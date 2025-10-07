Ngày 6/10, UBND TPHCM ra quyết định ban hành Quy chế xét chọn Danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TPHCM” nhằm mục đích tôn vinh, chứng nhận, khuyến khích các doanh nghiệp tuân thủ tốt các quy định về bảo vệ môi trường, xanh hóa sản xuất và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của thành phố.

Điểm nổi bật của Danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TPHCM” là định kỳ xét chọn được tổ chức 3 năm/lần, bắt đầu từ năm 2025. Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, có tư cách pháp nhân Việt Nam, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính hoặc chi nhánh hợp pháp trên địa bàn thành phố.

Để được đánh giá, doanh nghiệp phải đạt đồng thời tiêu chí chung (chấp hành tốt pháp luật về bảo vệ môi trường, hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, hiệu quả kinh tế...) và các tiêu chí cụ thể cho từng loại hình sản xuất hoặc thương mại - dịch vụ, bất động sản.

Doanh nghiệp phải đạt số điểm từ 70 trở lên theo tiêu chí xét chọn để được công nhận danh hiệu. Số lượng được trao giấy chứng nhận mỗi kỳ xét chọn không quá 300 doanh nghiệp. Giấy chứng nhận danh hiệu có giá trị 3 năm tính từ ngày Chủ tịch UBND TPHCM ký công nhận.

Các doanh nghiệp đạt danh hiệu sẽ được hưởng các quyền lợi thiết thực. Bao gồm: Được tổ chức tôn vinh trang trọng, lễ tôn vinh được truyền thông rộng rãi; được phép sử dụng biểu trưng (logo) của danh hiệu trên bao bì, nhãn hiệu sản phẩm, dịch vụ; được ưu tiên giới thiệu tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, và phát triển chuỗi cung ứng xanh và thông tin sẽ được công bố trên Báo Sài Gòn Giải Phóng, trang tin điện tử Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM và các phương tiện truyền thông đại chúng khác.

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố là cơ quan thường trực xét chọn “Doanh nghiệp Xanh TPHCM” chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, xét chọn và trình UBND thành phố quyết định công nhận.

Quy chế mới nói trên sẽ có giá trị thay thế Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 7/9/2023 về việc ban hành Quy chế xét chọn Giải thưởng “Doanh nghiệp Xanh TPHCM” trước đây.