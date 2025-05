Ba mẫu xe 'kỳ phùng địch thủ' trong phân khúc sedan cỡ B

Phân khúc sedan hạng B (sedan cỡ B) tại Việt Nam từ lâu đã được xem là “mỏ vàng” của các hãng xe nhờ tính thực dụng cao, mức giá hợp lý và thiết kế ngày càng hiện đại. Đây là lựa chọn phổ biến của nhiều nhóm khách hàng, từ người mua xe lần đầu, các gia đình trẻ lẫn người lớn tuổi và đặc biệt là đối tượng sử dụng để chạy dịch vụ.

Với tầm giá từ khoảng 450 đến dưới 600 triệu đồng, phân khúc này đang quy tụ nhiều cái tên quen thuộc như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Mazda2, Mitsubishi Attrage, KIA Soluto, Nissan Almera,... Trong đó, 3 mẫu xe Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City là những cái tên được người tiêu dùng quan tâm nhất.

Toyota Vios đã trải qua nhiều thế hệ sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TMV

Trong 3 mẫu xe trên, Toyota Vios được giới thiệu tại thị trường Việt Nam sớm nhất - vào năm 2003, và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ vào giá cả hợp lý, độ bền cao, chi phí bảo dưỡng thấp và khả năng giữ giá tốt.

Trong giai đoạn khoảng 10 năm trở lại đây, Toyota Vios liên tục là mẫu xe bán chạy hàng đầu thị trường ô tô Việt Nam và chính là "gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Nhật Bản.

Hiện, Vios được Toyota Việt Nam lắp ráp trong nước và bán ra thị trường với 3 phiên bản: 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G với giá bán lần lượt là 458, 488 và 545 triệu đồng.

Hyundai Accent thế hệ mới được ra mắt đúng 1 năm trước. Ảnh: TC Motor

Đối thủ lớn nhất của Toyota Vios - Hyundai Accent được TC Motor giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2010 dưới dạng nhập khẩu và đã trải qua nhiều lần nâng cấp để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Thế hệ Accent hiện nay được ra mắt đúng 1 năm trước, vào cuối tháng 5/2024 với 4 phiên bản 1.5 MT tiêu chuẩn, 1.5 AT, 1.5 AT đặc biệt và 1.5 AT cao cấp, giá bán lần lượt là 439, 489, 529 và 569 triệu đồng.

Mẫu xe này nổi bật với thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi và mức giá cạnh tranh. Tuy vậy, thế hệ mới của Hyundai Accent lại tỏ ra không hút khách bằng thế hệ trước. Một phần do thiết kế ngoại thất chưa thực sự phù hợp với thị hiếu khách hàng trong nước, cùng với việc mất đi lợi thế cạnh tranh về giá (giá từ 439 - 569 triệu đồng) khiến Accent gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ Nhật Bản.

Thế hệ Honda City đang bán tại Việt Nam đã được ra mắt từ năm 2020. Ảnh: Honda Việt Nam

Còn Honda City được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2013 dưới dạng lắp ráp trong nước. Thế hệ mới nhất của mẫu xe này ra mắt năm 2021 và được nâng cấp nhẹ vào cuối năm 2023. Hiện, City được Honda Việt Nam lắp ráp trong nước với 3 phiên bản: G, L và RS với giá bán lần lượt là 499, 539 và 569 triệu đồng, cao nhất phân khúc.

Honda City khá bền dáng dù không có thay đổi nhiều sau nhiều năm xuất hiện. Cùng với đó, hệ thống an toàn ADAS là trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phân khúc giúp City được đánh giá cao về cảm giác lái và tính năng an toàn. Tuy vậy, yếu điểm của City so với 2 đối thủ của mình lại là giá bán cao và ít tuỳ chọn.

3 mẫu xe nổi bật nhất phân khúc sedan cỡ B.

Xét về kích thước, Honda City có kích thước nổi trội nhất trong 3 mẫu xe với thông số dài x rộng x cao là 4.553 x 1.748 x 1.467 (mm). Tuy vậy, Hyundai Accent lại có lợi thế về chiều dài cơ sở cũng như khoảng sáng gầm so với 2 mẫu xe Nhật Bản.

