{"article":{"id":"2221775","title":"Doanh nghiệp xanh vẫn tăng trưởng trong khó khăn nhờ phát triển bền vững","description":"Ngành bao bì - SCG Packaging (SCGP) thuộc Tập đoàn SCG tại Việt Nam đã và đang nỗ lực đẩy mạnh quy trình sản xuất thân thiện hơn với môi trường, tạo ra các sản phẩm “xanh”.","contentObject":"<p>SCGP cung cấp các giải pháp <a href=\"https://vietnamnet.vn/bao-bi-tag319721031300525844.html\" target=\"_blank\">bao bì</a> cải tiến, thiết kế, in ấn để quảng bá thương hiệu cho khách hàng. Danh mục sản phẩm của SCGP đa dạng gồm: bao bì dệt sợi, bao bì tiêu dùng, bao bì dùng cho y tế và phòng thí nghiệm, bao bì thực phẩm, sản phẩm giấy và bột giấy. </p>

<p>Nhờ chú trọng vào việc sản xuất theo định hướng phát triển bền vững và chiến lược ESG 4 Plus, SCGP đã tìm được biện pháp ứng phó với tình hình kinh tế khó khăn thông qua việc ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành. Công ty này thực hiện đổi mới trong việc thiết kế, phát triển bao bì và dịch vụ “xanh” để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong toàn chuỗi cung ứng. Đồng thời, áp dụng nguyên lý kinh tế tuần hoàn góp phần hỗ trợ tăng trưởng tiêu dùng trong khu vực bằng quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả và tạo ra các sản phẩm xanh.</p>

<p>Trong khi đó, tại công ty Go-Pak Việt Nam, với các giải pháp về năng lượng bền vững với các nguyên liệu thay thế, riêng hệ thống điện mặt trời áp mái của Go-Pak Việt Nam giúp tăng tỷ trọng tiêu thụ điện từ năng lượng tái tạo, từ đó công ty giảm được chi phí mua điện. </p>

<p>Tương tự, ngói lợp năng lượng mặt trời của VKPC góp phần giảm phụ thuộc vào điện lưới. Trong năm 2023, hệ thống điện năng lượng mặt trời này đã được mở rộng lắp đặt tại các công ty thành viên khác trong Tập đoàn SCG như: Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân (DUYTAN), Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Alcamax (Việt Nam), Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI), Công ty TNHH Bao bì AP (Hà Nội - APPH) và Công nghiệp Tân Á (NAI); nâng tổng công suất lên khoảng 22,52 MW.</p>

<p>Trong lĩnh vực kinh doanh bao bì dệt sợi, SCGP và các công ty thành viên gồm NAI, Alcamax, APPH và SOVI đã tăng cường sử dụng 1.200 tấn nhiên liệu sinh khối mỗi tháng thay thế than. Ngoài ra, VKPC còn tận dụng hơn 40% nhiên liệu sinh khối (Biomass) thay thế cho than cục, hướng đến giảm thiểu 6,390 tấn CO2/tháng, tăng tỷ lệ sử dụng sinh khối từ 20% bằng nhiệt lên 43% bằng cách điều chỉnh máy móc và vận hành.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-1200.jpg?width=768&s=Ko9or7Cf76F2k1WRM6BvCg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-1200.jpg?width=1024&s=AekJgWNpg42zIYY0ruP9IQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-1200.jpg?width=0&s=j-ch2IR4rvvf2LZc1DjSZQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-1200.jpg?width=768&s=Ko9or7Cf76F2k1WRM6BvCg\" alt=\"image001.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-1200.jpg?width=260&s=00xQGVlMI_9i03GEbaVjHw\"></picture>

<figcaption>Hệ thống ngói lợp năng lượng mặt trời của VKPC </figcaption>

</figure>

<p>Kết quả của quá trình chuyển đổi sang <a href=\"https://vietnamnet.vn/kinh-te-tuan-hoan-tag6630291211419007737.html\" target=\"_blank\">kinh tế tuần hoàn</a> tại các công ty thành viên thuộc SCGP là nhiều sáng kiến bao bì bền vững được ra đời. </p>

