Thị trường ô tô Việt Nam bước sang tháng 11 chứng kiến cuộc đua mạnh mẽ hơn khi các hãng tiếp tục cạnh tranh bằng giá bán và các chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ, hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Hai tháng cuối năm chính là giai đoạn cao điểm nhất của thị trường ô tô Việt Nam, khi người tiêu dùng có xu hướng sắm xe phục vụ đi lại dịp Tết Nguyên đán. Tâm lý muốn nhận xe trước năm mới cũng khiến nhiều khách hàng đẩy nhanh quyết định mua sắm, tạo cơ hội để các hãng gia tăng doanh số.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt khi nguồn cung sản phẩm đa dạng và nhiều mẫu xe mới liên tục gia nhập thị trường, việc duy trì sức hút bằng giá bán vẫn trở thành yếu tố quan trọng mà các hãng và đại lý hướng đến.

Thị trường ô tô đang bước vào giai đoạn cao điểm nhất của năm 2026. Ảnh: MMV

Hỗ trợ lệ phí trước bạ tiếp tục là vũ khí kích cầu hiệu quả

Trong tháng 11, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục hỗ trợ lệ phí trước bạ đối với các dòng xe Xpander, Xpander Cross, Xforce, Destinator, Attrage và Triton. Mức ưu đãi dao động 50-100%, tùy mẫu xe và phiên bản.

Đáng chú ý, mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy hàng đầu thị trường là Mitsubishi Xpander được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ ở cả 4 phiên bản MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, tương ứng mức giảm khoảng 57-70 triệu đồng cùng nhiều quà tặng với tổng giá trị quy đổi lên tới 95 triệu đồng.

Tương tự, toàn bộ các phiên bản Mitsubishi Xforce cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Với giá niêm yết từ 605-720 triệu đồng, khoản ưu đãi tương đương 60-72 triệu đồng, đưa giá bán thực tế sau hỗ trợ xuống còn 545-648 triệu đồng.

Mitsubishi đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe bán chạy như Xpander, Xforce, Destinator... Ảnh: Mitsubishi Long Biên

Trong khi đó, 'tân binh' mới nổi Mitsubishi Destinator cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho bản Premium, tương đương giảm 78 triệu đồng; bản Ultimate được hỗ trợ 50%, tặng kèm phiếu nhiên liệu với tổng giá trị ưu đãi 68 triệu đồng.

Các phiên bản của mẫu bán tải Mitsubishi Triton cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11, với số tiền quy đổi khoảng 39-56 triệu đồng. Với Attrage, mức hỗ trợ 50-100% tuỳ phiên bản, tương đương 24,5-38 triệu đồng.

Không chỉ Mitsubishi, THACO Mazda cũng áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cho mẫu SUV bán chạy CX-5.

Với giá niêm yết 699-869 triệu đồng, khách hàng mua Mazda CX-5 trong tháng 11 được giảm tương đương khoảng 69,9-86,9 triệu đồng. Giá quy đổi sau ưu đãi còn khoảng 629-782 triệu đồng.

Cũng trong nhóm xe Nhật Bản, Honda Việt Nam hỗ trợ phí trước bạ với các mẫu BR-V và HR-V.

Trong đó, BR-V bản G giá 629 triệu đồng và bản L giá 705 triệu đồng đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương giảm 62,9 triệu và 70,5 triệu đồng. Giá quy đổi sau hỗ trợ còn khoảng 566,1 triệu và 634,5 triệu đồng. Honda HR-V e:HEV RS cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương gần 42 triệu đồng.

Thương hiệu ô tô CH Séc Skoda lần đầu áp dụng ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ cho cả hai mẫu Kushaq (599-649 triệu đồng) và Slavia (468-568 triệu đồng), tương đương giảm khoảng 60-65 triệu với mẫu SUV Kushaq và 47-57 triệu đối với mẫu sedan Slavia. Bên cạnh khoản hỗ trợ này, khách hàng còn có thể nhận ưu đãi chi phí nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng, được trừ trực tiếp vào giá bán.

Thương hiệu ô tô CH Séc Skoda đang áp dụng ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ cho cả hai mẫu Kushaq và Slavia. Ảnh: Hoàng Hiệp

Không chỉ giảm trên lệ phí trước bạ, nhiều hãng xe tiếp tục "tăng liều" giảm giá tiền mặt trực tiếp trong tháng 11. Trong các hãng xe phổ thông, Subaru tiếp tục áp dụng mức giảm giá tiền mặt cao nhất tới 329 triệu đồng.

Cụ thể, Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight đời 2024 giảm 289 triệu đồng, từ 1,098 tỷ xuống còn 809 triệu đồng. Bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid giảm 329 triệu đồng, từ 1,268 tỷ xuống còn 939 triệu đồng. Với xe đời 2025, bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight giảm 209 triệu đồng, còn 889 triệu đồng; bản e-Boxer Hybrid giảm 269 triệu đồng, xuống còn 999 triệu đồng.

Subaru Crosstrek sản xuất năm 2024 đang được giảm tới hơn 300 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Hyundai cũng là hãng xe giảm giá mạnh nhiều mẫu kéo dài từ tháng 10. Cụ thể, mẫu SUV cỡ D Santa Fe có mức hỗ trợ tối đa 220 triệu đồng; Hyundai Stargazer được giảm tối đa 117 triệu đồng, Accent 89 triệu đồng, Creta 79 triệu đồng... Palisade và Tucson bản hybrid các phiên bản cũ được giảm giá sâu với mức 68 và 79 triệu đồng.

Cuộc đua doanh số bước vào giai đoạn quyết định

Việc nhiều hãng cùng sử dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cho thấy cuộc đua kích cầu đang bước vào giai đoạn quyết liệt khi năm 2026 chỉ còn hai tháng. Với người tiêu dùng, đây là thời điểm có thêm cơ hội mua xe với chi phí thấp hơn, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là năm 2026 sẽ khép lại.

Tháng 11 chính là thời điểm các hãng xe phải tính toán kỹ cung - cầu và chính sách bán hàng để vừa cải thiện doanh số, vừa giải phóng lượng xe tồn kho và chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh năm mới.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, nguồn cung xe mới cho thị trường ô tô trong nước đang khá dồi dào. Cụ thể, trong tháng 10, ước tính có tổng cộng 77.195 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2026, tăng 11,4% so với tháng trước.

Trong đó, lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong tháng 10 vừa qua ước đạt 54.100 chiếc, tăng mạnh 23,0% so với tháng trước và tăng 32,2% so với tháng 10/2025. Đây chính là sản lượng kỷ lục của các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước trong năm 2026.

Với nguồn cung xe mới được bổ sung lớn, cùng với lượng xe tồn kho tại các hãng và đại lý vẫn ở mức đáng kể, áp lực giải phóng hàng sẽ tiếp tục hiện hữu trong những tháng cuối năm.

Do đó, các chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ để kích cầu nhiều khả năng sẽ còn được duy trì, thậm chí kéo dài sang tháng 1/2027.

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