Về trang bị, nếu xét các phiên bản cao cấp nhất của 3 mẫu xe là Vios 1.5G (545 triệu), Accent 1.5 cao cấp (569 triệu) và City RS (569 triệu), 3 mẫu xe trên đều được trang bị khá đầy đủ với hệ thống đèn Full LED; gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ; phanh đĩa 4 bánh. Vios 1.5G sử dụng bộ mâm 15 inch, trong khi đó 2 đối thủ Accent và City sử dụng bộ mâm 16 inch...

Phiên bản cao nhất của 3 mẫu xe đều được trang bị hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (VSC, ESP), kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Vios 1.5 G có 7 túi khí, còn Accent 1.5 Cao cấp và City RS ít hơn 1 túi khí.

Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City hợp với ai?

Trên thị trường, 3 mẫu xe Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City đều có lượng bán ra khá lớn. Theo báo cáo bán hàng của các hãng, trong cả năm 2024, Toyota Vios bán ra nhiều nhất với 14.210 xe. Hyundai Accent bám sát phía sau với 13.538 được bàn giao tới tay khách hàng. Trong khi đó, Honda City cũng đạt doanh số 10.500 xe.

Trong 4 tháng đầu năm 2025, Toyota Vios dẫn đầu với 3.058 xe được bán ra thị trường Việt Nam, hơn mẫu xếp thứ hai là Honda City đúng 100 chiếc (2.958 xe). Hyundai Accent xếp thứ ba với 2.602 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm. Như vậy, khoảng cách về doanh số giữa 3 mẫu xe sedan cỡ B nói trên là không quá lớn.

Với những đặc điểm riêng, mỗi mẫu xe lại có những tệp khách hàng riêng của mình.

Toyota Vios là lựa chọn lý tưởng cho người trung tuổi yêu sự bền bỉ, tiết kiệm và vận hành ổn định. Thiết kế trung tính, không lỗi mốt giúp xe phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Không gian cabin rộng, điều hòa tốt và chi phí bảo dưỡng thấp là điểm cộng lớn. Vios không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày mà còn rất phù hợp để chạy dịch vụ nhờ độ tin cậy cao, ít hỏng vặt và khả năng giữ giá ở thị trường xe cũ.

Hyundai Accent cũng là mẫu xe phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày và phục vụ gia đình, với không gian nội thất rộng rãi, thiết kế mới mẻ, hiện đại. Việc có đến 4 phiên bản với cả tuỳ chọn số sàn/số tự động cùng giá bán cạnh tranh giúp Accent dễ dàng "chiều lòng" đối tượng khách hàng trẻ, những người mua xe lần đầu nhưng không quá quan tâm về mức tiêu thụ nhiên liệu của xe.

Honda City là mẫu xe có giá khởi điểm cao nhất trong phân khúc, gần chạm mốc 500 triệu đồng. Việc chỉ cung cấp hộp số tự động khiến City không còn là lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng chạy dịch vụ, vốn ưa chuộng tính kinh tế và linh hoạt của hộp số sàn.

Tuy nhiên, với thiết kế thể thao, động cơ mạnh mẽ, khoang cabin rộng rãi và tiện nghi, City lại rất phù hợp với những khách hàng trẻ tuổi hoặc trung niên đang tìm kiếm một chiếc sedan hiện đại, phục vụ tốt cho cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến đi xa.

Dưới đây là so sánh nhanh thông số của 3 mẫu xe này:

Toyota Vios Hyundai Accent Honda City Phiên bản 3 phiên bản 4 phiên bản 3 phiên bản Giá bán (triệu đồng) 458-545 439-569 499-569 Kích thước dài x rộng x cao (mm) 4.425 x 1.730 x 1.475 4.440 x 1.729 x 1.470 4.553 x 1.748 x 1.467 Chiều dài cơ sở 2.550 mm 2.670 mm 2.600 mm Khoảng sáng gầm 133 mm 165 mm 134 mm Động cơ 1.5L 1.5L 1.5L Hộp số 5MT/CVT 6MT/CVT CVT Công suất/ Mô-men xoắn 107 mã lực/ 140Nm 115 mã lực/ 144Nm 119 mã lực/ 145Nm Mức tiêu hao nhiên liệu công bố 5,8 L/100km 6,1 L/100km 5,7 L/100km

Bạn có đánh giá gì về các mẫu xe trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận hoặc chia sẻ bài viết về chuyên mục Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!