<p>Đại diện SCGP cho biết, công ty đã phát triển một loại vật liệu nhựa đơn thành phần trọng lượng nhẹ, còn được gọi là \"R1\". Vật liệu này được làm từ một loại polyme duy nhất cho mỗi lớp, giúp khả năng tái chế lên đến 100%. R1 không chỉ bảo vệ sản phẩm, chịu được va đập mà còn dễ dàng tái chế. </p>

<p>Bên cạnh đó, Go-Pak đã hợp tác với Công ty TNHH Thai Paper để phát triển bao bì thực phẩm được làm từ sợi cellulose của gỗ cây bạch đàn (Eucalyptus cellulose). Đây là nguyên liệu thân thiện với môi trường và có thể phân hủy. Sản phẩm này có doanh số bán hàng đạt hơn 100 tấn theo báo cáo của Go-Pak.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-1201.png?width=768&s=3DGDa3BiecvIf77vFy-4Hg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-1201.png?width=1024&s=ltG228mwOcyer7p1DMfjeg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-1201.png?width=0&s=7ihizumNPp7tvYngW6R2XQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-1201.png?width=768&s=3DGDa3BiecvIf77vFy-4Hg\" alt=\"image002.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image002-1201.png?width=260&s=pA-Xu1AiZOv7fzqsLuE3ZA\"></picture>

<figcaption>Sản phẩm Edenware thân thiện với môi trường của Go-Pak</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài nền kinh tế tuần hoàn cũng như định hướng ESG, Tập đoàn SCG cũng nhấn mạnh phát triển kinh tế song hành bảo vệ môi trường thông qua chính sách 3G: “Sản phẩm xanh” (Green Product), “Quy trình xanh” (Green Process) và “Ý tưởng xanh” (Green Mind).</p>

<p>Định hướng “3G” được quan tâm, triển khai tại VKPC nhằm giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và hạn chế gây ô nhiễm, hướng đến sự phát triển bền vững về kinh tế, môi trường lẫn xã hội. Cụ thể, đại diện doanh nghiệp cho biết, các sản phẩm bao bì của VKPC có đến 95% nguyên liệu xơ là giấy tái chế hoặc giấy loại. Với công suất 220.000 tấn mỗi năm, quy trình sản xuất tại các nhà máy đảm bảo nguồn tài nguyên được sử dụng một cách hiệu quả, tối ưu hóa việc sử dụng các nguyên liệu điện, nước cùng với việc đảm bảo cho chất lượng của nước thải và khí thải. ​​</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-1202.png?width=768&s=qN4EOsTTsCIH4WGsWkmfMw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-1202.png?width=1024&s=kSBCOb-802-EHg4eakf8CA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-1202.png?width=0&s=gfomyhu1SXLQagAJeFd7rg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-1202.png?width=768&s=qN4EOsTTsCIH4WGsWkmfMw\" alt=\"image003.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-1202.png?width=260&s=Uz8AGQOZmvR5TfnzCfjaEQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-1203.png?width=768&s=bl2RsXGb0ALqkUityoE-pA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-1203.png?width=1024&s=8rvIo7o7SN8E7curUNmbOQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-1203.png?width=0&s=9_JVOREZIDwO0DMSHF8txQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-1203.png?width=768&s=bl2RsXGb0ALqkUityoE-pA\" alt=\"image004.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image004-1203.png?width=260&s=ElDmfPayFJlXb-MDfB79qw\"></picture>

<figcaption>“Trái ngọt” của việc áp dụng kinh tế tuần hoàn và chiến lược ESG trong các hoạt động của tập đoàn SCG và các công ty thành viên</figcaption>

</figure>

<p>Với nỗ lực phát triển bền vững, các công ty thành viên của SCGP đã hái “quả ngọt” khi được vinh danh tại các giải thưởng lớn, điển hình như: VKPC nằm trong “Top 100 Công ty bền vững năm 2022” (CSI 100) và “Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu về bình đẳng giới” tại nơi làm việc trong 2 năm liên tiếp. </p>

<p>Bên cạnh đó, Nhựa Duy Tân được vinh danh là một trong “500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam” trong 10 năm liên tiếp, theo bảng xếp hạng FAST500 Vietnam Report JSC công bố.</p>

