Dự án có tổng diện tích sử dụng lên tới 8.700m², bao gồm tòa nhà văn phòng 2 tầng, trung tâm đào tạo, khuôn viên cây xanh và các hạng mục phụ trợ, được thiết kế theo hướng hiện đại, đồng bộ và chú trọng yếu tố bền vững, hướng tới đạt chứng chỉ công trình xanh. Trong đó, Trung tâm đào tạo mới sẽ duy trì và nâng cao các chương trình hiện có, với công suất tối đa khoảng 1.000 lượt học viên mỗi năm, tập trung vào đội ngũ nhân sự hệ thống đại lý trong các lĩnh vực bán hàng và dịch vụ sau bán hàng. Trung tâm được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đào tạo toàn diện cả lý thuyết và thực hành, đồng thời là địa điểm tổ chức các hoạt động quy mô lớn cho hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại Nhà máy Toyota Việt Nam.

Dự án là bước khởi đầu khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững của công ty tại Việt Nam. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hirata Osamu - Tổng Giám đốc của Toyota Việt Nam chia sẻ: “Dự án Tổ hợp Văn phòng làm việc mới của Toyota Việt Nam không chỉ là một công trình xây dựng, mà là một bước chuyển mình quan trọng về cách chúng tôi làm việc, học tập và phát triển con người. Dự án dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2027. Chúng tôi cam kết triển khai với tinh thần: đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định và chất lượng thi công ở mức cao nhất”.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Thọ (bên phải) trao hoa chúc mừng Toyota Việt Nam.

Trong giai đoạn tiếp theo, Toyota sẽ hiện đại hóa nhà máy và xây dựng dây chuyền sản xuất mẫu xe Toyota Hybrid đầu tiên tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 360 triệu đô la Mỹ. “Tập đoàn Toyota xác định Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng trong khu vực, và đã phê duyệt các dự án đầu tư mới với công nghệ sản xuất tiên tiến, cũng như kế hoạch giới thiệu các dòng xe Hybrid Electric thân thiện với môi trường trong thời gian tới. Là Phó Tổng Giám đốc Khu vực châu Á của Tập đoàn Ô tô Toyota, tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ để Toyota Việt Nam triển khai hiệu quả các dự án chiến lược này”, ông Tiền Quốc Hào - Phó Tổng Giám đốc Khu vực châu Á của Tập đoàn Ô tô Toyota kiêm Chủ tịch của Toyota Việt Nam chia sẻ.

Hướng tới tương lai, Toyota sẽ tiếp tục nâng cao và hiện đại hóa hoạt động sản xuất trong nước nhằm hỗ trợ sự phát triển ổn định của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và chuỗi cung ứng, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và xây dựng một xã hội thịnh vượng, bền vững hơn, hướng đến mục tiêu trở thành “thương hiệu tốt nhất trong cộng đồng”.

(Nguồn: Toyota Việt Nam)