Hạ tầng tỷ đô xoay trục, định kiến địa lý bị xóa bỏ

Suốt nhiều thập kỷ, khái niệm “trung tâm” TP.HCM gói gọn trong bán kính Quận 1 (cũ). Đến nay, mô hình đô thị đa cực ra đời, hình thành các cực tăng trưởng mới chia sẻ vai trò dẫn dắt kinh tế, dịch vụ, đã mở rộng nội hàm khái niệm “trung tâm”.

Đáng chú ý, sự tương đồng trong chiến lược đầu tư hạ tầng tại hai cực tây bắc và đông nam giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, tạo thế chân kiềng vững chắc, định hình lại trục phát triển cho toàn thành phố.

Phía tây bắc với bộ ba “siêu hạ tầng”: Vành đai 3, Metro số 2 (Bến Thành -Tham Lương) và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài thiết lập hành lang phát triển kinh tế - đô thị xuyên suốt.

Trong đó, Vành đai 3 đảm nhiệm tổ chức dòng lưu chuyển hàng hóa và giao thông liên vùng, giảm phụ thuộc vào lõi trung tâm. Metro số 2 gián tiếp định hình không gian cư trú - việc làm thông qua việc rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận giữa khu tây bắc và trung tâm hiện hữu chỉ còn 25-30 phút. Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài là hành lang logistics và giao thương quốc tế kết nối TP.HCM với Campuchia và cả tiểu vùng Mekong, mở ra dư địa phát triển mới cho công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Vinhomes Sài Gòn Park nằm ở tâm điểm hạ tầng đang bứt tốc mạnh mẽ của tây bắc TP.HCM

Tại khu vực đông nam, Cần Giờ “thoát ly” khỏi hình ảnh “ốc đảo”, thực hiện cú nhảy vọt lịch sử, trở thành cửa ngõ đại dương của cả vùng kinh tế phía Nam. Một mạng lưới hạ tầng đa phương thức, tích hợp đường bộ, đường sắt cao tốc, đường không và hàng hải quốc tế đang hình thành với tốc độ chưa từng thấy, xóa bỏ mọi rào cản địa lý.

Tâm điểm của sự chuyển mình này là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (vốn đầu tư gần 5 tỷ USD) vừa được UBND TP.HCM trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối tháng 4/2026. Dự án là bệ phóng then chốt đưa Việt Nam tiến sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Đường sắt tốc độ cao “nén thời gian” di chuyển từ trung tâm TP.HCM tới Cần Giờ chỉ còn 13 phút. Ảnh phối cảnh

Song hành cùng kinh tế biển là “mạch máu” giao thông kết nối trực diện với lõi đô thị. Trong đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (động thổ tháng 12/2025) tạo nên cuộc cách mạng về di chuyển khi chỉ mất 13 phút kết nối từ trung tâm thành phố với biển. Cùng với đó, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu mở ra khả năng liên kết đa chiều giữa đô thị trung tâm, cảng biển, du lịch và kinh tế vùng.

Quy luật hạ tầng đi trước, bất động sản tăng giá theo sau đã được kiểm chứng trong thực tế. Dữ liệu của CBRE Việt Nam ghi nhận khu đông TP.HCM đã trải qua một chu kỳ tăng trưởng mạnh khi hưởng lợi từ các công trình như Metro số 1, Vành đai 3. Chỉ trong khoảng 3 năm, giá bất động sản tại Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức (cũ) tăng từ 50-80%; nhiều dự án tại Thủ Thiêm thậm chí tăng gần gấp đôi

Siêu đô thị và cơ hội vàng ròng cho dòng vốn đầu tư “nước đầu”

Cộng hưởng đà bứt tốc của hạ tầng, sự xuất hiện của hai siêu đô thị Vinhomes Sài Gòn Park (1.080ha) và Vinhomes Green Paradise (2.870ha) là động lực then chốt đánh thức hai “vùng trũng” tây bắc và đông nam TP.HCM. Không chỉ thiết lập chuẩn sống mới, hai siêu đô thị còn kích hoạt chu kỳ bùng nổ giá trị thực và bền vững cho toàn khu vực.

Lịch sử chứng minh, “bàn tay Midas” của Vinhomes đã khai phá và thổi bùng sức sống cho những vùng đất hoang sơ, biến chúng thành những tâm điểm sầm uất và thịnh vượng, từ đó nâng tầm vị thế của toàn khu vực trên bản đồ đầu tư.

Với mô hình đô thị đại học cùng hệ sinh thái giáo dục được đầu tư bài bản, Vinhomes Sài Gòn Park đóng vai trò hạt nhân của một “CBD tri thức” phía tây bắc. Trong khi đó, Vinhomes Green Paradise là thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng phía đông nam, nương tựa vào “kỳ quan” rừng ngập mặn Cần Giờ, kiến tạo không gian sống wellness thượng lưu độc bản.

Phối cảnh Vinhomes Green Paradise

Hấp lực mạnh mẽ của bất động sản Vinhomes với giới đầu tư đến từ pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ triển khai thần tốc, năng lực vận hành vượt trội, cộng đồng cư dân tinh hoa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp.

Trong danh mục tài sản của giới đầu tư sành sỏi, hiếm có dòng sản phẩm nào sở hữu sức bật giá trị mãnh mẽ như thấp tầng thương hiệu Vinhomes. Thực tế chứng minh, mỗi đại đô thị Vinhomes khi hình thành đều thiết lập nên những biểu đồ tăng trưởng dốc đứng, biến các sản phẩm nhà liền thổ tại đây thành những “cỗ máy sinh lời” thượng hạng. Đơn cử, Vinhomes Riverside đã tăng hơn 400% giá trị trong 6 năm (2018 - 2024), Vinhomes Imperia tăng 200%, Vinhomes Green Bay tăng 171%, trong khi Vinhomes Ocean Park tăng 121% trong cùng giai đoạn.

Thấp tầng Vinhomes dẫn đầu thị trường về tốc độ gia tăng giá trị

Việc sở hữu bất động sản tại hai siêu đô thị Vinhomes Sài Gòn Park và Vinhomes Green Paradise này ngay lúc này giúp nhà đầu tư nắm chắc lợi thế kép: vừa đón đầu cú bùng nổ giá trị tài sản khi mạng lưới hạ tầng tỷ đô chính thức vận hành, vừa thảnh thơi về tài chính nhờ chính sách hỗ trợ chưa từng có trên thị trường: “khóa trần” lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm.

Theo ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, sức hút từ các siêu đô thị như Vinhomes Sài Gòn Park và Vinhomes Green Paradise là rất lớn bởi đây là những “thỏi nam châm” hấp thụ các nguồn lực khổng lồ.

“Một siêu đô thị hình thành sẽ kéo theo vốn FDI từ các tập đoàn đa quốc gia và các nhà phát triển bất động sản tầm cỡ, tạo ra giá trị thặng dư cực lớn cho quỹ đất”, vị chuyên gia nhận định.