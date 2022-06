TP Sơn La ngập nặng sau mưa lớn

Từ ngày 5 đến 7-6, tại tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to. Đặc biệt từ ngày 0 giờ sáng nay, ngày 7-6, trên địa bàn TP Sơn La và các huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Sốp Cộp đã có mưa to đến rất to.

Riêng tại TP Sơn La từ 01 giờ đến 08 giờ đã ghi nhận lượng mưa 138.2 mm (xã Chiềng Ngần) và 123,6 mm (xã Chiềng Đen).

Trên Sông Mã, mực nước tại các trạm Xã Là lúc 07 giờ ở mức 278,56 m thấp hơn cấp báo động 1: 0,44 m, mực nước tại trạm Quảng Tiến lúc 10 giờ, đang ở mức 25,04 m cao hơn cấp báo động 3: 0,04 m. Mực nước tại các suối Nậm La, Nậm Pàn lên nhanh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, TP Sơn La xảy ra nhiều điểm ngập úng cục bộ trong nội thị TP ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt người dân, gây ách tắc giao thông.

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La tham gia giúp đỡ người dân trong vùng bị ngập lụt. Ảnh: Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Sơn La

Đồng thời, nhiều diện tích hoa mầu, lúa tại ven suối Nậm La bị ngập lụt. Ngập úng cục bộ làm ách tắc giao thông tại một số vị trí (QL6 KM 301+100 (xưởng kẹo); Ngã Ba Quyết Thắng; Khu đô thị Vincom; KM 104/QL279D (khu cầu Nậm La); Ngã tư Xe khách; KM80+750/QL43 (khu khách sạn Mường Thanh, Mộc Châu), một số điểm sạt lở tại các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ đã được thông xe.

Một số hộ dân tại bản Phiêng Ngùa xã Chiềng Xôm phải di chuyển khẩn cấp. Công trường xây dựng kè suối Nậm La (bản Phiêng Ngùa xã Chiềng Xôm) bị ngập lụt, 1 ô tô chuyển trộn bê tông bị ngập.

Ngay khi có thông tin về thiên tai Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh làm Trưởng đoàn, kiểm tra các vị trí ngập úng nặng, công trình thoát lũ, vị trí thoát lũ trong TP Sơn La.

Đồng thời, tỉnh Sơn La cũng huy động các lực lượng công an, quân đội, cảnh sát cơ động, xung kích tại xã, phường hướng dẫn giao thông, giúp đỡ người tham giao thông qua các vị trí ngập sâu, nguy hiểm.

Giúp đỡ một số hộ dân bản Phiêng Ngùa xã Chiềng Xôm sơ tán, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Giúp đỡ công nhân thi công công trường kè suối Nậm La di chuyển lán trại, thiết bị đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, xã thực hiện chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, vận động di dời tạm thời hộ gia đình ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại.

