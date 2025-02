Thành phố Thủ Dầu Một:

Theo thống kê từ UBND Thành phố Thủ Dầu Một, hiện nay có 100% lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các phường đã sử dụng thành thạo chữ ký số và các phần mềm công nghệ thông tin dùng chung liên thông 3 cấp.

Đồng thời, bảo đảm 100% văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính Nhà nước từ thành phố đến cấp tỉnh và UBND phường đều được ký số, thay thế văn bản giấy.

Địa phương cũng đã thực hiện được 100% văn bản và tài liệu thông thường trình kỳ họp thành phố của các cơ quan nhà nước đều dưới dạng điện tử.



Ngành chức năng phường Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một) hỗ trợ người dân trên địa bàn đăng ký chữ ký số trực tuyến thông qua mô hình phục vụ hành chính công lưu động.

Hiện hạ tầng mạng nội bộ từ UBND các phường trở lên đều bảo đảm an toàn thông tin tối thiểu, đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng. Hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung đã được hoàn thiện, kết nối, đảm bảo an toàn và an ninh thông tin, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.



Đến nay, Thành phố Thủ Dầu Một cũng đã bảo đảm triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công theo hình thức trực tuyến, đạt 100% kế hoạch của tỉnh đề ra.

Hệ thống phòng họp trực tuyến từ thành phố đến các phường được duy trì và vận hành ổn định. Cổng thông tin điện tử Thành phố được xây dựng đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của Nhà nước, tích hợp các kênh thông tin hỗ trợ người dân và doanh nghiệp dễ dàng giao tiếp với cơ quan nhà nước thông qua môi trường điện tử…



Theo Bình Minh (Báo Bình Dương)