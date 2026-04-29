Vững ngôi đầu trong áp lực phân khúc

Kết thúc quý I/2026, phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam bắt đầu phục hồi rõ rệt, với tổng lượng xe bán ra trong tháng 3 đạt 2.347 xe - tăng gần 40% so với tháng trước. Trước xu hướng người dùng đang dịch chuyển sang SUV/Crossover cỡ nhỏ và xe thuần điện, sedan hạng B vẫn giữ được tệp khách hàng riêng nhờ lợi thế về giá, chi phí vận hành thấp và tính thực dụng cao với nhóm người mua xe lần đầu và chủ xe kinh doanh vận tải.

Toyota Vios dẫn đầu doanh số phân khúc sedan hạng B năm 2025 tại Việt Nam

Trong số 7 mẫu ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng, Toyota Vios nổi bật hơn cả khi là mẫu xe vượt mốc 1.000 xe bán ra trong tháng 3/2026 - tăng 63% so với tháng trước.

Sự ổn định, bền bỉ, trang bị an toàn và tính kinh tế trong khả năng giữ giá đều "tụ họp" trong một chiếc xe, cộng với việc Toyota thường xuyên tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn giúp Vios giữ được sức hút suốt 23 năm - điều mà chưa mẫu xe nào làm được.

Không gian Vios thoáng rộng và có thể gập ghế để mở rộng không gian cốp

Toyota Vios bền bỉ và an toàn - Đáng để gắn bó

Nhiều người thường chê Vios ít thay đổi. Nhưng với Toyota, mỗi quyết định đưa ra đều là kết quả của cả một quá trình đánh giá kỹ lưỡng, bởi chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể làm mất đi tính ổn định, bền lành mà phần đông khách hàng phân khúc này tìm kiếm khi mua ô tô.

Điều đó thể hiện rõ nhất trong việc Toyota kiên định với khối động cơ 1.5L, hộp số CVT hút khí tự nhiên trên Vios. Không phải vì thiếu đổi mới, mà vì đây là “công thức” đã được kiểm chứng về hiệu quả vận hành, sự phù hợp và độ bền bỉ trong thực tế sử dụng của hàng triệu chủ xe.

Vios được lòng cả người dùng gia đình và tài xế dịch vụ

Anh Hoàng Lam chủ xe Vios bản G, chạy dịch vụ xe ghép liên tỉnh là một ví dụ điển hình. Dù từng vài lần bỏ lỡ mốc bảo dưỡng định kỳ, xe vẫn vận hành ổn định.

"Khi tới đại lý kiểm tra thì kỹ thuật viên cũng nói là xe vẫn ổn không xảy ra vấn đề gì cả. Hộp số này thực sự rất ổn định theo năm tháng", anh Lam chia sẻ. Không chỉ ở động cơ hay hộp số, sự bền lành còn thể hiện ở chỗ xe gần như "miễn nhiễm" với những lỗi vặt thường gặp sau một thời gian dài sử dụng - điều mang lại sự an tâm thực sự trong suốt vòng đời xe.

Vios còn đem lại sự an tâm cho người dùng đến từ hệ thống an toàn được trang bị toàn diện trong phân khúc. Toyota Vios được trang bị nhưng tính năng an toàn cơ bản được coi là phải có trên những chiếc xe Toyota như: hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), 6 túi khí, camera lùi và cảm biến đỗ xe,… Mẫu B-sedan này còn được trang bị thêm hai tính năng thuộc gói Toyota Safety Sense (TSS) là cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn, hỗ trợ người lái chủ động phòng tránh rủi ro trước khi sự cố xảy ra.

Trang bị an toàn thuộc gói TSS vượt trội trong phân khúc

Điểm khác biệt lớn nhất so với đối thủ là trang bị phanh đĩa cả 4 bánh, trong khi phần lớn xe cùng phân khúc chỉ trang bị phanh tang trống ở 2 bánh sau. Phanh đĩa cho lực phản hồi tốt hơn, khả năng tản nhiệt tốt hơn trong các tình huống cần rà phanh liên tục và thoát nước vượt trội khi di chuyển trời mưa. Phanh đĩa cũng cho hiệu năng phanh cao hơn và cũng hỗ trợ tối ưu cho tính năng an toàn ABS và EBD trong các tình huống khẩn cấp. Trang bị này không chỉ là thông số kỹ thuật, mà là sự bảo vệ chủ động mà Toyota lựa chọn trang bị cho người dùng ngay từ đầu

Giải pháp kinh tế dài lâu

Vios giải được bài toán kinh tế từ hai phía: chi phí bảo dưỡng thấp trong quá trình sử dụng và tính thanh khoản cao khi muốn nhượng lại xe. Trên thực tế, mẫu sedan này dễ thanh khoản trên thị trường thứ cấp, nhờ giá trị thương hiệu và thường được đánh giá ở trạng thái tốt dù đã qua sử dụng.

Tiết kiệm chi phí, an tâm sử dụng

"Kể cả với những chiếc xe chạy dịch vụ, khi xem xét kỹ về yếu tố kỹ thuật, máy móc đều không có vấn đề gì cả. Chỉ có những hao mòn theo thời gian nhưng so với những mẫu xe khác thì cũng thấp hơn", anh Hoàng Thạch - chủ garage xe cũ tại Hải Phòng, nhận xét chuyên môn.

Đó là lý do Vios không chỉ là lựa chọn về một mẫu xe phù hợp mà còn là khoản đầu tư giữ giá tốt theo năm tháng - một bài toán kinh tế dài hơi mà không nhiều mẫu xe trong phân khúc làm được.

Bước sang quý II/2026, khi thị trường ô tô bước vào mùa mua sắm sôi động, Toyota Vios với chính sách ưu đãi thiết thực cùng cùng độ bền, an toàn và khả năng giữ giá đã được kiểm chứng, hứa hẹn tiếp tục là mẫu B-sedan được người dùng Việt tin tưởng lựa chọn.

Ngọc Minh