trong suốt 2 năm, gồm mức 0%/năm trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm trong 18 tháng tiếp theo.

Chính sách này giúp người mua chủ động hoạch định tài chính, hạn chế áp lực trước những biến động lãi suất. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể lựa chọn phương án hỗ trợ chi phí tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, khách hàng mua các dòng xe Toyota thuộc nhóm đối tượng đủ điều kiện còn được hưởng chính sách lãi suất từ 10,5%/năm của TFSVN, với thời gian cố định lên tới 2 năm.

Chương trình dành cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; người lao động tại các doanh nghiệp thuộc VNR500, Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, cũng như nhân viên của các đối tác, nhà cung cấp và hệ thống đại lý Toyota Việt Nam.

Ngọc Minh