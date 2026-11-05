Hàng loạt nhà sản xuất ô tô lớn như General Motors (GM), Toyota và Volkswagen tiếp tục kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua luật cấm vĩnh viễn xe Trung Quốc, trong bối cảnh lo ngại về an ninh dữ liệu, cạnh tranh thương mại khi tràn thị trường.

Xe Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị cấm vĩnh viễn tại Mỹ

Theo Paultan, một liên minh đại diện cho phần lớn các nhà sản xuất ô tô lớn tại Mỹ đang thúc giục các nhà lập pháp sớm thông qua dự luật cấm xe Trung Quốc trước khi kỳ họp Quốc hội hiện tại kết thúc. Lời kêu gọi được đưa ra khi Quốc hội Mỹ chuẩn bị trở lại phiên họp ngắn vào tuần tới, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trước đó, theo nguồn tin được dẫn từ Reuters, vào tháng 9 vừa qua, nhóm các thượng nghị sĩ từng mạnh mẽ đề xuất việc việc cấm xe Trung Quốc đã đồng ý lùi tiến độ thúc đẩy dự luật đến tháng 11, dù thời điểm đó đang nhận được sự ủng hộ lớn.

Ông John Bozzella, người đứng đầu Liên minh Đổi mới Ô tô (Alliance for Automotive Innovation), tổ chức đại diện cho General Motors, Toyota, Volkswagen cùng nhiều nhà sản xuất khác, cho rằng Mỹ cần bảo vệ thị trường trước làn sóng xe nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo ông, các mẫu xe này tiềm ẩn rủi ro giám sát, đồng thời tạo ra bất lợi cạnh tranh cho những nhà sản xuất đã đầu tư nhiều thế hệ vào hoạt động sản xuất và các cộng đồng tại Mỹ.

Hiện ô tô điện Trung Quốc phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu lên tới 100% tại Mỹ. Các nhà sản xuất Trung Quốc cũng bị hạn chế bán xe tại thị trường này do những lo ngại liên quan đến dữ liệu và an ninh. Những biện pháp trên được triển khai dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Ngoài ra, Mỹ còn áp dụng quy định loại xe điện khỏi diện được hưởng tín dụng thuế liên bang nếu linh kiện pin hoặc khoáng sản quan trọng có nguồn gốc từ các công ty liên kết với Trung Quốc.

Hai dự luật nhằm siết cửa xe Trung Quốc

Đầu năm 2026, hai dự luật được đề xuất nhằm ngăn chặn sâu hơn khả năng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc thâm nhập thị trường Mỹ, gồm Đạo luật An ninh Xe kết nối (Connected Vehicle Security Act) và Đạo luật Bảo vệ nước Mỹ khỏi ô tô Trung Quốc (Protecting America from Chinese Autos Act).

Trong đó, Đạo luật An ninh Xe kết nối tập trung vào công nghệ, an ninh mạng và chủ quyền dữ liệu. Dự luật này đã được một ủy ban của Thượng viện thông qua hồi tháng 7 và hiện chờ được đưa ra bỏ phiếu toàn thể tại Thượng viện.

Trong khi đó, Đạo luật Bảo vệ nước Mỹ khỏi ô tô Trung Quốc tập trung vào các biện pháp thương mại, cấu trúc sở hữu doanh nghiệp và những kẽ hở trong chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, dự luật đề xuất cấm nhập khẩu ô tô Trung Quốc vào Mỹ thông qua các đối tác thương mại tự do như Mexico và Canada. Đồng thời, xe do các doanh nghiệp được thiết kế, sản xuất hoặc phân phối bởi những thực thể có từ 15% cổ phần sở hữu trở lên thuộc về công ty mẹ hoặc doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cũng nằm trong diện bị ngăn chặn.

Ông John Bozzella cho rằng trước những rủi ro an ninh quốc gia và cạnh tranh thương mại, Quốc hội Mỹ cần bảo vệ nền tảng sản xuất tiên tiến trong nước, tránh để các hãng xe Trung Quốc mở rộng hoạt động tại Mỹ theo cách tương tự những gì đang diễn ra ở châu Âu.

Để củng cố lập luận, người đứng đầu Liên minh Đổi mới Ô tô dẫn số liệu cho thấy Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu hơn 1,1 triệu ô tô từ Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2026, vượt tổng lượng xe nhập khẩu từ quốc gia này trong cả năm 2025.

Tuy nhiên, thời gian đang là yếu tố gây áp lực đối với những người ủng hộ lệnh cấm. Theo Reuters, giới vận động hành lang lo ngại Quốc hội Mỹ khó có thể hoàn tất việc thông qua dự luật trước khi kỳ họp Thượng viện hiện tại kết thúc vào giữa tháng 12/2026.

(Theo Paultan)

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