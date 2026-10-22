Theo đó, Toyota Veloz Cross và Avanza Premio được ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm vật chất, tổng giá trị khuyến mại đạt 73-75 triệu đồng cho Veloz Cross và 65-70 triệu đồng cho Avanza Premio. Ngoài ra, bộ đôi MPV 7 chỗ cỡ nhỏ này còn được ưu đãi lãi suất: cố định 0% trong 12 tháng đầu hoặc trả góp linh hoạt kéo dài đến 24 tháng.

Ở phân khúc sedan hạng B, Toyota Vios được áp dụng mức giảm tương đương 100% lệ phí trước bạ (tối đa 46 - 54 triệu đồng). Trong nhóm SUV đô thị, Yaris Cross HEV nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương tối đa 74 triệu đồng; trong khi phiên bản xăng được giảm 50 triệu đồng. Với Corolla Cross, mức hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, áp dụng cho cả 2 phiên bản HEV và xăng.

Riêng với Innova Cross, người mua được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, đồng thời được lựa chọn thêm một trong hai gói ưu đãi tài chính. Gói 1 là lãi suất cố định 0%/năm trong 6 tháng đầu, 5,49%/năm trong 6 tháng tiếp theo. Gói thứ hai là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 60 triệu đồng với bản HEV, 45 - 55 triệu đồng cho phiên bản xăng.

Toyota cũng áp dụng mức lãi suất vay ưu đãi, giúp người mua tối ưu chi phí trước những biến động của thị trường. Khách mua các phiên bản của Toyota Vios, Corolla Cross, Yaris Cross, Hilux, Camry và Alphard đều được hưởng lãi suất chỉ từ 7,75% trong 6 tháng đầu và 10,49% cố định 6 tháng tiếp theo. Bộ đôi B-MPV và Innova Cross được áp dụng lãi suất theo ưu đãi riêng.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Toyota triển khai chương trình giảm đến 10% phí bảo hiểm cho khách hàng sở hữu các dòng xe HEV (trừ Yaris Cross HEV), Hilux mới và Veloz Cross. Riêng đối với dòng xe Vios, chương trình áp dụng cho khách mua bảo hiểm tại các đại lý Toyota khu vực TP.HCM và miền Nam.

(Nguồn: Toyota Việt Nam)