Giá dầu Brent về mức 80 USD/thùng, còn giá dầu WTI ở mức 75 USD/thùng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-2-12-2023-tiep-tuc-truot-dai-2221823.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/gia-xang-dau-hom-nay-2122023-tiep-tuc-truot-dai-1443.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221780","title":"Hơn 200 chuyên viên tư vấn BĐS tham gia kick-off dự án Him Lam Thường Tín","description":"Ngày 30/11, Him Lam Land đã tổ chức sự kiện ký kết hợp tác và kick off dự án Him Lam Thường Tín (Hà Nội), thu hút hàng trăm chuyên viên tư vấn BĐS tham dự.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hon-200-chuyen-vien-tu-van-bds-tham-gia-kick-off-du-an-him-lam-thuong-tin-2221780.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hon-200-chuyen-vien-tu-van-bds-tham-gia-kick-off-du-an-him-lam-thuong-tin-1210.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221753","title":"Khánh Vy Home tặng khách hàng gói vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị bếp","description":"Từ nay đến hết ngày 31/12, Khánh Vy Home mang đến “Gói tri ân vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị bếp miễn phí” để cảm ơn khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng đơn vị.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khanh-vy-home-tang-khach-hang-goi-ve-sinh-bao-duong-thiet-bi-bep-2221753.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/khanh-vy-home-tang-khach-hang-goi-ve-sinh-bao-duong-thiet-bi-bep-1100.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:35:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221714","title":"Nhiệt điện Uông Bí lên kế hoạch phát điện cho mùa khô 2023-2024","description":"Ngày 28/11/2023, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã tổ chức phát động thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các tổ máy giai đoạn mùa khô năm 2023 - 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhiet-dien-uong-bi-len-ke-hoach-phat-dien-cho-mua-kho-2023-2024-2221714.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nhiet-dien-uong-bi-len-ke-hoach-phat-dien-cho-mua-kho-2023-2024-990.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221697","title":"HDBank được vinh danh về tốc độ tăng trưởng giao dịch Napas 247","description":"HDBank dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch Napas 247 năm 2023, với tỷ lệ 126,24%.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hdbank-duoc-vinh-danh-ve-toc-do-tang-truong-giao-dich-napas-247-2221697.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hdbank-duoc-vinh-danh-ve-toc-do-tang-truong-giao-dich-napas-247-943.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221593","title":"Phân Bón Cà Mau - hành trình 5 năm cùng bà con chuyển đổi số nông nghiệp","description":"“Bí kíp vàng” - chiến dịch chia sẻ kiến thức dành riêng cho nhà nông trên nền tảng số của Phân Bón Cà Mau đã thu hút hàng triệu lượt tương tác trong suốt 5 năm vừa qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phan-bon-ca-mau-hanh-trinh-5-nam-cung-ba-con-chuyen-doi-so-nong-nghiep-2221593.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/phan-bon-ca-mau-hanh-trinh-5-nam-cung-ba-con-chuyen-doi-so-nong-nghiep-622.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218123","title":"HDBank nhận giải thưởng Quản trị doanh nghiệp","description":"Ngày 22/11 tại Diễn đàn Thường niên về quản trị công ty diễn ra tại Hà Nội, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) vinh danh Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HDB) với Giải thưởng Board of the Year - Hội đồng quản trị của năm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hdbank-nhan-giai-thuong-quan-tri-doanh-nghiep-2218123.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hdbank-nhan-giai-thuong-quan-tri-doanh-nghiep-832.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220723","title":"Tôm hùm bông giảm giá mạnh vẫn đắt đỏ hơn tôm hùm Alaska nhập khẩu","description":"Hàng trăm tấn tôm hùm bông ùn ứ, hàng đổ bộ thị trường nội địa với giá bán giảm mạnh do Trung Quốc ngừng nhập.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tom-hum-bong-giam-gia-manh-van-dat-do-hon-tom-hum-alaska-nhap-khau-2220723.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tom-hum-bong-giam-gia-manh-van-e-vi-dat-hon-tom-hum-alaska-1426.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221552","title":"Vinamilk đạt chứng nhận ‘Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam’","description":"Kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa được vinh danh “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinamilk-dat-chung-nhan-doanh-nghiep-dat-chuan-van-hoa-kinh-doanh-viet-nam-2221552.