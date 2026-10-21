Mẫu SUV cỡ C sử dụng công nghệ hybrid sạc ngoài (PHEV) BYD Sealion 5 vừa gia nhập phân khúc C-SUV, nơi có nhiều cái tên nặng ký như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory, Honda CR-V, Mitsubishi Destinator...

Thêm lựa chọn PHEV cho thị trường Việt Nam

Sáng 21/10, BYD Việt Nam giới thiệu mẫu SUV sử dụng công nghệ hybrid sạc ngoài (PHEV) Sealion 5 DM-i tại TPHCM. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối với hai phiên bản Essential và Premium, giá niêm yết lần lượt 739 triệu và 789 triệu đồng.

BYD Sealion 5 có giá bán niêm yết từ 739-789 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Sealion 5 được BYD định vị hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một mẫu xe gầm cao nhưng muốn giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trong quá trình sử dụng. Xe có cấu hình 5 chỗ, chiều dài khoảng 4,7m và chiều dài cơ sở 2.712mm, thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ C (C-SUV).

Về thiết kế, BYD Sealion 5 có phong cách tối giản, trang bị đèn Full LED, mâm hợp kim 18 inch, phanh đĩa 4 bánh, treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết. Dù vậy, khoảng sáng gầm chỉ là 175mm, chỉ tương đương với một số mẫu sedan.

Khoang lái có màn hình kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình trung tâm 10,1 hoặc 12,8 inch tùy phiên bản. Bản cao Premium được trang bị ghế da chỉnh điện, làm mát ghế trước, 8 loa, cốp điện, camera 360 độ và gói hỗ trợ lái ADAS.

Sealion 5 có thể di chuyển hơn 1.200km nếu được sạc đầy pin và đầy bình xăng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo thông tin được BYD Việt Nam công bố, Sealion 5 được trang bị động cơ 1.5L kết hợp với mô-tơ điện cho tổng công suất 208 mã lực. Phiên bản sử dụng pin dung lượng lớn có thể di chuyển thuần điện khoảng 110km theo chuẩn NEDC, trong khi tổng quãng đường di chuyển kết hợp giữa xăng và điện được công bố ở mức hơn 1.200km.

Tại thị trường Việt Nam, các mẫu xe hybrid sạc ngoài vẫn còn khá mới mẻ. Ở phân khúc C-SUV, hiện mới chỉ có hai mẫu xe thương hiệu Trung Quốc Jeacoo J7 và Geely EX5 sử dụng. Trong khi đó, một số đối thủ đã có bản HEV như Toyota Corolla Cross HEV (cỡ B+/C-), Honda CR-V e:HEV, KIA Sportage Hybrid và Hyundai Tucson dự kiến được ra mắt trong tháng 11 tới.

Với giá hơn 700 triệu đồng, BYD Sealion 5 có gì để đấu CX-5, Tucson?

BYD Sealion 5 DM-i gia nhập cuộc cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ C, nơi có những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory, Honda CR-V, KIA Sportage và Mitsubishi Destinator. Trong đó, với giá hơn 700 triệu đồng, Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng) và Hyundai Tucson (từ 769 triệu đồng) là những đối thủ chính.

Có thể thấy, so với các mẫu xe xăng truyền thống, lợi thế của BYD Sealion 5 không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở khả năng vận hành thuần điện cùng nhiều tính năng công nghệ hiện đại, đặc trưng của các dòng xe năng lượng mới Trung Quốc. Nếu có thể sạc pin thường xuyên, người dùng có thể giảm đáng kể việc sử dụng động cơ xăng trong các hành trình hằng ngày.

Theo thông số mà nhà sản xuất công bố, Sealion 5 có mức tiêu thụ nhiên liệu từ 0,8-3,7 lít/100km. Dù vậy, hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu phụ thuộc vào quãng đường di chuyển, tần suất sạc và điều kiện sử dụng thực tế; nếu ít sạc, lợi thế của hệ truyền động PHEV sẽ giảm đi.

Ở chiều ngược lại, những mẫu xe trong phân khúc C-SUV như CX-5, Tucson, Honda CR-V có lợi thế về độ nhận diện thương hiệu, mạng lưới dịch vụ và sự đa dạng về động cơ, đáp ứng nhiều nhu cầu từ đi lại trong đô thị đến chạy đường dài. Người mua cũng có cơ sở thực tế để đánh giá chi phí bảo dưỡng, độ bền và khả năng giữ giá của những mẫu xe đã phổ biến trên thị trường.

Mức giá 739-789 triệu đồng có thể giúp Sealion 5 thu hút nhóm khách hàng muốn tiếp cận công nghệ điện hóa nhưng chưa sẵn sàng chuyển sang xe thuần điện. Tuy nhiên, độ bền của hệ thống pin, chi phí sửa chữa và giá trị bán lại vẫn là những yếu tố cần thời gian kiểm chứng.

Để cạnh tranh bền vững với các SUV cỡ C chạy xăng, mẫu xe cần chứng minh được hiệu quả sử dụng thực tế, đồng thời tạo dựng niềm tin về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi. Giá bán và trang bị có thể tạo lợi thế ban đầu, nhưng chưa đủ để bảo đảm sức cạnh tranh lâu dài.

So sánh nhanh thông số của một số mẫu xe:

So sánh BYD Sealion 5 Mazda CX-5 Honda CR-V Hyundai Tucson Kích thước Dài x rộng x cao (mm) 4.735 × 1.860 × 1.710 4.590 x 1.845 x 1.680 4.691 × 1.866 × 1.681 4.640 x 1.865 x 1.665 Khoảng sáng gầm (mm) 175 200 198-208 181 Động cơ PHEV (Động cơ xăng 1.5L + mô tơ điện) Xăng 2.0L, 2.5L hút khí tự nhiên - Thuần xăng: 1.5L Turbo

- Hybrid 2.0L, kết hợp mô-tơ điện - Xăng 2.0L -Xăng 1.6L Turbo - Dầu 2.0L Số phiên bản 2 7 5 4 Nước sản xuất Thái Lan Việt Nam Việt Nam Việt Nam Giá bán 739-789 triệu 749–979 triệu 1,02-1,25 tỷ đồng 769-989 triệu

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