Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1037/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài chính đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, thủ tục được công bố là thủ tục tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 12 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ. Cơ quan thực hiện là UBND cấp xã và cơ quan thuế.

Về trình tự thực hiện, Bộ Tài chính hướng dẫn 3 bước.

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp văn bản đề nghị tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định, chậm nhất trước ngày 1/1/2027 đến bộ phận một cửa liên thông.

Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy hẹn và chuyển thông tin đến UBND cấp xã nơi có đất để xác định hạn mức giao đất ở của thửa đất được lựa chọn để tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất; chuyển thông tin đến cơ quan thuế.

Bước 3: Cơ quan thuế thực hiện việc tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định; ban hành thông báo nộp tiền hoặc thông báo điều chỉnh nộp tiền sử dụng đất gửi cho người sử dụng đất. Đồng thời, gửi thông tin đến UBND cấp xã theo quy định.

Cách thức thực hiện: Có thể gửi trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính, qua phương thức điện tử, gửi qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Hồ sơ thực hiện thủ tục gồm 1 văn bản đề nghị tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất (1 bản chính), với số lượng 1 bộ hồ sơ.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính là UBND cấp xã và cơ quan thuế. Kết quả thực hiện thủ tục là thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc thông báo điều chỉnh thông báo nộp tiền sử dụng đất gửi cho người sử dụng đất.

Đáng chú ý, thủ tục này không thu phí, lệ phí và không đặt ra yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

Thủ tục này được xây dựng trên cơ sở Nghị định 50/2026/NĐ-CP, văn bản quy định chi tiết một số nội dung của Nghị quyết 254/2025/QH15 về tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.