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vinamilk-dat-chung-nhan-doanh-nghiep-dat-chuan-van-hoa-kinh-doanh-viet-nam-468.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221512","title":"Sacombank dành 15 tỷ đồng tri ân khách hàng dịp sinh nhật","description":"Từ 1/12/2023 - 8/1/2024, Sacombank triển khai chương trình “Sinh nhật Vàng - Ngàn tri ân” tổng giá trị đến 15 tỷ đồng, mang đến hàng ngàn quà tặng, giải thưởng quay số may mắn cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sacombank-choi-lon-danh-15-ty-dong-tri-an-khach-hang-2221512.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/sacombank-danh-15-ty-dong-tri-an-khach-hang-dip-sinh-nhat-337.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221522","title":"Bia Saigon Chill tặng xe Vespa, Macbook cho khách hàng may mắn","description":"Chương trình khuyến mãi “Mở thùng Chill, tới mùa chill” với hàng trăm nghìn giải thưởng hấp dẫn của bia Saigon Chill đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên của các giải thưởng giá trị như: xe Vespa, Macbook.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bia-saigon-chill-tang-xe-vespa-macbook-cho-khach-hang-may-man-2221522.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bia-saigon-chill-tang-xe-vespa-macbook-cho-khach-hang-may-man-363.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221473","title":"30 năm T&T Group, từ nhà phân phối điện máy trở thành tập đoàn đa ngành nghìn tỷ","description":"Sau 30 năm (1993-2023), T&T Group từ nhà phân phối điện máy đã trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành lớn mạnh với 200 đơn vị thành viên, vốn điều lệ hơn 22.000 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/30-nam-t-t-group-tu-nha-phan-phoi-dien-may-tro-thanh-tap-doan-da-nganh-nghin-ty-2221473.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/30-nam-tt-group-tu-nha-phan-phoi-dien-may-tro-thanh-tap-doan-da-nganh-nghin-ty-203.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:40:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221494","title":"Diana Unicharm được vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023","description":"Diana Unicharm là doanh nghiệp lớn duy nhất kinh doanh băng vệ sinh, tã trẻ em, tã người lớn được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 do Anphabe tổ chức.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/diana-unicharm-duoc-vinh-danh-trong-top-100-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-2023-2221494.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/diana-unicharm-duoc-vinh-danh-trong-top-100-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-2023-241.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221271","title":"Xuất khẩu lập kỷ lục 4,4 tỷ USD, gạo Việt Nam trước ngưỡng cửa mới","description":"Không chỉ lập kỷ lục xuất khẩu 4,41 tỷ USD chỉ trong 11 tháng năm 2023, gạo Việt Nam còn dồn dập đón tin vui.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuat-khau-lap-ky-luc-4-41-ty-usd-gao-viet-nam-don-dap-don-tin-vui-2221271.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/xuat-khau-lap-ky-luc-44-ty-usd-gao-viet-nam-don-dap-don-tin-vui-1414.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221350","title":"Giá xăng dầu hôm nay 1/12/2023 lao dốc sau quyết định giảm sản lượng của OPEC+","description":"Giá xăng dầu hôm nay 1/12/2023 trên thị trường quốc tế lao dốc sau quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+. Còn tại thị trường trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh theo hướng tăng, giảm trái chiều từ hôm qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-1-12-2023-tiep-da-tang-do-lo-ngai-nguon-cung-2221350.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-xang-dau-hom-nay-1122023-tiep-da-tang-do-lo-ngai-nguon-cung-1472.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221294","title":"Doanh nghiệp Việt PSL Cashew thắng giải Asian Export Awards 2023","description":"Tại lễ trao giải Asian Export Awards 2023, PSL Cashew - doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu hạt điều hàng đầu Việt Nam đã nhận giải thưởng “Sản phẩm của năm” trong danh mục thực phẩm tại Singapore.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-viet-psl-cashew-thang-giai-asian-export-awards-2023-2221294.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/doanh-nghiep-viet-psl-cashew-thang-giai-asian-export-awards-2023-1180.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:40:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221279","title":"Quảng Ninh đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong phát triển kinh tế biển","description":"Thực hiện nhiều giải pháp, thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, Quảng Ninh đã tận dụng tối đa tài nguyên biển, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển kinh tế biển bền vững.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-day-manh-ung-dung-khcn-trong-phat-trien-kinh-te-bien-2221279.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/quang-ninh-day-manh-ung-dung-khcn-trong-phat-trien-kinh-te-bien-1287.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:12:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221184","title":"BIDV và Viettel ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2024-2028","description":"Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2024-2028 giữa ngân hàng BIDV và Tập đoàn Viettel nhằm khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên, tạo ra những giá trị mới cho xã hội, góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng chung của quốc gia.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bidv-va-viettel-ky-thoa-thuan-hop-tac-toan-dien-giai-doan-2024-2028-2221184.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bidv-va-viettel-ky-thoa-thuan-hop-tac-toan-dien-giai-doan-2024-2028-910.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221185","title":"Xăng RON95 giảm 3 phiên liên tiếp, về dưới 23.000 đồng","description":"Giá xăng dầu trong nước hôm nay (30/11) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo hướng giảm. Trong đó, duy nhất xăng E5 tăng 100 đồng/lít còn xăng RON95 giảm 30 đồng, dầu diesel giảm 90 đồng/lít","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-ron95-hom-nay-giam-3-phien-lien-tiep-ve-duoi-23-000-dong-2221185.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-xang-dau-giam-lan-thu-ba-rieng-xang-e5-tang-100-donglit-886.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T14:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221154","title":"Gạo Ông Cua ST25 lần thứ hai đạt giải nhất cuộc thi Gạo ngon thế giới","description":"Tại cuộc thi Gạo ngon Thế giới diễn ra ở Philippines, gạo Ông Cua ST25 đã giành giải nhất. Đây cũng là lần thứ hai gạo ST25 đạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi này,","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lan-thu-2-gao-ong-cua-st25-dat-giai-nhat-cuoc-thi-gao-ngon-the-gioi-2221154.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gao-ong-cua-st25-lan-thu-hai-dat-giai-nhat-cuoc-thi-gao-ngon-the-gioi-877.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T14:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221163","title":"Kỹ sư EVNGENCO3 nhận chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN 2023","description":"Ngày 20/11/2023, tại Hội nghị Liên đoàn Kỹ sư ASEAN lần thứ 41, kỹ sư Tạ Đức Thọ thuộc Phòng Kỹ thuật An Toàn, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) vinh dự được trao chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ky-su-evngenco3-nhan-chung-chi-ky-su-chuyen-nghiep-asean-2023-2221163.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ky-su-evngenco3-nhan-chung-chi-ky-su-chuyen-nghiep-asean-2023-832.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221047","title":"Xuất khẩu nông sản phục hồi mạnh, thu về hơn 47,8 tỷ USD","description":"Trong tháng 11, các nhóm hàng nông sản, lâm thuỷ sản xuất khẩu đều tăng trưởng dương. Hoạt động xuất khẩu phục hồi mạnh giúp ngành nông nghiệp thu về 47,84 tỷ USD.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuat-khau-nong-san-phuc-hoi-manh-thu-ve-hon-47-8-ty-usd-2221047.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/xuat-khau-nong-san-phuc-hoi-manh-thu-ve-hon-478-ty-usd-647.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:31:38","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220608","title":"Ứng dụng công nghệ cao, nông dân Bình Định thu triệu USD từ nuôi tôm","description":"Một vùng đất hoang ven biển đã thành tổ hợp nuôi tôm cho doanh thu triệu USD. Quy trình nuôi được người nông dân ứng dụng công nghệ cao.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ung-dung-cong-nghe-ong-nong-dan-thu-trieu-usd-tu-nuoi-tom-2220608.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ung-dung-cong-nghe-cao-nong-dan-binh-dinh-thu-trieu-usd-tu-nuoi-tom-578.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:40:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221039","title":"Suntory PepsiCo Việt Nam đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững","description":"Suntory PepsiCo Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành đồ uống khi liên tục nằm trong top những doanh nghiệp đóng thuế cao hàng đầu Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/suntory-pepsico-viet-nam-day-manh-chien-luoc-phat-trien-ben-vung-2221039.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/suntory-pepsico-viet-nam-day-manh-chien-luoc-phat-trien-ben-vung-562.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

